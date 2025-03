Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte” a Closing Time című dalukat, amelyet egy kitoloncolásról szóló videóhoz használtak fel. ","shortLead":"A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte” a Closing Time című dalukat, amelyet...","id":"20250319_semisonic-trump-zene-felhasznalas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"9b52cae5-77dc-4617-bc2b-d4047b5ddac5","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_semisonic-trump-zene-felhasznalas-tiltas","timestamp":"2025. március. 19. 12:50","title":"Újabb zenekar tiltotta meg Trumpnak, hogy felhasználja a zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c666113-3e1c-4887-b3ee-73fe2b7e3758","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tudni, hogy a leégett klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","shortLead":"Úgy tudni, hogy a leégett klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","id":"20250317_eszak-macedonia-tuz-mentosofor-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c666113-3e1c-4887-b3ee-73fe2b7e3758.jpg","index":0,"item":"089051cd-22cc-4e16-ad84-549249998b32","keywords":null,"link":"/elet/20250317_eszak-macedonia-tuz-mentosofor-meghalt","timestamp":"2025. március. 17. 13:59","title":"Észak-macedóniai tűzvész: belehalt a stresszbe egy mentősofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85f2124-d3f6-4f27-897b-14ac54ea1b47","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az emberek nem szeretik, ha a szemükbe mondják az igazságot, mondja a HVG Kapitalizmus Balásyval című prémium hírleveleinek szerzője. Szerinte rossz, ha érzelmek alapján születnek politikai, gazdasági döntések. Ám ami egy cégnek jó, társadalmi szinten kevésbé szeretjük. Például azt, hogy a kormány eldöntötte, a társadalom alsó hetven százaléka nem kap jó oktatást, egészségügyet, lehetőséget, rájuk a gyárakban van szükség. ","shortLead":"Az emberek nem szeretik, ha a szemükbe mondják az igazságot, mondja a HVG Kapitalizmus Balásyval című prémium...","id":"20250317_Balasy-Zsolt-Hold-Alapkezelo-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d85f2124-d3f6-4f27-897b-14ac54ea1b47.jpg","index":0,"item":"b660b6ec-26a8-4f71-a808-a4409805e8fd","keywords":null,"link":"/360/20250317_Balasy-Zsolt-Hold-Alapkezelo-HVG-portre","timestamp":"2025. március. 17. 14:05","title":"Balásy Zsolt alapkezelő: Ha racionális tudsz maradni, amikor a legtöbben elveszítik a fejüket, sok pénzt tudsz keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal.","shortLead":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű...","id":"20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"124251cb-95ed-4f54-b95b-925b51318147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 21:29","title":"Visszatér a Traubisoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c06b03-e695-491b-8e20-c68015e34d4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott jelentéstervezet szerint a több száz milliárd forint közpénzzel kitömött Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány működése és fizetőképessége is veszélybe került.","shortLead":"A kiszivárgott jelentéstervezet szerint a több száz milliárd forint közpénzzel kitömött Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250317_asz-jelentestervezet-matolcsy-mnb-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c06b03-e695-491b-8e20-c68015e34d4d.jpg","index":0,"item":"1c6c7a69-62f8-4e68-8646-b85263f009a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_asz-jelentestervezet-matolcsy-mnb-alapitvany","timestamp":"2025. március. 17. 15:36","title":"Direkt36: Súlyos hiányosságokat és vagyonvesztést tárt fel az ÁSZ a Matolcsy-féle jegybanki alapítványnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","shortLead":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","id":"20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f.jpg","index":0,"item":"1823fb46-2dc3-46e7-a1df-487686e61253","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","timestamp":"2025. március. 17. 15:31","title":"Korda György szerint Hajós András „egy büdös paraszt, egy bunkó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a289eac7-656f-451e-810c-abe93a3f9f71","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Elmondása szerint az autizmusa sokat segített neki pályafutása során.","shortLead":"Elmondása szerint az autizmusa sokat segített neki pályafutása során.","id":"20250319_autizmus-adhd-interju-bbc-lucy-bronze-angol-valogatott-chelsea-barcelona-noi-focista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a289eac7-656f-451e-810c-abe93a3f9f71.jpg","index":0,"item":"2cf4f99e-7ba1-43d5-aaf1-01cd64dcbdb7","keywords":null,"link":"/sport/20250319_autizmus-adhd-interju-bbc-lucy-bronze-angol-valogatott-chelsea-barcelona-noi-focista","timestamp":"2025. március. 19. 10:58","title":"„Mindig is tudtam, hogy autista vagyok” – őszintén vallott autizmusáról és ADHD-járól az angol női válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]