[{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","shortLead":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","id":"20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b.jpg","index":0,"item":"614e7679-ec54-43ae-8a79-8f10b99c714f","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","timestamp":"2025. február. 17. 08:31","title":"Súlyos beteg Jason Momoa magyar dublőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c128fa-dcb0-480b-a9e0-a5a1b2684a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Érdemrend nagykeresztjét a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kizárólag államfők kaphatják meg.","shortLead":"A Magyar Érdemrend nagykeresztjét a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kizárólag államfők kaphatják meg.","id":"20250216_vucsics-budapest-latogatas-kituntetes-orban-sulyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c128fa-dcb0-480b-a9e0-a5a1b2684a93.jpg","index":0,"item":"ed01c2f1-9e5c-48d2-b344-0dbae2749b3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_vucsics-budapest-latogatas-kituntetes-orban-sulyok","timestamp":"2025. február. 16. 21:08","title":"Hétfőn Orbánnal találkozik Budapesten Alekszandar Vucsics, majd Sulyoktól megkapja az egyik legmagasabb magyar kitüntetést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t. Utcazenész korszakáról, a vele egyszerre kezdő Madonnáról és Trump valóságshow-járól is beszélgettünk, amiben az énekesnő szerepelt.","shortLead":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t...","id":"20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c.jpg","index":0,"item":"ecf72a41-1b59-40a5-b27d-61def6e3fd64","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 20:00","title":"Cyndi Lauper a HVG-nek: „Szavazni kell minden kis választáson!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni a foglalófelületen.","shortLead":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni...","id":"20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"029e961b-f627-458a-af09-b82d90b85b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","timestamp":"2025. február. 18. 08:53","title":"Átalakítaná a kormány a szakrendeléseket, országszerte érvényesek lesznek a beutalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt azonban sokan nem tudják, mivel járna, ha ez nem valósulna meg és egyáltalán miért jó befektetés az állampapír.","shortLead":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt...","id":"20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a.jpg","index":0,"item":"5aa3501b-a492-4aa8-ad87-f8a297039dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","timestamp":"2025. február. 17. 05:50","title":"Kinek érdemes állampapírt vennie és kinek nem? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c89341-2a52-48ff-ab56-0291a0459a40","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Folytatódott a Corvinusról kirúgott docens ügye a bíróságon, az egyetem HR-vezetője szerint súlyos következményekkel járt volna, ha az oktató a pozíciójában marad.","shortLead":"Folytatódott a Corvinusról kirúgott docens ügye a bíróságon, az egyetem HR-vezetője szerint súlyos következményekkel...","id":"20250217_Adam-Zoltan-Corvinus-kirugas-docens-munkajogi-per-Borbas-Zsuzsanna-Csentericsne-Arnold-Zsuzsanna-Zsoka-Agnes-HR-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c89341-2a52-48ff-ab56-0291a0459a40.jpg","index":0,"item":"4ddbe3ce-ec68-42d9-970b-a64b90073fde","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Adam-Zoltan-Corvinus-kirugas-docens-munkajogi-per-Borbas-Zsuzsanna-Csentericsne-Arnold-Zsuzsanna-Zsoka-Agnes-HR-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 15:03","title":"Nem is mérlegelte a Corvinus, hogy Ádám Zoltánt ne azonnali hatállyal rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések” okait is vizsgálják már, de biztos megoldás egyelőre nincs. ","shortLead":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések”...","id":"20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c.jpg","index":0,"item":"c60f1fa0-7df7-48f4-9fe9-36f313bcbaa2","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","timestamp":"2025. február. 16. 13:30","title":"Egyre többen lépnek a fék helyett a gázpedálra. Miért? És mi lehet a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni egy kutatócsapat. A cél, hogy emberek is képesek legyenek erre.","shortLead":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni...","id":"20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c.jpg","index":0,"item":"f4661238-3f6a-444a-aa6f-103546425d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","timestamp":"2025. február. 18. 09:03","title":"Életük során hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat: egy sertésnyi lépéssel közelebb került az emberiség a foggondok megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]