[{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett, hogy nem etikus, még veszélyes is lehet.","shortLead":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett...","id":"20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"e2ca29fb-aa70-4618-88b3-8448db55107a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","timestamp":"2025. február. 28. 18:03","title":"Kínos: a Microsoft MI-je örömmel segít a cég szoftvereinek ellopásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5b504f-524c-4ac7-8899-3302bca1494b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne mondjuk, kérdezzük! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei között. Az üzletemberként és podcast-házigazdaként is sikeres vállalkozó gondolatai hasznosak lehetnek azoknak is, akik önmagukon akarnak változtatni, és azoknak is, akik az üzleti életben szeretnének jobban boldogulni.","shortLead":"Ne mondjuk, kérdezzük! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei...","id":"20250228_A-vilaghiru-milliardos-szerint-a-tetteink-beszelnek-helyettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5b504f-524c-4ac7-8899-3302bca1494b.jpg","index":0,"item":"b66b9bde-1f71-41f7-a7cc-d93ec6472b25","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250228_A-vilaghiru-milliardos-szerint-a-tetteink-beszelnek-helyettunk","timestamp":"2025. február. 28. 08:40","title":"A világhírű milliárdos szerint a tetteink beszélnek helyettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a327267-0085-4e6b-b4c6-76711b9e6c01","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kezd szalonképessé válni a 130 fölötti sebességhatár az európai autó­pályákon – de lehet, hogy Olaszországhoz hasonlóan idehaza is érdemes lenne várni az enyhítéssel. Adatok a várható KRESZ-módosítás elé.","shortLead":"Kezd szalonképessé válni a 130 fölötti sebességhatár az európai autó­pályákon – de lehet, hogy Olaszországhoz hasonlóan...","id":"20250228_hvg-kresz-modositas-uj-szabalyok-sebesseghatar-emelese-statisztikak-tapasztalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a327267-0085-4e6b-b4c6-76711b9e6c01.jpg","index":0,"item":"b574c756-8259-437c-a371-042b0b25f398","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-kresz-modositas-uj-szabalyok-sebesseghatar-emelese-statisztikak-tapasztalatok","timestamp":"2025. február. 28. 15:33","title":"Gyorsítósávban: változik a KRESZ – változnak a baleseti statisztikák is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b7e3d-e67c-411b-9a27-507c4ec388e5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Portugáliában az óceánpart mentén próbálhattuk ki a Ferrari V12-es motorú újdonságának nyitott tetős változatát.","shortLead":"Portugáliában az óceánpart mentén próbálhattuk ki a Ferrari V12-es motorú újdonságának nyitott tetős változatát.","id":"20250228_Enzo-Ferrari-12Cilindri-Spider","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693b7e3d-e67c-411b-9a27-507c4ec388e5.jpg","index":0,"item":"f33320e7-2355-41fd-8213-ea5139ce866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Enzo-Ferrari-12Cilindri-Spider","timestamp":"2025. március. 01. 11:17","title":"Enzo Ferrari is megnyalná a fülét a 12Cilindri Spider hangjától – Magunkra igazítottuk a maranellói álomgyár legújabb ékszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","shortLead":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","id":"20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e.jpg","index":0,"item":"1ce7ceb3-6b5a-4044-bf56-fd60197430f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","timestamp":"2025. március. 01. 19:09","title":"Meghalt David Johansen, a New York Dolls frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c322ba59-789f-45ae-947a-d55fdd99666c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kedvezőbb árakkal indul a március. ","shortLead":"Kedvezőbb árakkal indul a március. ","id":"20250228_arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c322ba59-789f-45ae-947a-d55fdd99666c.jpg","index":0,"item":"4e136a74-c742-41c0-b7c4-a2a9c175f24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 28. 11:18","title":"Érezhető csökkenés jön az üzemanyagárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b442cdb-f05d-4f5d-8f4f-127a54d12f7d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A sportot körülvevő környezet megmérgezi a lényeget, amiről a futball szólna: magát a játékot.","shortLead":"A sportot körülvevő környezet megmérgezi a lényeget, amiről a futball szólna: magát a játékot.","id":"20250228_Neymar-Santos-brazil-valogatott-karrier-szogletgol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b442cdb-f05d-4f5d-8f4f-127a54d12f7d.jpg","index":0,"item":"08013490-deef-4b95-af58-53a7c1c6a5ac","keywords":null,"link":"/sport/20250228_Neymar-Santos-brazil-valogatott-karrier-szogletgol","timestamp":"2025. február. 28. 05:10","title":"Neymar karrierje csak egy dolgot bizonyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint még az is előfordulhat, hogy az idei Pride nagyobb lesz, mint eddig bármikor.","shortLead":"A főpolgármester szerint még az is előfordulhat, hogy az idei Pride nagyobb lesz, mint eddig bármikor.","id":"20250228_karacsony-gergely-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"f7f151a8-c804-48ba-93db-879288a03544","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_karacsony-gergely-pride","timestamp":"2025. február. 28. 15:20","title":"Karácsony Gergely: Bárki bármit mond, lesz Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]