[{"available":true,"c_guid":"72879b3c-30d8-4327-8c18-ca8d9366da09","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kevésbé ismert fegyveres csoport vállalta magára a támadást. ","shortLead":"Egy kevésbé ismert fegyveres csoport vállalta magára a támadást. ","id":"20250422_Fegyveresek-nyitottak-tuzet-turistakra-Kasmirban-tobb-ember-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72879b3c-30d8-4327-8c18-ca8d9366da09.jpg","index":0,"item":"e8bdb4e2-dda9-48c7-83a5-1cf6857c4f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Fegyveresek-nyitottak-tuzet-turistakra-Kasmirban-tobb-ember-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 22. 18:45","title":"Fegyveresek nyitottak tüzet turistákra Kasmírban, több mint húsz halálos áldozat lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lehetőséget is számba vesz a francia elnök.","shortLead":"Több lehetőséget is számba vesz a francia elnök.","id":"20250422_Bloomberg-ujabb-elorehozott-valasztasra-keszulhet-Macron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"542259dc-1d1d-4d96-9ad7-776b62df6646","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Bloomberg-ujabb-elorehozott-valasztasra-keszulhet-Macron-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 16:43","title":"Bloomberg: újabb előrehozott választásra készülhet Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés. Az adóoptimalizációs előnyökkel is rendelkező megoldással olyan személy is bekerülhet a kedvezményezetti körbe, aki nem tartozik a törvényes örökösök közé.","shortLead":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti...","id":"20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6.jpg","index":0,"item":"47db25c7-cafa-4808-b7a6-3cbce3ee72f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","timestamp":"2025. április. 23. 11:30","title":"Kiszámíthatatlan időkben is kiszámíthatóságot jelent a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bdb75d-9d6f-4030-914c-8df8e4b35163","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250423_Marabu-Feknyuz-Tuntetesi-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bdb75d-9d6f-4030-914c-8df8e4b35163.jpg","index":0,"item":"efa9323b-6356-4cb0-b502-489bf7a4a070","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Marabu-Feknyuz-Tuntetesi-buntetes","timestamp":"2025. április. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tüntetési büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tim Burton újra támad. Jön Lady Gaga és Steve Buscemi is.","shortLead":"Tim Burton újra támad. Jön Lady Gaga és Steve Buscemi is.","id":"20250423_Itt-a-Wednesday-masodik-evadanak-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced.jpg","index":0,"item":"e3fa2544-b4b3-42c9-a9fa-0c9f16b017b6","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Itt-a-Wednesday-masodik-evadanak-elozetese","timestamp":"2025. április. 23. 16:07","title":"Dobjon el mindent: itt a Wednesday második évadának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879129d-ff7e-463c-9c61-308b37f39e59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét.","shortLead":"A hatóságok nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét.","id":"20250423_Robbanas-tuz-Moszkva-Oroszorszag-bevasarlokozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a879129d-ff7e-463c-9c61-308b37f39e59.jpg","index":0,"item":"93205064-0c34-404f-89cb-daccbd195c09","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_Robbanas-tuz-Moszkva-Oroszorszag-bevasarlokozpont","timestamp":"2025. április. 23. 16:26","title":"Felrobbant egy autó egy moszkvai bevásárlóközpont mélygarázsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szándékosan előidézett baleset 2022-ben történt.","shortLead":"A szándékosan előidézett baleset 2022-ben történt.","id":"20250423_Gaspar-Gyozo-ongyilkossagot-kiserelt-meg-2022-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea.jpg","index":0,"item":"484d6ce1-4536-47e1-8cd9-4165cb418d32","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Gaspar-Gyozo-ongyilkossagot-kiserelt-meg-2022-ben","timestamp":"2025. április. 23. 10:33","title":"Gáspár Győző azt állítja, öngyilkos akart lenni, amikor az árokba hajtott autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","shortLead":"Jichák Hercog elnökön kívül mindenki hallgat, és az sem biztos, hogy Izrael képviselteti magát Ferenc pápa temetésén.","id":"20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de4d4ff9-0daf-4588-9e98-7c98936cb289.jpg","index":0,"item":"07368b3d-363d-49c8-bc8b-4b5e2777f159","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_izraeli-kulugy-reszvetnyilvanitas-bejegyzes-ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 22. 17:59","title":"Törölték az izraeli külügy oldalairól a pápa halála miatt kitett részvétnyilvánító bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]