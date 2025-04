Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai, azok bagatell dolgok” – mondta 60 évesen Esterházy Péter, holott az idiótaságokat soha nem bagatellizálta. A 2016-ban elhunyt író interjúiból a Magvető Kiadó válogatott.","shortLead":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai...","id":"20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d.jpg","index":0,"item":"df9967bc-2b48-43c8-a730-0c413465e94f","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","timestamp":"2025. április. 13. 19:30","title":"„Nincs ugyan két ország, de igény van rá, mert ezekkel a klisékkel egyszerűbb élni” – Esterházy Péter válogatott interjúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semmi cáfolat, csak némi magyarázkodás meg jó adag személyeskedés.","shortLead":"Semmi cáfolat, csak némi magyarázkodás meg jó adag személyeskedés.","id":"20250413_Itt-van-Meszarosek-magyarazata-Varkonyi-Andrea-millios-jotekonykodos-outfitjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113.jpg","index":0,"item":"9f0ae297-25b5-4bb6-8637-5dfb9dac0ede","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Itt-van-Meszarosek-magyarazata-Varkonyi-Andrea-millios-jotekonykodos-outfitjere","timestamp":"2025. április. 13. 12:46","title":"Itt van Mészárosék magyarázata Várkonyi Andrea milliós, jótékonykodós outfitjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla. A megújítandó lakásbelsőtől természetességet és nyugalmat várnak, a zöldtermékek azonban az átlagnak még túl drágák.","shortLead":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla...","id":"20250413_hvg-kistelepulesek-otthonfelujitas-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7.jpg","index":0,"item":"35fd0154-f838-4ee0-a160-e8bc3bfe83e0","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-kistelepulesek-otthonfelujitas-allami-tamogatas","timestamp":"2025. április. 13. 09:26","title":"Sok embert érdekel a kistelepüléseken az otthonfelújítási támogatás, de hitelt nem mer felvenni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot, igazgató úr.” Az én hetem című sorozatunkban a héten Lackfi János írását mutatjuk be, amelyhez a következő szavakból merített ihletet: vámaggedon, kétharmadközeli, szavajárása, óriásfarkas, Születésnapomra.","shortLead":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot...","id":"20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483.jpg","index":0,"item":"f72c6bf5-ecc2-4a4a-b617-0ca14f545afc","keywords":null,"link":"/360/20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. április. 13. 17:30","title":"A vér kacskaringós alakzata – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkció érkezik az androidos telefonok alapértelmezett SMS-kezelőjébe. Segít gyorsan leiratkozni a mostanában megsokasodó kéretlen reklámüzenetekről.","shortLead":"Új funkció érkezik az androidos telefonok alapértelmezett SMS-kezelőjébe. Segít gyorsan leiratkozni a mostanában...","id":"20250414_google-uzenetek-automatizalt-sms-leiratkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969.jpg","index":0,"item":"329acb4a-ee74-402c-b0aa-98344456575d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_google-uzenetek-automatizalt-sms-leiratkozas","timestamp":"2025. április. 14. 08:03","title":"Ha Androidja van, olyat kap, amit imádni fog: két mozdulattal szabadulhat meg az idegesítő üzenetektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem érkeznek többé.","shortLead":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem...","id":"20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9.jpg","index":0,"item":"01c8d3cf-debf-4a33-a0a8-a52f7b493c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","timestamp":"2025. április. 13. 20:03","title":"Milyen mobilja van? Lehet, hogy épp most szűnt meg a támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi felbukkant Orbán Viktor mellett is egy 2023-as fotón.","shortLead":"A férfi felbukkant Orbán Viktor mellett is egy 2023-as fotón.","id":"20250414_megafon-unitarius-segedlelkesz-rendorseg-tisza-part-szentendre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f.jpg","index":0,"item":"4bb4e65e-d412-4f07-a339-3e80867e3f39","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_megafon-unitarius-segedlelkesz-rendorseg-tisza-part-szentendre","timestamp":"2025. április. 14. 11:24","title":"Megafonos segédlelkészt vittek el a rendőrök a Tisza Párt szentendrei rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír, hogy van egy módszer, amivel mégis törölheti.","shortLead":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír...","id":"20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"2b18bbb3-c170-4d78-8940-8fd78f1f1dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","timestamp":"2025. április. 12. 20:03","title":"Szintet lépett az egyik kémprogram – jelszót kér, ha törölni próbálja. De túl lehet járni az eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]