Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23091e44-6111-4897-b369-c95fe1bf5f1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres olimpiai bajnok ma tölti be a 60-at. A gyászáról is mesélt.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok ma tölti be a 60-at. A gyászáról is mesélt.","id":"20250410_Koban-Rita-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23091e44-6111-4897-b369-c95fe1bf5f1c.jpg","index":0,"item":"25a9b173-e9a8-42f5-b3c0-f64a73dade48","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Koban-Rita-szuletesnap","timestamp":"2025. április. 10. 10:01","title":"A hatvanéves Kőbán Rita: Elterveztem, többet fogok sportolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","shortLead":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","id":"20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e.jpg","index":0,"item":"e5775e5f-2823-4857-8cc0-29beb2734267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","timestamp":"2025. április. 10. 17:45","title":"Összelegóztak egy működő vadászgépet két totálkáros F-35-ösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3285db-f452-4f4e-91a3-382a585effc3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A romániai ügyészség már vizsgálódik a vádak alapján. ","shortLead":"A romániai ügyészség már vizsgálódik a vádak alapján. ","id":"20250410_Jean-Claude-Van-Damme-emberkereskedelem-aldozatok-szexualis-kapcsolat-kizsakmanyolas-Romania-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3285db-f452-4f4e-91a3-382a585effc3.jpg","index":0,"item":"42855f16-f16c-4ae8-ba55-f68886e52d10","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Jean-Claude-Van-Damme-emberkereskedelem-aldozatok-szexualis-kapcsolat-kizsakmanyolas-Romania-buntetoeljaras","timestamp":"2025. április. 10. 13:09","title":"Jean-Claude Van Damme kizsákmányolt román nőket kaphatott „ajándékba” emberkereskedőktől, a sztár mindent tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína két, egyenként 10 ezer műholdból álló hálózat kiépítését tervezi a Föld körül, ami a szakemberek szerint óriási mértékben növeli majd az űrszemét mennyiségét a bolygónál.","shortLead":"Kína két, egyenként 10 ezer műholdból álló hálózat kiépítését tervezi a Föld körül, ami a szakemberek szerint óriási...","id":"20250409_urszemet-kina-raketa-muholdas-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d.jpg","index":0,"item":"d1e62039-abfd-4011-972b-a25564f75685","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_urszemet-kina-raketa-muholdas-internet","timestamp":"2025. április. 09. 17:03","title":"1000+ rakétát indíthat el Kína, pokoli káoszt okozhatnak a Föld körül az űrszeméttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő is, aki Dunakeszin indult.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő...","id":"20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316.jpg","index":0,"item":"b5d40dfb-8224-4cd1-950b-e34174d5b728","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","timestamp":"2025. április. 09. 11:31","title":"Szentendrén indítja Kálmán Olgát a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával csatlakoztak-e az orosz hadsereghez.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával...","id":"20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"af715755-7127-417b-ab10-48026d9deeb9","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 10. 05:54","title":"Az ukrán hírszerzés 155, Oroszország oldalán harcoló kínait azonosított Zelenszkij szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és dohány, de főleg gépek és elektronikai eszközök, alkatrészek, mezőgazdasági alapanyagok.","shortLead":"Magyarország tavaly 2,88 milliárd dollár értékben importált közvetlenül amerikai árukat. Ebben van sok whiskey és...","id":"20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3c90620-33e5-4e98-a4e5-a0d2b651e8be.jpg","index":0,"item":"2310b0a9-b08c-4d13-88af-c0f23b990233","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerika-usa-magyar-import-termekek-vam-vamhaboru-trump","timestamp":"2025. április. 09. 16:35","title":"Mit adtak (el) nekünk az amerikaiak? A marhaspermán, a bourbonön és a mandulán túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor a huszadik házassági évfordulójukat ünnepelik. ","shortLead":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor...","id":"20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c.jpg","index":0,"item":"d641e33d-95f2-455c-97d1-05f14f0ab762","keywords":null,"link":"/elet/20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2025. április. 09. 13:37","title":"Károly király Giorgia Melonival töltötte a házassági évfordulója reggelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]