Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b9630dd2-70ee-4569-88b1-ab138aad1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clive Revill 94 éves volt.","shortLead":"Clive Revill 94 éves volt.","id":"20250327_Gyaszol-a-Star-Wars-univerzum-meghalt-Palpatine-csaszar-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9630dd2-70ee-4569-88b1-ab138aad1ecf.jpg","index":0,"item":"b9f8f40a-106c-4d71-9025-03cdf01994a2","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Gyaszol-a-Star-Wars-univerzum-meghalt-Palpatine-csaszar-hangja","timestamp":"2025. március. 27. 15:46","title":"Gyászol a Star Wars-univerzum: meghalt Palpatine császár hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9689d1-dc50-44ba-bcee-7803144e3d4b","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB minden Matolcsy György elnöksége alatti ingatlanprojektjénél felmerült a túlárazás gyanúja az ÁSZ szerint, amely semmi jelét nem találta, hogy bárhol is takarékoskodni akartak volna. A felújítások profitja a jegybankelnök fiának barátjánál csapódott le, aki viszont azt állítja, az ÁSZ rosszul számol, és ha őt is megkérdezték volna, szívesen helyre tette volna a „téves, szakmaiatlan következtetéseket”.","shortLead":"Az MNB minden Matolcsy György elnöksége alatti ingatlanprojektjénél felmerült a túlárazás gyanúja az ÁSZ szerint, amely...","id":"20250327_mnb-szekhaz-allami-szamvevoszek-matolcsy-gyorgy-matolcsy-klan-raw-development-kft-ingatlan-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c9689d1-dc50-44ba-bcee-7803144e3d4b.jpg","index":0,"item":"8b54f3d0-13b3-4907-904f-0fc91917e7e9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250327_mnb-szekhaz-allami-szamvevoszek-matolcsy-gyorgy-matolcsy-klan-raw-development-kft-ingatlan-tularazas","timestamp":"2025. március. 27. 08:39","title":"Matolcsy jegybankjának ingatlanmágusa szerint semmi látnivaló nincs ott, ahol az ÁSZ túlárazást és herdálást talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","id":"20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0.jpg","index":0,"item":"254ef4b5-d1dc-43b4-bd76-851b8469cca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"25 éves, de szinte vadonatúj BMW Z3 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6130aef-8495-4e5f-be7f-45f30cc9e309","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Befutott a frissítés, ami javítja az értelmezhetetlen szövegeket nyomtatáskor. ","shortLead":"Befutott a frissítés, ami javítja az értelmezhetetlen szövegeket nyomtatáskor. ","id":"20250327_microsoft-windows-10-11-nyomtatas-hiba-halandzsa-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6130aef-8495-4e5f-be7f-45f30cc9e309.jpg","index":0,"item":"1efad96b-3483-4153-ae88-2b6dfd6631ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_microsoft-windows-10-11-nyomtatas-hiba-halandzsa-javitas","timestamp":"2025. március. 27. 11:03","title":"Nincs több halandzsa nyomtatásnál – javította a Windows bosszantó hibáját a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is jelentheti, hogy a reálbér csökken.","shortLead":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is...","id":"20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa.jpg","index":0,"item":"85a3017c-4534-4828-86eb-10edfbec7193","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","timestamp":"2025. március. 26. 11:31","title":"Hiába tárgyaltak a fizetésekről, egy lépéssel közelebb kerültünk a repülőtéri sztrájkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokból állítólag 3,5 milliárd, az Európai Bizottságtól 19,5 milliárd forint érkezett.","shortLead":"Az Egyesült Államokból állítólag 3,5 milliárd, az Európai Bizottságtól 19,5 milliárd forint érkezett.","id":"20250326_szuverenitasvedelmi-hivatal-politikai-nyomasgyakorlo-halozat-kulfoldi-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"0bf6c78b-22bc-49bb-8ed5-58293a4c3934","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szuverenitasvedelmi-hivatal-politikai-nyomasgyakorlo-halozat-kulfoldi-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 26. 16:02","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint több mint 23 milliárdot kapott külföldről az itthoni „politikai nyomásgyakorló hálózat”, igaz, ennek alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem közöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c30fb39-72c5-410a-aeb8-9b5e6527a2de","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Tesla eladásainak nem használt, hogy Donald Trump és Elon Musk egymásra talált, és így a techmilliárdosból politikai tényező lett. Persze nem ez az első eset a történelemben, hogy egy ország vezetője és egy iparmágnás összefog. Elek Péter össze is gyűjtött néhány példát a Duma Aktuál közönségének, és felmerült, lehet, hogy Magyarországot egy finn rendszergazda irányítja.","shortLead":"A Tesla eladásainak nem használt, hogy Donald Trump és Elon Musk egymásra talált, és így a techmilliárdosból politikai...","id":"20250326_duma-aktual-elon-musk-tesla-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c30fb39-72c5-410a-aeb8-9b5e6527a2de.jpg","index":0,"item":"ba14df80-ba68-4148-8784-e7465edc280a","keywords":null,"link":"/360/20250326_duma-aktual-elon-musk-tesla-eladas","timestamp":"2025. március. 26. 17:30","title":"Hosszú út vezet a Tesla bukásától a Magyarországot irányító titkos hatalomig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0a1902-73b9-485f-a8eb-33b1d0550b70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül szomorú képet mutat a felszín alatti vizeink állapota az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hidrológiai előrejelzése szerint.","shortLead":"Rendkívül szomorú képet mutat a felszín alatti vizeink állapota az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hidrológiai...","id":"20250326_Aszaly-szarazsag-idojaras-viz-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca0a1902-73b9-485f-a8eb-33b1d0550b70.jpg","index":0,"item":"2208ad02-03e4-43de-80ad-3e8c30115d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Aszaly-szarazsag-idojaras-viz-Balaton","timestamp":"2025. március. 26. 20:03","title":"Hatalmas aszály várható Magyarországon az előrejelzések szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]