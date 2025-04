Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tőzsdei ralit ébredés után Európa is követte, beleértve a budapesti tőzsdét. A forint nagyot erősödött, miután Trump bejelentette, hogy elhalasztja a globális vámháborút, reggel azonban a magyar deviza visszagyengült.","shortLead":"Az amerikai tőzsdei ralit ébredés után Európa is követte, beleértve a budapesti tőzsdét. A forint nagyot erősödött...","id":"20250410_Magyarorszag-Trump-vamtanca-utan-botlott-a-forint-ugrott-a-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"08329628-47c9-4549-a3e3-af2668a20cfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Magyarorszag-Trump-vamtanca-utan-botlott-a-forint-ugrott-a-tozsde","timestamp":"2025. április. 10. 09:50","title":"Magyarország Trump vámtánca után: botlott a forint, ugrott a tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína két, egyenként 10 ezer műholdból álló hálózat kiépítését tervezi a Föld körül, ami a szakemberek szerint óriási mértékben növeli majd az űrszemét mennyiségét a bolygónál.","shortLead":"Kína két, egyenként 10 ezer műholdból álló hálózat kiépítését tervezi a Föld körül, ami a szakemberek szerint óriási...","id":"20250409_urszemet-kina-raketa-muholdas-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d.jpg","index":0,"item":"d1e62039-abfd-4011-972b-a25564f75685","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_urszemet-kina-raketa-muholdas-internet","timestamp":"2025. április. 09. 17:03","title":"1000+ rakétát indíthat el Kína, pokoli káoszt okozhatnak a Föld körül az űrszeméttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. ","shortLead":"A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. ","id":"20250411_benzin-gazolaj-uzemanyag-arcsokkenes-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb.jpg","index":0,"item":"494bce9f-800e-42af-95f2-cb58f3c28b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_benzin-gazolaj-uzemanyag-arcsokkenes-tankolas","timestamp":"2025. április. 11. 09:52","title":"Hétvégén újabb komoly áresés jön az üzemanyagoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f02b3d3-1d0f-4d2e-887c-9345448e35f5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindenki megnyugodhat: természetesen továbbra is vehetnek húsvétinak nevezett csokinyulat azok, akiknek fontos, hogy milyen megnevezés van a blokkra írva.","shortLead":"Mindenki megnyugodhat: természetesen továbbra is vehetnek húsvétinak nevezett csokinyulat azok, akiknek fontos...","id":"20250409_husveti-nyul-nemetorszag-lidl-aldi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f02b3d3-1d0f-4d2e-887c-9345448e35f5.jpg","index":0,"item":"80645fd7-399c-46ce-a5c8-3476286100e3","keywords":null,"link":"/elet/20250409_husveti-nyul-nemetorszag-lidl-aldi","timestamp":"2025. április. 09. 18:46","title":"A német szélsőjobboldal szerint a Lidl és az Aldi el akarja törölni a húsvéti nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fabdef-81ce-4faf-be31-cc57e55dc3ff","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Barcelona gyakorlatilag bejutott az elődöntőbe, a PSG nagyot küzdött és végül kettővel nyert a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.","shortLead":"A Barcelona gyakorlatilag bejutott az elődöntőbe, a PSG nagyot küzdött és végül kettővel nyert a Bajnokok Ligája...","id":"20250409_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-borussia-dortmund-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fabdef-81ce-4faf-be31-cc57e55dc3ff.jpg","index":0,"item":"b036332d-fbe5-4611-b3be-4cc98b857984","keywords":null,"link":"/sport/20250409_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-borussia-dortmund-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 22:55","title":"Gálázott a Barca a tavalyi BL-döntős ellen, a PSG hatalmas fölénye a meccs végére törte meg az Aston Villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent szerint sajnálatos, hogy a kínaiak nem akarnak tárgyalni.","shortLead":"Scott Bessent szerint sajnálatos, hogy a kínaiak nem akarnak tárgyalni.","id":"20250409_scott-bessent-kinai-megtorlo-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"741ae9cc-140b-4b75-9d8a-b8c4cffe2935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_scott-bessent-kinai-megtorlo-vam","timestamp":"2025. április. 09. 15:33","title":"Amerikai pénzügyminiszter a kínai bosszúvámról: És akkor mi van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576460de-8f0a-4ce1-9085-179e1671df9b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Hiába értékelte át gazdasági prognózisát a kormány, az még mindig túl bizakodó.","shortLead":"Hiába értékelte át gazdasági prognózisát a kormány, az még mindig túl bizakodó.","id":"20250411_Kopint-Tarki-prognozis-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/576460de-8f0a-4ce1-9085-179e1671df9b.jpg","index":0,"item":"5f7a7aaf-13c9-4090-b2d7-9d2587304e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Kopint-Tarki-prognozis-2025","timestamp":"2025. április. 11. 11:31","title":"Kopint-Tárki az idei évről: 1,7 százalékos növekedés, 5,2 százalékos infláció, átlagosan 410 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]