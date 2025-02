Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újabb kanyarokat vesz az amerikai elnök vámháborúja.","shortLead":"Újabb kanyarokat vesz az amerikai elnök vámháborúja.","id":"20250219_Trump-auto-gyogyszer-chip-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"d28ebdf1-37e9-4373-a402-f93b2488d8cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_Trump-auto-gyogyszer-chip-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 19. 08:45","title":"Trump most épp az autókra, gyógyszerekre és chipekre kivetett vámmal fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c75111-f376-4240-8b28-5d209d51f8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 26 iskolában elérhető a sportág testnevelésóra vagy szakkör keretében.","shortLead":"Országszerte 26 iskolában elérhető a sportág testnevelésóra vagy szakkör keretében.","id":"20250220_sportloveszet-diakok-iskolak-testnevelesora-szakkor-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c75111-f376-4240-8b28-5d209d51f8da.jpg","index":0,"item":"3b8d381a-e313-4af5-b83a-a4c2a1a864c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_sportloveszet-diakok-iskolak-testnevelesora-szakkor-belugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 20. 07:35","title":"Ezernél is kevesebb diák űzi, de a Belügyminisztérium szerint népszerű az iskolai sportlövészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakértőnek, aki az eszközöket ellenőrizte, enyhítették a büntetését. ","shortLead":"A szakértőnek, aki az eszközöket ellenőrizte, enyhítették a büntetését. ","id":"20250218_Masodfokon-is-letoltendo-szabadsagvesztesre-iteltek-annak-a-vasi-kalandparknak-az-uzemeltetojet-ahol-egy-kidolo-fa-megolt-egy-gyereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26.jpg","index":0,"item":"4949aed7-f120-4d47-8d4d-314f1d8d6292","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Masodfokon-is-letoltendo-szabadsagvesztesre-iteltek-annak-a-vasi-kalandparknak-az-uzemeltetojet-ahol-egy-kidolo-fa-megolt-egy-gyereket","timestamp":"2025. február. 18. 20:28","title":"Másodfokon is letöltendő szabadságvesztésre ítélték annak a vasi kalandparknak az üzemeltetőjét, ahol meghalt egy gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz narratíva átvétele mindenképpen jó pont Putyinnál. ","shortLead":"Az országban háború van, alkotmányosan és gyakorlatilag is kivitelezhetetlennek tűnik egy választás. De az orosz...","id":"20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"6e21fe12-e56f-4e89-9bee-46e11411d466","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Ujabb-engedmeny-Oroszorszagnak-Trump-valasztasokat-akar-Ukrajnaban","timestamp":"2025. február. 19. 10:37","title":"Újabb engedmény Oroszországnak: Trump választásokat akar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza Szigetek attól, hogy Magyar Péter bedobta az előrehozott választást. A mozgolódás nagy, a nyilvánosság viszont elenyésző.","shortLead":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza...","id":"20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8.jpg","index":0,"item":"d781e874-f85c-44e8-9be0-64279fd4cccf","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","timestamp":"2025. február. 20. 10:47","title":"Fejvakarás és teljes azonosulás: így szerveződik Csongrádban a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d70513-8585-4976-b9aa-fd8176188bb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bíróság szerint a puccs része lett volna a jelenlegi elnök megmérgezése is. ","shortLead":"A bíróság szerint a puccs része lett volna a jelenlegi elnök megmérgezése is. ","id":"20250219_Vadat-emeltek-Jair-Bolsonaro-volt-brazil-elnok-ellen-puccskiserlet-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d70513-8585-4976-b9aa-fd8176188bb6.jpg","index":0,"item":"735da43c-27b7-4d03-9db0-88f729a1526e","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Vadat-emeltek-Jair-Bolsonaro-volt-brazil-elnok-ellen-puccskiserlet-miatt","timestamp":"2025. február. 19. 06:15","title":"Vádat emeltek Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy 2014-2015-ös ügyben indított vizsgálta után osztott ki a GVH ötmillió forint büntetést a Sparnak.","shortLead":"Egy 2014-2015-ös ügyben indított vizsgálta után osztott ki a GVH ötmillió forint büntetést a Sparnak.","id":"20250219_gvh-spar-vizsgalat-polcpenz-buntetes-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"ad9d78c8-c2ca-40a2-af0b-b139f7661377","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_gvh-spar-vizsgalat-polcpenz-buntetes-birsag","timestamp":"2025. február. 19. 12:38","title":"Nagy vizsgálatot tartott a GVH a Sparnál, és adminisztrációs hibákért büntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","shortLead":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","id":"20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae.jpg","index":0,"item":"d71d1c25-da31-41a8-8865-4a105daaa81c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","timestamp":"2025. február. 19. 07:48","title":"Több mint 150 kis kardszárnyú delfin úszott ki az ausztrál tengerpartra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]