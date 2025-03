Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Emelkednek az ingatlanárak, így a vásárlók már 25 millió forint fölötti kölcsönöket vesznek fel.","shortLead":"Emelkednek az ingatlanárak, így a vásárlók már 25 millió forint fölötti kölcsönöket vesznek fel.","id":"20250325_lakashitelek-lakasvasarlas-40-szazalekos-ugras-KH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"1c965842-446f-4836-ac0e-f662559ca8be","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250325_lakashitelek-lakasvasarlas-40-szazalekos-ugras-KH","timestamp":"2025. március. 25. 13:49","title":"Meglódultak a lakáshitelek, 40 százalékkal nőtt az átlagösszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége az önkéntes fejlesztőknek, tervezőknek, művészek és közösségtagoknak ahhoz, hogy kirukkoljanak a korábban oly népszerű, ingyenes Photoshopként is emlegetett GIMP képszerkesztő feljavított változatával. Bárki letöltheti.","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége...","id":"20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb.jpg","index":0,"item":"c579946c-86dc-467c-a06f-b810bdba314e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","timestamp":"2025. március. 26. 08:03","title":"Érdemes volt várni: 7 év után megjelent a nagytudású, ingyenes képszerkesztő feltuningolt új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar EP-képviselőket. A szabálysértőtől elvehetik a mandátumát. Ehhez egy 1976-os európai tanácsi határozatot porolt le a Fidesz, és így a Tisza elnökét is „hazahívhatják”, sőt akár Magyar Péter 2026-os választási szereplését is akadályozhatják.","shortLead":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar...","id":"20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384.jpg","index":0,"item":"fecdb9fa-f14d-4147-8c9e-6d77dc8d95d4","keywords":null,"link":"/360/20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","timestamp":"2025. március. 25. 13:38","title":"Ami a „zebragate” mögött van: 49 évet ment vissza az időben a Fidesz, hogy Magyar Péter félreállítására jogalapot találjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfa89a8-7e47-408e-9cb7-06f1a2b4cfa2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Szalonképtelenné válhatna Magyarország a nyugati félteke pénzpiacain, ha a jegybank – az elnökváltás ürügyén – nem rendezné a Pallas Athéné Alapítvány százmilliárdjainak sorsát. A kérdés most az, vajon a közpénzherdálás gyanújával indult büntetőeljárások elérik-e a Matolcsy famíliát.","shortLead":"Szalonképtelenné válhatna Magyarország a nyugati félteke pénzpiacain, ha a jegybank – az elnökváltás ürügyén – nem...","id":"20250326_hvg-Matolcsy-Gyorgy-MNB-ASZ-Varga-Mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dfa89a8-7e47-408e-9cb7-06f1a2b4cfa2.jpg","index":0,"item":"7537ea0e-8d41-4c43-b6b7-7e39c519f0e9","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-Matolcsy-Gyorgy-MNB-ASZ-Varga-Mihaly","timestamp":"2025. március. 26. 06:30","title":"Utolérheti Matolcsyt a sorsa, vagy túl sokat tud ehhez a NER-vagyonokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő bútoráruháza.","shortLead":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő...","id":"20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56.jpg","index":0,"item":"9d305cbd-3972-4914-bd55-761ab5890231","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","timestamp":"2025. március. 25. 16:40","title":"Van valakinél egy olló? Világszinten is egyedülálló áruházat adott át az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf1b2d-dce6-48e7-9c70-3f236498341a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Bátor ember, aki egy ilyen fuvart elvállal. ","shortLead":"Bátor ember, aki egy ilyen fuvart elvállal. ","id":"20250326_Ilyen-egy-kinai-kozuti-monstrumtreler-30-autot-szallit-egyszerre-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbf1b2d-dce6-48e7-9c70-3f236498341a.jpg","index":0,"item":"91dd0e2a-8948-47e5-bdf2-5bdccac04949","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Ilyen-egy-kinai-kozuti-monstrumtreler-30-autot-szallit-egyszerre-video","timestamp":"2025. március. 26. 08:43","title":"Ilyen egy közúti monstrumtréler Kínában: 30 autót szállít egyszerre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81be15-066c-4092-bcea-81e907bb04d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Aucklandi Egyetem kutatói még 2023 decemberében vettek videóra egy cápát, aminek igen furcsa útitársa akadt.","shortLead":"Az Aucklandi Egyetem kutatói még 2023 decemberében vettek videóra egy cápát, aminek igen furcsa útitársa akadt.","id":"20250324_capa-uszonya-sarga-folt-polip-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f81be15-066c-4092-bcea-81e907bb04d6.jpg","index":0,"item":"8c791cae-223c-4dca-94a5-02024413327a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_capa-uszonya-sarga-folt-polip-video","timestamp":"2025. március. 24. 19:03","title":"Furcsa sárga foltot láttak egy cápa uszonyán, a kutatók sem hittek a szemüknek, amikor kiderült, mi az – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]