Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban már kétszer is a magyar nemzeti trikolór színeiben világították ki a világ legmagasabb épületét, az Egyesült Arab Emírségek idén is videóval tiszteleg március 15. emléke előtt – hogy pontosan mit vetítsenek ki, azzal kapcsolatban várják az ötleteket.","shortLead":"Korábban már kétszer is a magyar nemzeti trikolór színeiben világították ki a világ legmagasabb épületét, az Egyesült...","id":"20250218_burdzs-kalifa-egyesult-arab-emirsegek-marcius-15-nemzeti-unnep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa.jpg","index":0,"item":"279596c6-71a1-4186-a81a-dca1d8141d11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_burdzs-kalifa-egyesult-arab-emirsegek-marcius-15-nemzeti-unnep-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:59","title":"Megpályáztatja az Emírségek nagykövete, milyen videót vetítsenek március 15-én a Burdzs Kalifára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d70513-8585-4976-b9aa-fd8176188bb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bíróság szerint a puccs része lett volna a jelenlegi elnök megmérgezése is. ","shortLead":"A bíróság szerint a puccs része lett volna a jelenlegi elnök megmérgezése is. ","id":"20250219_Vadat-emeltek-Jair-Bolsonaro-volt-brazil-elnok-ellen-puccskiserlet-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d70513-8585-4976-b9aa-fd8176188bb6.jpg","index":0,"item":"735da43c-27b7-4d03-9db0-88f729a1526e","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Vadat-emeltek-Jair-Bolsonaro-volt-brazil-elnok-ellen-puccskiserlet-miatt","timestamp":"2025. február. 19. 06:15","title":"Vádat emeltek Jair Bolsonaro volt brazil elnök ellen puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","shortLead":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","id":"20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae.jpg","index":0,"item":"d71d1c25-da31-41a8-8865-4a105daaa81c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","timestamp":"2025. február. 19. 07:48","title":"Több mint 150 kis kardszárnyú delfin úszott ki az ausztrál tengerpartra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d491a5-624b-446f-b7df-83c4d949d4af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban január eleje óta kell fizetni Manhattan egy részén, épp ott, ahol a Trump Tower is áll.","shortLead":"A városban január eleje óta kell fizetni Manhattan egy részén, épp ott, ahol a Trump Tower is áll.","id":"20250220_donald-trump-elnok-kiraly-new-york-manhattan-dugodij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5d491a5-624b-446f-b7df-83c4d949d4af.jpg","index":0,"item":"d8a53e61-9a26-4b52-872b-bfa97d623aed","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_donald-trump-elnok-kiraly-new-york-manhattan-dugodij","timestamp":"2025. február. 20. 06:18","title":"„Éljen soká a király” – írta magáról Trump, amikor a New York-i dugódíj eltörléséről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dff8df9-caa1-4275-ba3d-b879500c6ea8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú egy bolt két dolgozójára támadt rá. Még nem tudni, mi volt az indítéka.","shortLead":"A fiú egy bolt két dolgozójára támadt rá. Még nem tudni, mi volt az indítéka.","id":"20250220_keses-tamadas-csehorszag-hradec-kralove-rendorseg-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dff8df9-caa1-4275-ba3d-b879500c6ea8.jpg","index":0,"item":"ff9061ff-3aa3-4b68-b480-2a86d2159dca","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_keses-tamadas-csehorszag-hradec-kralove-rendorseg-mentok","timestamp":"2025. február. 20. 12:15","title":"Halálra késelt két embert egy 16 éves fiatal Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg politikai és katonai vezetőkkel találkozva térképezné fel az ukrajnai helyzetet Washington számára, miközben Rijádban már mennek a kétoldalú egyeztetések Kijev megkerülésével. Zelenszkij reméli, hogy Kellogg a frontra is kimegy.","shortLead":"Keith Kellogg politikai és katonai vezetőkkel találkozva térképezné fel az ukrajnai helyzetet Washington számára...","id":"20250219_Ukrajnaba-latogatott-Trump-kulonmegbizottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42.jpg","index":0,"item":"a59fb5ca-f580-4e6a-b07d-40d59dffb44f","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Ukrajnaba-latogatott-Trump-kulonmegbizottja","timestamp":"2025. február. 19. 11:26","title":"Kijev álláspontját monitorozni érkezett Ukrajnába Trump különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b26b6ab-2009-488f-979e-f98f92ab6b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügynek csütörtökön lett volna az első tárgyalási napja, ahol Lánczinak is meg kellett volna jelennie, ám a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke visszavonta a keresetét.","shortLead":"Az ügynek csütörtökön lett volna az első tárgyalási napja, ahol Lánczinak is meg kellett volna jelennie, ám...","id":"20250219_Lanczi-Tamas-AVO-borkabat-per-kereset-visszavonasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b26b6ab-2009-488f-979e-f98f92ab6b37.jpg","index":0,"item":"7f1d723b-d2eb-445a-98d9-463d713e24a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Lanczi-Tamas-AVO-borkabat-per-kereset-visszavonasa","timestamp":"2025. február. 19. 21:15","title":"Lánczi Tamás már nem akar pereskedni az ÁVO-s bőrkabát miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","shortLead":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","id":"20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461.jpg","index":0,"item":"7c10cad9-1e91-453b-bfad-b483a660d8c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","timestamp":"2025. február. 20. 13:17","title":"Rossz évet zárt a Mercedes, és idén sem számít jobbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]