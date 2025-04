Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes luxus jellemez.","shortLead":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes...","id":"20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c.jpg","index":0,"item":"e8ee7777-08d9-4e59-8aff-a7739bbfbd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","timestamp":"2025. április. 05. 18:03","title":"1152 km/h: itt a Concorde óta leggyorsabb utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba835f35-4dc8-4ba1-848d-cbed64cac3e4","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk az Apple legújabb okostelefonját, a családtagjainál olcsóbb iPhone 16e-t, melyet összevetettünk két korábbi almás telefonnal, az alig használtan már igen jó áron kapható iPhone 15-tel és 16-tal.","shortLead":"Kipróbáltuk az Apple legújabb okostelefonját, a családtagjainál olcsóbb iPhone 16e-t, melyet összevetettünk két korábbi...","id":"20250405_apple-iphone-16e-teszt-velemeny-osszehasonlitas-iphone-15-16","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba835f35-4dc8-4ba1-848d-cbed64cac3e4.jpg","index":0,"item":"5e97b7ad-9625-4e46-9c6f-b31968b1ebaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_apple-iphone-16e-teszt-velemeny-osszehasonlitas-iphone-15-16","timestamp":"2025. április. 05. 16:00","title":"Megéri a legolcsóbb új iPhone? Vagy akkor már inkább egy régebbit vegyek? Teszten az iPhone 16e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","shortLead":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","id":"20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37.jpg","index":0,"item":"6b9eef6f-672d-46a3-b369-162b16491e0a","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","timestamp":"2025. április. 05. 08:53","title":"Glutén van a Decathlonban árult Biotech-proteinszeletekben, visszahívták a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Reuters értesülései szerint a fogselyemtől a vécépapírig számtalan termék kerülhet a Bizottság listájára.","shortLead":"A Reuters értesülései szerint a fogselyemtől a vécépapírig számtalan termék kerülhet a Bizottság listájára.","id":"20250406_eu-vamok-trump-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d.jpg","index":0,"item":"963211b6-db17-464c-ac79-4eefb7ce4a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_eu-vamok-trump-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 11:35","title":"Hétfőn jöhet Brüsszel javaslata arról, hogyan bosszulja meg az EU Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját székház építésére kell az új társaság.","shortLead":"Saját székház építésére kell az új társaság.","id":"20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d.jpg","index":0,"item":"241ac5ed-015e-4772-8766-a5b18866abdc","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"Ingatlanfejlesztő leánycéget alapított az MVM Energetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"El is repül hozzá Washingtonba.","shortLead":"El is repül hozzá Washingtonba.","id":"20250406_netanjahu-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"ec3f6f40-7ec1-466b-ad2d-0cc97f771072","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_netanjahu-trump-orban","timestamp":"2025. április. 06. 16:40","title":"Orbán után Trumppal tárgyal Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 05. 11:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – nyilatkozta egy olasz lapnak a világhírű politológiaprofesszor.","shortLead":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik...","id":"20250406_Fukuyama-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"30dd2609-be47-4f20-90fa-f78a150b39a8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Fukuyama-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 09:22","title":"Fukuyama: Nem gondolnám, hogy olyan világban akarnánk élni, amelyet Trump a saját képére formál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]