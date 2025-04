Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több mint egymilliárd euró értékben, törvénytelenül segítette a propagandát – állítja több hazai médium. Amennyiben az Európai Bizottság helyt ad a panaszuknak, a tiltott állami támogatást kapó cégeknek vissza kell fizetniük legalább 1,1 milliárd eurónyi forintot a magyar költségvetésbe. ","shortLead":"A kormány több mint egymilliárd euró értékben, törvénytelenül segítette a propagandát – állítja több hazai médium...","id":"20250428_magyar-szerkesztosegek-magyar-hang-panasz-magyar-allam-europai-bizottsag-hatalomhoz-kozeli-media-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10.jpg","index":0,"item":"ccaae6a9-c4cb-4eb5-8a1c-4ff28907c197","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_magyar-szerkesztosegek-magyar-hang-panasz-magyar-allam-europai-bizottsag-hatalomhoz-kozeli-media-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 09:20","title":"Több magyar szerkesztőség is bepanaszolta a magyar államot az Európai Bizottságnál a hatalomhoz közeli médiára költött pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető személye nem volt ismeretlen sem a rendőrök, sem a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek előtt.","shortLead":"Az elkövető személye nem volt ismeretlen sem a rendőrök, sem a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek előtt.","id":"20250427_vancouver-gazolas-elkoveto-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f.jpg","index":0,"item":"8e0caec3-5b8b-4812-a03f-811722ea7d06","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_vancouver-gazolas-elkoveto-aldozatok","timestamp":"2025. április. 27. 21:38","title":"11-re nőtt a vancouveri gázolás halottainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon a jövőbeni emberes küldetésekkel. Ebben ugyanis van némi kockázat.","shortLead":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon...","id":"20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9.jpg","index":0,"item":"2beb6c9d-a3ba-4b2e-aa77-490b6767f191","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","timestamp":"2025. április. 28. 11:03","title":"Több mint 30-szor gyújtott be a NASA a „majdnem-hajtóművet”, és erre nagyon jó oka volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace4b0f0-49cd-4070-b35b-d0f52593bb75","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Az NFL Draft egyik legnagyobb sztárjára, Shedeur Sandersre sokáig nem csapott le senki, de Donald Trump legalább körbehízelegte.","shortLead":"Az NFL Draft egyik legnagyobb sztárjára, Shedeur Sandersre sokáig nem csapott le senki, de Donald Trump legalább...","id":"20250426_nfl-draft-shedeur-sanders-atveres-donald-trump-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace4b0f0-49cd-4070-b35b-d0f52593bb75.jpg","index":0,"item":"b1eaaa49-897c-4206-b23f-0d6df419e789","keywords":null,"link":"/sport/20250426_nfl-draft-shedeur-sanders-atveres-donald-trump-video","timestamp":"2025. április. 26. 20:00","title":"Csúnya átverés áldozata lett az amerikai sportoló, majd Donald Trump lehülyézett mindenkit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abab67a-cab4-4fba-bb69-0a3915d52e2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marine Le Pent sikkasztás miatt ítélték el, a döntés hiába nem jogerős, a választásokon akkor sem indulhat jelen állás szerint.","shortLead":"Marine Le Pent sikkasztás miatt ítélték el, a döntés hiába nem jogerős, a választásokon akkor sem indulhat jelen állás...","id":"20250428_jordan-bardella-indulas-2027-francia-valasztasok-marine-le-pen-birosagi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5abab67a-cab4-4fba-bb69-0a3915d52e2b.jpg","index":0,"item":"c6ee1e8d-b2d1-4bf0-98c9-036501f46ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_jordan-bardella-indulas-2027-francia-valasztasok-marine-le-pen-birosagi-itelet","timestamp":"2025. április. 28. 12:16","title":"Bardella indulna Le Pen helyett a 2027-es francia választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc5c5cd-a43d-4fbd-a764-cff575d6f085","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok ugyanakkor nem kívánnak egyeztetni a saját területüknek tekintett Krímről, a megszállt zaporizzsjai atomerőmű pedig „jó kezekben van”, és ott is marad Putyin külügyminisztere szerint. ","shortLead":"Az oroszok ugyanakkor nem kívánnak egyeztetni a saját területüknek tekintett Krímről, a megszállt zaporizzsjai...","id":"20250427_Lavrov-szerint-mar-csak-finomhangolas-kell-a-bekehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc5c5cd-a43d-4fbd-a764-cff575d6f085.jpg","index":0,"item":"9e644519-1e8f-4121-a4d6-cd84160a2a79","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Lavrov-szerint-mar-csak-finomhangolas-kell-a-bekehez","timestamp":"2025. április. 27. 21:25","title":"Lavrov szerint már csak „finomhangolás” kell a békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b65ded2-79c8-4c02-9c3d-cd29cfedd2c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális szerepjátékokra épülő beszélgetést is folytatni. A cég alkalmazottai állítólag már jelezték a problémát, de a Meta ködösít.","shortLead":"A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális...","id":"20250428_meta-ai-chatbotok-szexualis-beszelgetesek-mesterseges-intelligencia-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b65ded2-79c8-4c02-9c3d-cd29cfedd2c1.jpg","index":0,"item":"6ea994ee-0606-4a19-a610-e28c8c1c4a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_meta-ai-chatbotok-szexualis-beszelgetesek-mesterseges-intelligencia-gyerekek","timestamp":"2025. április. 28. 12:03","title":"Gyerekekkel is szívesen szexchatel a Meta chatbotja, egyelőre senki nem érti, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani, hogy ne essen össze” – így emlékezett vissza évtizedekkel a terápia után a költő pszichoanalitikusa, Gyömrői Edit. A drámai találkozásukról készült, Reménytelenül című filmet nemrég mutatták be.","shortLead":"Úgy döntött, hogy nem kezeli úgy József Attilát, mintha kezelhető beteg lenne, de nem hagyja el, megpróbálja „tartani...","id":"20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b4ecfe-fc29-4072-933f-d0b5fe7669a1.jpg","index":0,"item":"6c607c8d-cc4b-42fa-b748-45d0c2c6f5f1","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-gyermekke-tette-jozsef-attila-gyomroi-edit-film-remenytelenul-kolteszet","timestamp":"2025. április. 26. 16:30","title":"„Nagyon nagy bajban voltam, mert tudtam, hogy József Attila gyógyíthatatlan”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]