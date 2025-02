Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61146705-e3d9-4f18-8daa-c2f907298833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A sakknagymester szerint Európa döntésképtelenségét mutatja, hogy nem képesek kirúgni a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"A sakknagymester szerint Európa döntésképtelenségét mutatja, hogy nem képesek kirúgni a magyar miniszterelnököt.","id":"20250218_kaszparov-musk-trump-europa-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61146705-e3d9-4f18-8daa-c2f907298833.jpg","index":0,"item":"933f8b5e-9ae3-4590-95ee-1c52d974dcff","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_kaszparov-musk-trump-europa-orban","timestamp":"2025. február. 18. 12:42","title":"Kaszparov azt állítja, Elon Musk orosz pénzből vette meg a Twittert, majd Orbán Viktornak is odaszúrt egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2895cabc-9b26-4038-9c68-563a67722621","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Átlátszó perelt, hogy kiderüljön a Nemzeti Sport kiadójának vételára.","shortLead":"Az Átlátszó perelt, hogy kiderüljön a Nemzeti Sport kiadójának vételára.","id":"20250218_nemzeti-sport-vetelar-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2895cabc-9b26-4038-9c68-563a67722621.jpg","index":0,"item":"3934b7c7-e057-4042-97ad-9580921d7227","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_nemzeti-sport-vetelar-per","timestamp":"2025. február. 18. 17:24","title":"Végül sikerült kiperelni: 3,5 milliárd forintot fizetett az állam Orbán Viktor kedvenc lapjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és így a komputerek is egyre erősebbekké válnak. Ezért is meglepő az a méréssorozat, amely szerint először fordult elő a CPU-k történetében, hogy nem jobbakká váltak, hanem csökkenést mutatnak a teljesítményben.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és...","id":"20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3.jpg","index":0,"item":"c3e754d9-62d5-4b02-ad0b-9d72db481e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","timestamp":"2025. február. 18. 12:03","title":"Senki nem érti, miért történik: világszerte csökken az átlagos processzorteljesítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban kiderült, Gutenberg-galaxist egyelőre nem tudja felülmúlni még a legkorszerűbb technológia sem.","shortLead":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban...","id":"20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7.jpg","index":0,"item":"9db6d133-631b-45ae-b19d-af40e76c18b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","timestamp":"2025. február. 18. 10:03","title":"Tanulnia kell? Nagyon nem mindegy, hogy képernyőn vagy papíralapon olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bc1fe0-5e73-41fa-9d4f-1f7ca52b281c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fogyasztói tudatosság fontosságára figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.","shortLead":"A fogyasztói tudatosság fontosságára figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.","id":"20250218_feosz-dugulaselharitas-szolgaltatok-jotallas-online-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9bc1fe0-5e73-41fa-9d4f-1f7ca52b281c.jpg","index":0,"item":"7cd2ecfd-2f9d-447a-99ea-ab01a5683731","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_feosz-dugulaselharitas-szolgaltatok-jotallas-online-vasarlas","timestamp":"2025. február. 18. 14:05","title":"Amikor a duguláselhárítók fenyegetőztek azzal, hogy telenyomják purhabbal a lefolyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nincs olyan mutató, amelynek egyértelműen pozitív volna a trendje, és a kormány nem azt a problémát kezelné, amely a cégek számára az igazán rossz – írja a Kopint-Tárki.","shortLead":"Nincs olyan mutató, amelynek egyértelműen pozitív volna a trendje, és a kormány nem azt a problémát kezelné, amely...","id":"20250219_Kopint-Tarki-magyar-ipar-cegei-kormany-gazdasagpolitikai-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"d161760f-d457-4bf2-8ddb-3f0caa19f062","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Kopint-Tarki-magyar-ipar-cegei-kormany-gazdasagpolitikai-strategia","timestamp":"2025. február. 19. 13:49","title":"Kopint-Tárki: Láthatóan nem értékelik a magyar ipar cégei a kormány gazdaságpolitikai stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf67c5f9-1713-4aa7-ab18-896ff8547aac","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ideológiamentesen, képzésekkel, állandó versennyel, a rendszerváltás óta nem látott módszerekkel igyekszik alulról felépíteni országos hálózatát a Tisza Párt. Magyar Péterék mintha nem is pártot szerveznének, hanem a magyar népet kezdték el megszervezni. Beleshettünk a kulcslyukon, hogyan készülnek egy az egy ellen megverni a Fideszt a 2026-os választáson.","shortLead":"Ideológiamentesen, képzésekkel, állandó versennyel, a rendszerváltás óta nem látott módszerekkel igyekszik alulról...","id":"20250220_hvg-elso-szemely-tobbes-szam-tisza-part-magyar-peter-partepites-kongresszus-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf67c5f9-1713-4aa7-ab18-896ff8547aac.jpg","index":0,"item":"b9461b36-6701-486e-98cb-9ecffba571a2","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-elso-szemely-tobbes-szam-tisza-part-magyar-peter-partepites-kongresszus-riport","timestamp":"2025. február. 20. 06:30","title":"Állásinterjúk, csapatépítők, coachok: megnéztük, hogyan épít hálózatot a Tisza Párt, multivilágba csöppentünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta helyett új Helsinkit vár a finn elnök, Trump sokkterápiájának hatásait elemzi a Bard College professzora, Robert Fico jövőjéről ír a Süddeutsche Zeitung. Válogatásunk a világlapokból. ","shortLead":"Új Jalta helyett új Helsinkit vár a finn elnök, Trump sokkterápiájának hatásait elemzi a Bard College professzora...","id":"20250218_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6b4a9cf9-983a-43e3-98f9-852bd61c22c3","keywords":null,"link":"/360/20250218_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 10:52","title":"Nemzetközi lapszemle: Minél előbb elhúz Fico, annál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]