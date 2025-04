Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","shortLead":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","id":"20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb.jpg","index":0,"item":"137779d1-bf9e-4182-b649-680e4f720c69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","timestamp":"2025. április. 12. 18:57","title":"Videón a vakmerő mutatvány: előzés közben zárta vissza egy másik autó tanksapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674a9d3d-4665-4e5e-9c5d-9d6d7922326d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Tisza Párt vezetője óvatoskodik Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Tisza Párt vezetője óvatoskodik Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.","id":"20250414_magyar-peter-gyurcsany-ferenc-dk-tisza-part-demokratikus-koalicio-nemzet-hangja-ukrajna-eu-csatlakozas-orban-viktor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/674a9d3d-4665-4e5e-9c5d-9d6d7922326d.jpg","index":0,"item":"8dde565b-e98f-42c6-9c3f-5b4f7932e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_magyar-peter-gyurcsany-ferenc-dk-tisza-part-demokratikus-koalicio-nemzet-hangja-ukrajna-eu-csatlakozas-orban-viktor-fidesz","timestamp":"2025. április. 14. 10:51","title":"Magyar Péterről posztolt Gyurcsány Ferenc: „Beszari\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti az ukrajnai háború lényegét, mint bármely más nyugati vezető.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti...","id":"20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"148d3a1e-aee7-411f-bac3-ac4820910838","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","timestamp":"2025. április. 12. 17:39","title":"Lavrovnak nagyon tetszik Trump hozzáállása az ukrajnai háborúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem érkeznek többé.","shortLead":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem...","id":"20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9.jpg","index":0,"item":"01c8d3cf-debf-4a33-a0a8-a52f7b493c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","timestamp":"2025. április. 13. 20:03","title":"Milyen mobilja van? Lehet, hogy épp most szűnt meg a támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására utalva azt is kijelentette, hogy a „színes forradalom” megbukott, a tiltakozó diákoknak ideje visszatérni az iskolapadba.","shortLead":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására...","id":"20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"eb62f2cf-96fa-4086-826d-80c1aee3f794","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","timestamp":"2025. április. 13. 11:11","title":"Aleksandar Vucic: A „színes forradalom” megbukott, abba kell hagyni a tiltakozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","shortLead":" A kiránduló egy szikláról esett le, a túzoltók és a mentősök is nehezen tudták megközelíteni.","id":"20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"a68cf6fd-6c25-46ae-95aa-0f19f4c6ad69","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Visegrad-lezuhant-turazo-szakadek-helikopter-mentes","timestamp":"2025. április. 13. 15:58","title":"Szakadékba zuhant egy túrázó Visegrádnál, mentőhelikopter vitte kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6954d1c0-7ec6-46a8-8d2a-4293d10d9862","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfőn ülnek össze az uniós külügyminiszterek és magas rangú palesztin tisztviselők.","shortLead":"Hétfőn ülnek össze az uniós külügyminiszterek és magas rangú palesztin tisztviselők.","id":"20250414_Az-EU-noveli-a-Palesztin-Hatosagnak-nyujtott-penzugyi-tamogatast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6954d1c0-7ec6-46a8-8d2a-4293d10d9862.jpg","index":0,"item":"92af594a-30f8-4584-883e-1114520f488d","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Az-EU-noveli-a-Palesztin-Hatosagnak-nyujtott-penzugyi-tamogatast","timestamp":"2025. április. 14. 09:42","title":"Az EU növeli a Palesztin Hatóságnak nyújtott pénzügyi támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77077e51-51c3-4ccc-8f30-9c6182ac350a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a fák beporzására és szűk helyeken való felderítésre is jó lehet az az újfajta robot, ami akkumulátor és elektronika nélkül képes repülni.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a fák beporzására és szűk helyeken való felderítésre is jó lehet az az újfajta robot, ami...","id":"20250412_miniatur-robot-dron-repules-uc-berkeley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77077e51-51c3-4ccc-8f30-9c6182ac350a.jpg","index":0,"item":"75beb01a-14f7-49b6-895f-83f51af53def","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_miniatur-robot-dron-repules-uc-berkeley","timestamp":"2025. április. 12. 16:03","title":"Íme a világ legkisebb repülő robotja, nemhogy akku, még elektronika sem kell neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]