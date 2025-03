Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, hogy ezzel vége van-e a jogvitának.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy ezzel vége van-e a jogvitának.","id":"20250328_szabad-europa-finanszirozas-megujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"eb999497-b035-4c89-ab8a-bbd72ab57896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_szabad-europa-finanszirozas-megujitas","timestamp":"2025. március. 28. 12:28","title":"Trump kénytelen volt meghátrálni, újra kap pénzt a Szabad Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz egész pályás letámadással utazik a nőkre.","shortLead":"A Fidesz egész pályás letámadással utazik a nőkre.","id":"20250328_haromgyermekes-anyak-szja-mentesseg-fidesz-kdnp-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00.jpg","index":0,"item":"025b1864-c68f-44e8-8730-dffe8f1a26ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_haromgyermekes-anyak-szja-mentesseg-fidesz-kdnp-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 28. 12:45","title":"Benyújtották a törvényjavaslatot a háromgyerekes anyák szja-mentességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40720910-4546-4035-aa76-81022d63795f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Száraz István a Culinaris nagykereskedéstől biztos megválik, és lehet, hogy a boltoktól is. 