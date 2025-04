Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2a4c172d-72e4-4024-8c8a-baee018fc9ad","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Szerelem hazai színpadi változatát Törley-Havas Sára dramaturg és Ördög Tamás rendező jegyzi, kettejüknek a Haneke-film adaptációja a negyedik közös munkájuk az Örkényben. Milyen nehézségekkel néztek szembe az intim jelenetek színpadra állításánál? Mit szimbolizál a külső szereplők alulöltözöttsége, és miért az idős házaspár tűnik normálisnak a darabban?","shortLead":"A Szerelem hazai színpadi változatát Törley-Havas Sára dramaturg és Ördög Tamás rendező jegyzi, kettejüknek...","id":"20250404_hvg-szerelem-orkeny-szinhaz-ordog-tamas-rendezo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a4c172d-72e4-4024-8c8a-baee018fc9ad.jpg","index":0,"item":"8b02a5e6-1d1f-46ed-9650-a67a02dabb07","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-szerelem-orkeny-szinhaz-ordog-tamas-rendezo-interju","timestamp":"2025. április. 04. 19:40","title":"Ebben az átszexualizált világban a fiatalok nem mernek szerelmesek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eccbcfe-3e48-44e4-a426-6e5c28f0d5b9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó példa lenne arra, hogy a kishal is bekebelezhet néha nagy zsákmányt.","shortLead":"Jó példa lenne arra, hogy a kishal is bekebelezhet néha nagy zsákmányt.","id":"20250404_Horvat-kezekbe-kerultet-szinte-teljes-egeszeben-a-Bugatti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eccbcfe-3e48-44e4-a426-6e5c28f0d5b9.jpg","index":0,"item":"f536b9a6-3001-48c3-9fd2-9ae7cbb3b5be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_Horvat-kezekbe-kerultet-szinte-teljes-egeszeben-a-Bugatti","timestamp":"2025. április. 04. 07:20","title":"Horvát kezekbe kerülhet szinte teljes egészében a Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a vámjaira bejelentett pekingi válaszreakciót kommentálta.","shortLead":"Az elnök a vámjaira bejelentett pekingi válaszreakciót kommentálta.","id":"20250404_trump-kina-valaszvamok-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"4281814d-2222-499d-ad91-3871b0dbb90d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_trump-kina-valaszvamok-reakcio","timestamp":"2025. április. 04. 17:03","title":"Trump: Kína bepánikolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbec03b-28f6-4b52-9449-0bcbbf526fb9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német lap a Nemzetközi Büntetőbíróságból való magyar kilépést kommentálja.","shortLead":"A német lap a Nemzetközi Büntetőbíróságból való magyar kilépést kommentálja.","id":"20250404_Spiegel-velemeny-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbec03b-28f6-4b52-9449-0bcbbf526fb9.jpg","index":0,"item":"edd012f1-8b47-49cc-9d3d-39c9f87f21ad","keywords":null,"link":"/360/20250404_Spiegel-velemeny-lapszemle","timestamp":"2025. április. 04. 07:31","title":"Spiegel-vélemény: A magyar kormányfőnek immár semmi helye az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d8e12a-d86a-4161-b954-b58e55305e39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Emlékezetes marad a Boeing Starliner űrhajó első tesztrepülése, de nem jó értelemben. Suni Williams és Butch Wilmore most egy interjúban beszélt arról, hogyan élték meg a problémákban gazdag küldetést, és hogyan sikerült végül dokkolni az ISS-hez.","shortLead":"Emlékezetes marad a Boeing Starliner űrhajó első tesztrepülése, de nem jó értelemben. Suni Williams és Butch Wilmore...","id":"20250403_boeing-starliner-suni-williams-butch-wilmore-interju-nasa-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d8e12a-d86a-4161-b954-b58e55305e39.jpg","index":0,"item":"259d5644-137b-4436-b015-3b2d98e027b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_boeing-starliner-suni-williams-butch-wilmore-interju-nasa-problemak","timestamp":"2025. április. 03. 18:03","title":"Megszólaltak a Boeing Starliner űrhajósai: közel volt a tragédia az első tesztrepülés során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab55b2-e8d5-4626-a62b-26430a7fc3e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A négy magánűrhajós 22 kísérletet végzett el és elkészítették az első röntgenfelvételeket az űrben.","shortLead":"A négy magánűrhajós 22 kísérletet végzett el és elkészítették az első röntgenfelvételeket az űrben.","id":"20250404_polusok-folotti-misszio-spacex-urhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaab55b2-e8d5-4626-a62b-26430a7fc3e0.jpg","index":0,"item":"327a4d83-f8eb-4666-8d9a-7cd7fa78aec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_polusok-folotti-misszio-spacex-urhajo","timestamp":"2025. április. 04. 21:28","title":"Visszatért a Földre a pólusok fölötti misszióról a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","shortLead":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","id":"20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"50dcbfc6-2496-40c5-ae14-8e20e1a2db70","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","timestamp":"2025. április. 03. 18:32","title":"Ausztria szombattól lezár 23 határátkelőhelyet a száj- és körömfájás járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 05. 11:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""}]