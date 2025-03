Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina mellett kiálló arab államok Donald Trump radikális ingatlanfejlesztési koncepciójára válaszul álltak elő saját javaslattal, ami már teljesen szakítana a Hamásszal. Az egyiptomi koncepció támogatottsága azonban arab viszonylatban sem teljes körű.","shortLead":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina...","id":"20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440.jpg","index":0,"item":"dc4092a1-97fc-485a-a883-0b0db1d81bff","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","timestamp":"2025. március. 05. 12:29","title":"Trumpékat nem érdekli az arab országok javaslata, továbbra is Riviérát akarnak létrehozni Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe6a59-9ca3-48d7-a5dd-cbaffa3c8b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Helyben termelt áram helyben fogyasztva akár töredékáron. Ezt és ennél többet is ígérnek az energiaközösségek, amik már itthon is zöld utat kaptak, bár még kissé döcögőset. Pedig hatásuk kimondottan jó lehet, nézzünk akár környezeti, társadalmi, gazdasági és emberi jóléti szempontokat. Két avatott szakértővel jártuk körbe a témát az ecuadori indiánok mini vízerőműveitől Veszprém egykori pokoli tornyáig.","shortLead":"Helyben termelt áram helyben fogyasztva akár töredékáron. Ezt és ennél többet is ígérnek az energiaközösségek, amik már...","id":"20250305_energiakozossegek-megujulo-kozossegi-energia-igazsagos-atmenet-zcast-podcast--Szalkai-Lorincz-Agnes-MTVSZ--Dunai-Balint-MERSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11fe6a59-9ca3-48d7-a5dd-cbaffa3c8b8c.jpg","index":0,"item":"82ecd0f2-3727-49df-ba7c-39e878c0ef95","keywords":null,"link":"/zhvg/20250305_energiakozossegek-megujulo-kozossegi-energia-igazsagos-atmenet-zcast-podcast--Szalkai-Lorincz-Agnes-MTVSZ--Dunai-Balint-MERSZ","timestamp":"2025. március. 05. 15:30","title":"zCast: Rezsicsökkentés alulról – Hogyan lehetek áramtermelő úgy, hogy én is és a szomszédom is jól járjon, és a nemzetgazdaság is megköszöni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e91f61-acf1-4954-bea0-3019fde14fe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszak nagy részében az átlagot közelítette a hőmérséklet.","shortLead":"Az évszak nagy részében az átlagot közelítette a hőmérséklet.","id":"20250305_hungaromet-enyhe-szaraz-tel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e91f61-acf1-4954-bea0-3019fde14fe7.jpg","index":0,"item":"e4e643b3-0529-4284-9236-30ff79490abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_hungaromet-enyhe-szaraz-tel","timestamp":"2025. március. 05. 19:55","title":"Értékelték a mögöttünk álló telet: enyhe és nagyon száraz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszáz négyzetméteren égett az összehordott szemét.","shortLead":"Kétszáz négyzetméteren égett az összehordott szemét.","id":"20250305_szeged-tuzeset-szemetlerako","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318.jpg","index":0,"item":"63b020f8-58d3-4592-b0e3-26a8c5d29aab","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_szeged-tuzeset-szemetlerako","timestamp":"2025. március. 05. 07:12","title":"Tízméteres lángok csaptak fel a szegedi szemétlerakóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","id":"20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d.jpg","index":0,"item":"ac25c25c-b186-480e-9a64-65f3607c4315","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 12:43","title":"Megjött a válasz Orbán levelére, amelyben a Moszkvával való közvetlen tárgyalást javasolta az uniós vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","shortLead":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","id":"20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"aab0f6cc-e203-4299-8543-40b235f8bef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","timestamp":"2025. március. 05. 21:10","title":"Nagyköveti rangot és diplomataútlevelet kapott a 4iG elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","shortLead":"A fotón nem látszik a nyomkövető, amit a volt francia elnöknek kell viselnie.","id":"20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2e2bcc-6fa0-45aa-93d4-ac5f80cd463a.jpg","index":0,"item":"ca90a718-fbdf-40f6-ae83-444e947aaab8","keywords":null,"link":"/elet/20250305_orban-viktor-parizs-nicolas-sarkozy","timestamp":"2025. március. 05. 20:54","title":"Macronnal ment vacsorázni, Sarkozyvel fényképezkedett Orbán Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]