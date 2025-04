Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A munkáspárti politikusok egy palesztinokat segítő jótékonysági szervezet meghívására érkeztek.","shortLead":"A munkáspárti politikusok egy palesztinokat segítő jótékonysági szervezet meghívására érkeztek.","id":"20250406_Kitiltottak-ket-brit-parlamenti-kepviselot-Izraelbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"35a40bee-1942-422a-a3f5-4324c81bf896","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Kitiltottak-ket-brit-parlamenti-kepviselot-Izraelbol","timestamp":"2025. április. 06. 14:05","title":"Kitiltottak két brit parlamenti képviselőt Izraelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c2b2a4-ba83-4f01-8cdb-c3db6bbdc7fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami tulajdonban lévő kastély félmilliárd forintba kerül.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő kastély félmilliárd forintba kerül.","id":"20250407_keked-melczer-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c2b2a4-ba83-4f01-8cdb-c3db6bbdc7fc.jpg","index":0,"item":"696b593d-05c3-4f26-a6b9-7f72cddaa831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_keked-melczer-kastely","timestamp":"2025. április. 07. 08:51","title":"Egy éve hirdetik, de senkinek sem kell a kékedi Melczer-kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes vizeket is óvja, és miután ellátta feladatát, egyszerűen lebomlik. ","shortLead":"Új, az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz, mely a természetes...","id":"20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52.jpg","index":0,"item":"00f5be88-10aa-4e75-b7aa-683ac0a5cdd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_hun-ren-magyar-kutatok-biologiai-szunyogirtas-hatekonyabb-hordozoanyag-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. április. 07. 12:05","title":"Áttörés a szúnyogirtásban: magyar kutatók technológiája teszi hatékonyabbá és környezetbarátabbá a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8d58d3-8d77-45c4-80e4-5c2ce2d993e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szokásos módszer az akkumulátor újragyulladása ellen.","shortLead":"Szokásos módszer az akkumulátor újragyulladása ellen.","id":"20250407_Foto-Kontenerben-kotott-ki-egy-kigyulladt-villanyauto-Kajaszon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e8d58d3-8d77-45c4-80e4-5c2ce2d993e8.jpg","index":0,"item":"13880497-a062-4eb8-a40c-c64a7079d08d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Foto-Kontenerben-kotott-ki-egy-kigyulladt-villanyauto-Kajaszon","timestamp":"2025. április. 07. 08:32","title":"Fotó: Konténerben kötött ki egy kigyulladt villanyautó Kajászón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ae5079-73ae-4d98-8750-330f803ecb5d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A rongáló beismerő vallomást tett.","shortLead":"A rongáló beismerő vallomást tett.","id":"20250406_benedek-tibor-szusza-ferenc-ujpest-fradi-rongalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ae5079-73ae-4d98-8750-330f803ecb5d.jpg","index":0,"item":"858ce57f-ee22-4d74-b7d8-fef27bd6291e","keywords":null,"link":"/sport/20250406_benedek-tibor-szusza-ferenc-ujpest-fradi-rongalas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:20","title":"Elkapták a férfit, aki megrongálta a Benedek Tibor és Szusza Ferenc emlékére állított falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de40421c-9f96-4418-89a9-8cb5a9e959e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán pár környezetkímélő erdei üdülőt működtetett, aztán leléptek Guatemalába. ","shortLead":"A dán pár környezetkímélő erdei üdülőt működtetett, aztán leléptek Guatemalába. ","id":"20250408_dan-hazaspar-erdei-fahazak-urulek-hordo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de40421c-9f96-4418-89a9-8cb5a9e959e9.jpg","index":0,"item":"a45eb0a5-0c9e-4c25-b430-1b1d98d977a9","keywords":null,"link":"/elet/20250408_dan-hazaspar-erdei-fahazak-urulek-hordo","timestamp":"2025. április. 08. 11:29","title":"158 hordónyi emberi ürüléket és adótartozást hagyott maga után az erdei elvonulásbizniszt futtató ökoházaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás miatt. ","shortLead":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás...","id":"20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428.jpg","index":0,"item":"dd84d4e3-6460-4494-b0dc-352672629a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 07. 15:24","title":"Több mint tíz kilométeres kamionsor torlódott fel a határon Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","shortLead":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","id":"20250408_opus-jelentes-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3.jpg","index":0,"item":"9d8dd64a-16a7-42fb-815f-ae3ef5f2c289","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_opus-jelentes-osztalek","timestamp":"2025. április. 08. 08:09","title":"Megduplázza az osztalékot Mészáros Lőrinc Opusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]