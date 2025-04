Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8df97dad-7986-46e1-83e5-85628b9f0f64","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tuareg sivatagi rockot játszó Tinariwennek egykor dalszöveget író, whiskey-t kedvelő volt diplomata, Ijad Ag Gali ma Észak-Afrika egyik legveszélyesebb al-Káida-vezére.","shortLead":"A tuareg sivatagi rockot játszó Tinariwennek egykor dalszöveget író, whiskey-t kedvelő volt diplomata, Ijad Ag Gali ma...","id":"20250419_ijad-ag-gali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df97dad-7986-46e1-83e5-85628b9f0f64.jpg","index":0,"item":"e4229840-7d0b-4d4a-a338-26b2d8ccc619","keywords":null,"link":"/360/20250419_ijad-ag-gali","timestamp":"2025. április. 19. 11:00","title":"Az egykor whiskey-t vedelő rocker ma iszlamistaként üldözi a zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567bae6f-2e3f-454d-a5c2-421c7a6c6692","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250420_ct-daganat-lab-erossege-fogyaszto-tabletta-android-automata-sms-facebook-ismerosok-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/567bae6f-2e3f-454d-a5c2-421c7a6c6692.jpg","index":0,"item":"7d1838b7-4c0b-44f6-971a-3a92284be710","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_ct-daganat-lab-erossege-fogyaszto-tabletta-android-automata-sms-facebook-ismerosok-torlese","timestamp":"2025. április. 20. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy az egyik kórházi vizsgálat rákot okoz, ha valaki sokszor igénybe veszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. 