[{"available":true,"c_guid":"e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági hajlam? Szerencsére a legtöbb esetben szó sincs ilyesmiről, mi több, elképzelhető, hogy éppen a túlélési ösztön áll mögötte.","shortLead":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági...","id":"20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf.jpg","index":0,"item":"d3b5b8b1-80fd-42f6-af6a-cf99b88d52d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","timestamp":"2025. március. 08. 08:03","title":"Furcsa gondolatok: ön is érezte már úgy, hogy ugrani kellene a mélybe, amikor nagyon nem lett volna jó ötlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5c737d-cd8c-44c3-8dc4-78b94536ca3e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elvesztette a kapcsolatot az AstroForge az Odin nevű űreszközével, mely egy aszteroida felé tartott volna. Úgy tűnik, a küldetés véget ért.","shortLead":"Elvesztette a kapcsolatot az AstroForge az Odin nevű űreszközével, mely egy aszteroida felé tartott volna. Úgy tűnik...","id":"20250307_astroforge-odin-szonda-elvesztes-aszteroida-banyaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a5c737d-cd8c-44c3-8dc4-78b94536ca3e.jpg","index":0,"item":"dd61502c-b2f7-4105-ab8a-0c77b1ac56d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_astroforge-odin-szonda-elvesztes-aszteroida-banyaszat","timestamp":"2025. március. 07. 18:03","title":"Kudarcba fulladhatott az első aszteroidabányász űrmisszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0771819-2499-4daa-851c-f8dda65bd804","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy amerikai csapat, a Cadillac csatlakozik.","shortLead":"Egy amerikai csapat, a Cadillac csatlakozik.","id":"20250307_autosport-forma-1-bovites-cadillac-general-motors-csapat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0771819-2499-4daa-851c-f8dda65bd804.jpg","index":0,"item":"6409b62d-97a6-4b13-935e-beb0295d04aa","keywords":null,"link":"/sport/20250307_autosport-forma-1-bovites-cadillac-general-motors-csapat","timestamp":"2025. március. 07. 18:31","title":"Tizenegy csapatosra bővül a Forma–1 mezőnye 2026-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb4958-3cce-4de8-b221-028c119d279e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kuvaiti tudósok vizsgálata arra jutott, hogy már egyetlen napnyi alvásmegvonás is komoly gyulladásos állapotot válthat ki a szervezetben.","shortLead":"Kuvaiti tudósok vizsgálata arra jutott, hogy már egyetlen napnyi alvásmegvonás is komoly gyulladásos állapotot válthat...","id":"20250307_alvas-megvonas-gyulladas-szervezet-immunrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3eb4958-3cce-4de8-b221-028c119d279e.jpg","index":0,"item":"cc53c1c4-0ede-4f27-bdfc-b6b4ee5940c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_alvas-megvonas-gyulladas-szervezet-immunrendszer","timestamp":"2025. március. 07. 19:03","title":"Kiderült valami az alvásról: jobban teszi, ha nem marad fönt sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is alakítják. A felelőtlen költekezést ezért csak stabil önismerettel és tudatossággal tudjuk elkerülni, különösen olyan időszakokban, amikor még az állam is fogyasztásra ösztönöz. Mit kell tudni a csoportnyomás hatásáról? Miért veszélyes a mentális könyvelés? És mi fán terem a hedonikus adaptáció?","shortLead":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is...","id":"20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c.jpg","index":0,"item":"3cf3fa71-0cfa-44a6-8bb3-b9cd02a0563a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","timestamp":"2025. március. 07. 08:40","title":"Ha tudja, hogy mi a mentális könyvelés vagy a hedonikus adaptáció, kevesebbet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és a védelmi iparral annak érdekében, hogy az katonai szükségletei teljesüljenek” – jelentette ki.","shortLead":"„Ukrajna fegyveres erőinek támogatása soha nem volt ennyire sürgető, ezért szorosan együtt fogunk működni Ukrajnával és...","id":"20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"0b321846-3161-48e6-902f-d5ce4f541c05","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_eu-csucs-uvdl-ukrajna-beke-trump-macron","timestamp":"2025. március. 07. 05:34","title":"Ursula von der Leyen: ha Donald Trump erővel akar békét teremteni, az csak az EU támogatásával lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint a fejlett világban kevés helyen bántalmazzák annyit a kicsiket, mint éppen Magyarországon, de a veszély nem az LMBTQ irányából fenyegeti őket – fejti ki a konzervatív lapban Alan Posener brit–német szabadúszó újságíró.","shortLead":"Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint...","id":"20250307_Die-Welt-velemeny-melegjogok-pride-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4.jpg","index":0,"item":"e8025690-efd2-419e-8ffd-5258159b2580","keywords":null,"link":"/360/20250307_Die-Welt-velemeny-melegjogok-pride-orban","timestamp":"2025. március. 07. 08:05","title":"Die Welt-vélemény: Veszélyben vannak a magyar gyerekek, de nem a Pride miatt, ahogy Orbán állítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég ellen.","shortLead":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég...","id":"20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6.jpg","index":0,"item":"aaa9d3d3-7b93-4451-bca5-e2707e91e7fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","timestamp":"2025. március. 07. 11:18","title":"A Foodorát a GVH után a fővárosi kormányhivatal is több tízmillióra bírságolta (frissítve)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]