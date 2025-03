Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","shortLead":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","id":"20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79.jpg","index":0,"item":"3495e8d8-dfe5-4f66-a840-3ab994c09ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","timestamp":"2025. március. 03. 10:33","title":"Beolvasztották az Országos Mozgásszervi Intézetet a Semmelweis Egyetembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ddcbba-80bf-4f7f-9075-56513e6ba21b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folyamatosan jön majd a pénz” – jósolta Kiss Ambrus, de ehhez először a fővárosnak pereket kell nyernie. Sorozatban, éveken keresztül. Kisst Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"„Folyamatosan jön majd a pénz” – jósolta Kiss Ambrus, de ehhez először a fővárosnak pereket kell nyernie. Sorozatban...","id":"20250303_Fulke-podcast-Kiss-Ambrus-Budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93ddcbba-80bf-4f7f-9075-56513e6ba21b.jpg","index":0,"item":"18ccae9f-8f30-469a-b274-746f41000577","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Fulke-podcast-Kiss-Ambrus-Budapest-ebx","timestamp":"2025. március. 03. 16:00","title":"Kizsebelik a várost, majd ott a cetli, hogy bocs – Karácsony jobbkeze a Fülkében a főváros és a kormány csatájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","shortLead":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","id":"20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d.jpg","index":0,"item":"90551677-5606-4f29-8636-5dded8fa54ac","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","timestamp":"2025. március. 02. 14:21","title":"A Saturday Night Live újrajátszotta a Trump-Zelenszkij sajtótájékoztatót, és még katasztrofálisabb lett, mint az eredeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","shortLead":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","id":"20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96.jpg","index":0,"item":"dc78c9f7-4723-40ff-91b7-143958dde5f8","keywords":null,"link":"/sport/20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","timestamp":"2025. március. 03. 10:51","title":"Sokkal korábban visszatérhet a Manchester City aranylabdás játékosa, mint az várható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai termékekre vonatkozó vám mértékét pedig megemelheti az elnök.","shortLead":"A kínai termékekre vonatkozó vám mértékét pedig megemelheti az elnök.","id":"20250303_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"55d61fe3-431c-4355-a0df-645286b4595f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. március. 03. 13:28","title":"Kedden lépnek életbe Trump Kanadát és Mexikót sújtó vámjai, de a mértékük még bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b78dc1d-2afd-44fb-8cde-f5182119ea60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat elnyerő No Other Land (Nincs más föld) készítői arra használták a köszönőbeszédüket, hogy felhívják a világ figyelmét a palesztinok ellen irányuló etnikai tisztogatásra.","shortLead":"A legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat elnyerő No Other Land (Nincs más föld) készítői arra használták...","id":"20250303_Az-Egyesult-Allamokat-kritizaltak-a-legjobb-dokumentumfilm-rendezoi-az-Oscar-galan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b78dc1d-2afd-44fb-8cde-f5182119ea60.jpg","index":0,"item":"aee7c635-86e7-4b7d-b236-c1da3c28a6af","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Az-Egyesult-Allamokat-kritizaltak-a-legjobb-dokumentumfilm-rendezoi-az-Oscar-galan","timestamp":"2025. március. 03. 17:18","title":"Amerikának is odaszúrtak a legjobb dokumentumfilm rendezői az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA továbbra is a szövetségesük. Keir Starmer négy fontos döntésről számolt be, Ursula von der Leyen pedig Európa újrafelfegyverzésének tervével fog az Európai Tanács következő ülésére érkezni.","shortLead":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA...","id":"20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd.jpg","index":0,"item":"e420d72c-b10f-4855-9cc4-0dfa18786605","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:33","title":"Von der Leyen: Sürgősen újra kell fegyverezni Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó rendező-producer, aki minimálköltségvetésből, az ismeretlen Mel Gibsonnal forgatta le az első Mad Maxet. ","shortLead":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó...","id":"20250303_george-miller-80-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b.jpg","index":0,"item":"259648fa-e2ea-4bda-abc3-00950e1bc880","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_george-miller-80-eves","timestamp":"2025. március. 03. 09:45","title":"A dühös Mad Max és a cuki Táncoló talpak mögött is az épp 80 éves George Miller áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]