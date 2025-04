Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4348e655-d0f5-4cc1-bef1-21906ae8ad2d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zivatarok miatt szinte az egész országra veszélyjelzést adtak ki.","shortLead":"A zivatarok miatt szinte az egész országra veszélyjelzést adtak ki.","id":"20250417_idojaras-napsutes-meleg-zapor-zivatar-veszlyjelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4348e655-d0f5-4cc1-bef1-21906ae8ad2d.jpg","index":0,"item":"7b4281c0-0f6e-4011-9991-8cd4fcb943e4","keywords":null,"link":"/elet/20250417_idojaras-napsutes-meleg-zapor-zivatar-veszlyjelzes","timestamp":"2025. április. 17. 06:22","title":"Napközben néhol 30 fok is lehet, aztán jönnek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b901d-1ed5-471a-b9ea-53e7a60b41c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „külső körülmények” már a kiskereskedelmi tevékenység folytatását veszélyeztetik.","shortLead":"A „külső körülmények” már a kiskereskedelmi tevékenység folytatását veszélyeztetik.","id":"20250417_A-Spar-arcsokkentest-kert-a-beszallitoitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/890b901d-1ed5-471a-b9ea-53e7a60b41c6.jpg","index":0,"item":"c5af1b50-6916-48f4-b0a7-f5974a703fdb","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_A-Spar-arcsokkentest-kert-a-beszallitoitol","timestamp":"2025. április. 17. 12:01","title":"A SPAR árcsökkentést kért a beszállítóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af14f-3f5c-4f53-8b97-a46918f8d88b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösségi összefogás segített majdnem tízezer kötet áttelepítésében.","shortLead":"Közösségi összefogás segített majdnem tízezer kötet áttelepítésében.","id":"20250417_konyvesbolt-koltoztetes-elolanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/555af14f-3f5c-4f53-8b97-a46918f8d88b.jpg","index":0,"item":"1aea1ef0-8e93-4bfd-aa2f-ea67d209be87","keywords":null,"link":"/elet/20250417_konyvesbolt-koltoztetes-elolanc","timestamp":"2025. április. 17. 10:30","title":"A világ legmenőbb könyvesbolt-költöztetése történt egy michigani kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök először vádolta meg nyilvánosan Pekinget Moszkva közvetlen katonai támogatásával.","shortLead":"Az ukrán elnök először vádolta meg nyilvánosan Pekinget Moszkva közvetlen katonai támogatásával.","id":"20250417_Zelenszkij-szerint-Kina-fegyvereket-es-loport-szallit-Oroszorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d.jpg","index":0,"item":"07dc9c73-32ae-48be-9b4d-d105e3a0578e","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_Zelenszkij-szerint-Kina-fegyvereket-es-loport-szallit-Oroszorszagnak","timestamp":"2025. április. 17. 21:49","title":"Zelenszkij szerint Kína fegyvereket és lőport szállít Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy Weapon / RFDEW), melyet kimondottan a drónok ellen vetnek be.","shortLead":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy...","id":"20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4.jpg","index":0,"item":"184a657f-b023-49f1-832e-f72e09f6ae9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","timestamp":"2025. április. 17. 19:03","title":"Lövésenként 50 forintból szedi le az ellenséges drónrajokat egy új energiafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül a szervezetükbe, és ez a kilókon is meglátszik majd. Egy amerikai kutatás azonban kimutatta, hogy egy népszerű cukorpótló éhessé tesz, így további étkezésre sarkallhat.","shortLead":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül...","id":"20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9.jpg","index":0,"item":"bb1f57b7-3d1f-4784-89bc-06e57ca531e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","timestamp":"2025. április. 18. 08:03","title":"A nagy átverés: valójában még éhesebb lehet a cukorpótlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0f30e8-19d7-423b-a94c-dc21082d66f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt éve nem gyűlt össze 20 centimétert elérő hóréteg a pestszentlőrinci állomáson.","shortLead":"Tizenöt éve nem gyűlt össze 20 centimétert elérő hóréteg a pestszentlőrinci állomáson.","id":"20250417_tobb-mint-egy-evtizede-alig-esik-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0f30e8-19d7-423b-a94c-dc21082d66f1.jpg","index":0,"item":"75356bed-9869-4e06-880b-aa98f5f17683","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_tobb-mint-egy-evtizede-alig-esik-ho","timestamp":"2025. április. 17. 08:08","title":"Drasztikus visszaesés: több mint egy évtizede alig esik hó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","shortLead":"Már a híradóban is csak a stúdióban, papírról olvassák fel a híreket.","id":"20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f9488f-96e0-4106-9bbf-9878d393de1b.jpg","index":0,"item":"5032fe15-12b6-4045-9512-9da9c179843f","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_szerb-kozteve-blokad-elmaradt-musorok","timestamp":"2025. április. 17. 17:05","title":"Blokád alatt tartják a szerb köztévét a tüntető egyetemisták, műsorok maradtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]