[{"available":true,"c_guid":"941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","shortLead":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","id":"20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad.jpg","index":0,"item":"8427519c-9763-4121-a9eb-3bf7904c2471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 24. 06:41","title":"Nyomott árú új BMW érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi közreműködésére az eddiginél is jobban számíthat az Európai Bizottság.","shortLead":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi...","id":"20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e.jpg","index":0,"item":"24ecb29d-e84b-4d99-af95-e28589b528f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","timestamp":"2025. február. 24. 15:24","title":"„Az engedetlen tagállamokat büntetik” – a költségvetésről vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","shortLead":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","id":"20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9.jpg","index":0,"item":"a27686c1-df6d-446d-9f48-574daaf22a73","keywords":null,"link":"/sport/20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","timestamp":"2025. február. 24. 15:10","title":"Kétszer is csődbe ment, és az utolsó öt meccsét elbukta, mégis továbbjutó helyen zárt a BL-ben a háromszoros győztes Vipers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és veseelégtelenséget is megállapítottak nála. ","shortLead":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és...","id":"20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"099b78b4-6976-4332-a5a5-cc546e9fd2ec","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:52","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","shortLead":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","id":"20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"4ea1d2dd-1485-4b59-ac1b-02327d228c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","timestamp":"2025. február. 23. 15:50","title":"Óriásit esett a Shein nyeresége, egyre rosszabb helyzetben készül a londoni tőzsdére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","shortLead":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","id":"20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"3f35d8b6-ad4e-4339-aa8e-ee7e9894e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Tagadja bűnösségét a férfi, aki őrjöngve próbálta eltolni a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Vesztergom Dóra távozása után is sok nyitott kérdés maradt még az állami lombikszektorban. Az elmúlt három évben ugyan sok finanszírozási változást vezettek be, de több, a szakma támogatását is élvező etikai kérdés egyelőre fennakadt a döntéshozókon. Lapunknak az OKFŐ azt is elárulta, hogy hamarosan új meddőségi centrum nyílhat, melynek már keresik a helyét, méghozzá Budapesten. Ez a területi egyenetlenségeken azonban nem fog segíteni.","shortLead":"Vesztergom Dóra távozása után is sok nyitott kérdés maradt még az állami lombikszektorban. Az elmúlt három évben ugyan...","id":"20250224_Mar-folynak-az-egyeztetesek-a-petesejtdonaciorol-de-mas-etikai-kerdesek-tovabbra-is-a-levegoben-lognak-a-meddosegi-agazatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7.jpg","index":0,"item":"aef66ceb-7650-49fb-bc63-0a81a4bdf22d","keywords":null,"link":"/360/20250224_Mar-folynak-az-egyeztetesek-a-petesejtdonaciorol-de-mas-etikai-kerdesek-tovabbra-is-a-levegoben-lognak-a-meddosegi-agazatban","timestamp":"2025. február. 24. 11:30","title":"A petesejt-donációról már egyeztetnek, de más etikai kérdések még a levegőben lógnak a meddőségi ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e910f2d-5566-4068-b7ec-22c124a6bf3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érkeznek az eredmények a német választásokról a már megszámolt szavazatok alapján. A kérdés már csak az, hogy a CDU-CSU szövetség tud-e csak a SPD-vel kormányt alakítani, vagy mást is be kell vonnia a koalícióba. ","shortLead":"Érkeznek az eredmények a német választásokról a már megszámolt szavazatok alapján. A kérdés már csak az, hogy a CDU-CSU...","id":"20250223_Nemet-valasztasok-elozetes-eredmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e910f2d-5566-4068-b7ec-22c124a6bf3e.jpg","index":0,"item":"65e965c0-efa8-4f7e-bf33-cd91a3cccd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Nemet-valasztasok-elozetes-eredmenyek-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 18:13","title":"Győzött a konzervatív CDU, a szélsőjobboldali AfD hozta a várt eredményeket a német választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]