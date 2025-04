Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő is, aki Dunakeszin indult.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő...","id":"20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316.jpg","index":0,"item":"b5d40dfb-8224-4cd1-950b-e34174d5b728","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","timestamp":"2025. április. 09. 11:31","title":"Szentendrén indítja Kálmán Olgát a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményt vasárnap délután hívta fel egy bombával fenyegetőző férfi.","shortLead":"Az intézményt vasárnap délután hívta fel egy bombával fenyegetőző férfi.","id":"20250407_budapest-baleseti-kozpont-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e.jpg","index":0,"item":"e3e2973f-e073-40c0-8dc1-a64057296ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_budapest-baleseti-kozpont-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 14:58","title":"Bombariadó miatt több órára leállt a sürgősségi ellátás a Fiumei úti Baleseti Központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi hajtóműtesztjéről.","shortLead":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi...","id":"20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"dee8ee4e-65e3-4d08-96ce-e00be7400f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","timestamp":"2025. április. 07. 17:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX a Starship következő tesztrepülésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte, hogy háború a világ ellen, majd gyorsan visszakozott, és kijelentette, hogy egyáltalán nincs szó semmiféle háborúról.","shortLead":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte...","id":"20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a.jpg","index":0,"item":"c903f166-da29-48a9-a143-155c997ca46a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","timestamp":"2025. április. 09. 11:53","title":"Trump: Hívogatnak az országok, hogy kinyalják a seggemet egy alkuért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest.","shortLead":"Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest.","id":"20250407_europa-tozsde-vam-donald-trump-dax-ftse-cac-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4.jpg","index":0,"item":"41fe23ee-2f49-4994-83ee-e59e57fa3578","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_europa-tozsde-vam-donald-trump-dax-ftse-cac-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:01","title":"Enyhül a pánik, de még mindig súlyos mínuszban az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket a produkciók gyártásához, különben Hollywood „Detroittá válik”.","shortLead":"A Los Angeles-i filmipari szereplők arra próbálják rábírni a döntéshozókat, hogy teremtsenek jobb feltételeket...","id":"20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"af014eb8-cf4a-452e-944d-68137246ce47","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Los-Angeles-Hollywood-filmipar-filmgyartas-szakszervezet-tiltakozas","timestamp":"2025. április. 07. 16:11","title":"„Tegyük Hollywoodot újra Hollywooddá” – ezért tüntettek a filmgyártás fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az IKEA nemrég a Pride kapcsán azt közölte a HVG-vel, hogy továbbra is erőteljesen támogatják a sokszínűséget.","shortLead":"Az IKEA nemrég a Pride kapcsán azt közölte a HVG-vel, hogy továbbra is erőteljesen támogatják a sokszínűséget.","id":"20250408_ikea-pride-taska-szivarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2.jpg","index":0,"item":"442209c5-e0a9-46f8-8e02-0a281d1a7728","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_ikea-pride-taska-szivarvany","timestamp":"2025. április. 08. 13:19","title":"Megszüntetheti a szivárványos táska gyártását az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","shortLead":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","id":"20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f.jpg","index":0,"item":"7420a457-b913-466b-a3be-9df79fb6595d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:07","title":"Érdemes figyelni: ma minden traffipaxot bevet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]