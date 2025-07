„Célszerű megvárni, amíg kicsit többet tudunk” – Rácz András megosztotta véleményét a palágykomoróci templomgyújtogatásról

Miközben az ukrán rendőrség kiadott egy közleményt arról, hogy nyomozás indult azt követően, hogy egy kárpátaljai magyarlakta település, Palágykomoróc görög katolikus templomát felgyújtották, Rácz András Oroszország-szakértő is értékelte a helyzetet a Facebook-oldalán. Mint írta, ugyan kormánypropaganda természetesen ukrán nacionalista támadásnak próbálja beállítani az esetet, több olyan ok is van, amiért indokolt lehet az óvatosság.

Az egyik indok, amire hivatkozik, az az, hogy korábbi, nagy nyilvánosságot kapott, kárpátaljai magyarellenes információs és egyéb akciók döntő többségénél felmerült, hogy az oroszok állhattak mögöttük, és egyelőre szerinte nem látszik, miért lehetne kizárni az érintettségüket. Mint kiemelte, mostani feliratok például szövegszerűen egyeznek, illetve erős átfedést mutatnak egy 2021-es, akcióban használt megfogalmazásokkal. Az ukrán hatóságok szerint akkor orosz megrendelésre fenyegették halállal a kárpátaljai magyarokat.

„Óvatosságra int a mostani falfirkák írásképe is. Feltűnő, hogy egyenetlen a falra felfújt betűk külalakja. Azok a betűk, amelyek a latin és a cirill ábécében egyaránt megvannak, teljesen jó írásképpel kerültek fel a falra is. Viszont azok a betűk, amelyek csak a cirill ábécében vannak meg (“д”, “я”, “ж”) sokkal csúnyábban vannak írva… és nem igazán értem, hogy miért. Nehezen hihető, hogy egy magyarellenes, ukrán nacionalista épp a saját nyelvén ne tudna rendesen graffitizni, sőt, csak bizonyos betűket tudna helyesen leírni, másokat meg nem… olyan, mintha ezt a szöveget egy, nem cirill betűs nyelvi hátterű ember fújta volna fel a falra” – tette hozzá megjegyezve, hogy a helyszínhez nagyon közel esik a kisszelmenci gyalogos határátkelő Szlovákia felé.

Rácz András számára érthetetlen az is, hogy a támadóknak láthatóan nem volt helyismeretük. Palágykomoróc vegyes lakosságú falu, és a támadók nem a magyarok, hanem a ruszinok templomát próbálták felgyújtani, és erre firkáltak magyarellenes feliratokat.

Palágykomoróci templomgyújtogatás – furcsa helyet választottak a tettesek Furcsa választás volt, hogy éppen a görögkatolikus templomot gyújtották fel ismeretlen tettesek a szlovák-ukrán határhoz közeli kárpátaljai Palágykomorócon: a faluban van egy református és egy újonnan nyílt katolikus templom is, miközben a helyi görögkeleti atya rendszeresen tart ukrán nyelven miséket a templomban.

Megjegyezte azt is, nincs olyan körülmény, ami indokolná, hogy az ukrán állam most hirtelen az etnikai feszültségek szításában legyen érdekelt, miközben a keleti fronton élet-halál harcot vív, illetve megemlítette, hogy valószínűleg rövid időn belül többet tudunk majd a tettesekről, helyi tudósítások szerint ugyanis amellett, hogy a rendőrség egész éjjel dolgozott, bekapcsolódott a munkába az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) is.

„Összességében, azt gondolom, ezúttal is az a helyes hozzáállás, ha nem vonunk le elhamarkodott következtetéseket, és főleg nem teszünk ezek alapján hasonlóan elhamarkodott lépéseket sem. Célszerű megvárni, amíg kicsit többet tudunk. Elsősorban azért, mert a kárpátaljai magyarságnak is a nyugalom és a stabilitás az érdeke, és főleg az, hogy ne ismétlődhessenek meg hasonló esetek. Ezt pedig magyar részről nem hisztérikus csapkodással, hanem az ukrán hatóságokkal való minél hatékonyabb együttműködéssel lehetne elősegíteni. Az egyoldalú eszkaláció viszont biztosan nem használ” – zárta posztját.