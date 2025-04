Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autópálya Győr felé vezető oldalán, a 26-os kilométernél ütközött szalagkorlátnak, majd csapódott nagy sebességgel az árokba egy személyautó. A járműben négyen ültek, ketten kirepültek a kocsiból.","shortLead":"Az autópálya Győr felé vezető oldalán, a 26-os kilométernél ütközött szalagkorlátnak, majd csapódott nagy sebességgel...","id":"20250427_halalos-baleset-herceghalom-m1-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"436d4253-88e8-4386-b8f8-0607783956b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_halalos-baleset-herceghalom-m1-autopalya","timestamp":"2025. április. 27. 17:05","title":"Három halálos áldozata van egy Herceghalomnál, az M1-esen történt balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4aa11f-096b-4859-a354-6347cbc378d1","c_author":"Dobszay János, Imre Réka ","category":"360","description":"Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük a kistelepüléseknek a minap bejelentett új pályázatra. Miközben a templom ma is a falvak egyik büszkesége, a hitélet szempontjából egyre kisebb a szerepe. ","shortLead":"Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük...","id":"20250428_hvg-templomfelujitasok-visszaszorulo-hitelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a4aa11f-096b-4859-a354-6347cbc378d1.jpg","index":0,"item":"6a421486-9295-415f-a0ce-eaa2b264a5e1","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-templomfelujitasok-visszaszorulo-hitelet","timestamp":"2025. április. 28. 09:55","title":"A „keresztény gyökerű” Orbán-kormány idején csökkent igazán a vallásukat gyakorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök legutóbb még ennek az ellenkezőjét állította.","shortLead":"Az ukrán elnök legutóbb még ennek az ellenkezőjét állította.","id":"20250428_donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-krim-felsziget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499.jpg","index":0,"item":"519d948d-f020-4998-b315-17f6d90eeb39","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-krim-felsziget","timestamp":"2025. április. 28. 09:39","title":"Trump szerint Zelenszkij hajlandó feladni a Krímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6728f69f-b472-48cf-bf09-43cf996cc36c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A grönlandi kormányfő hétfőn találkozik majd a dán parlament és az üzleti élet képviselőivel, valamint fogadja őt X. Frigyes dán király is, akivel közösen utazik vissza Grönlandra.","shortLead":"A grönlandi kormányfő hétfőn találkozik majd a dán parlament és az üzleti élet képviselőivel, valamint fogadja őt X...","id":"20250427_gronland-kormanyfo-dania-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6728f69f-b472-48cf-bf09-43cf996cc36c.jpg","index":0,"item":"e58a0c6e-9e5f-4387-9232-8630a464b59e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_gronland-kormanyfo-dania-trump","timestamp":"2025. április. 27. 18:40","title":"Inkább Dániához közeledne a grönlandi kormányfő, semmint a tiszteletlen amerikaiakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e929059c-6049-4744-800b-49be10d3ac53","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény szavak az Ország Házában. Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz felelősségéről. Téma volt még az Ukrajna EU-csatlakozása elleni kormányzati politikai akció is.","shortLead":"Kemény szavak az Ország Házában. Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz...","id":"20250428_Erosen-nyitja-a-hetet-a-Parlament-Poloskazas-hazaarulozas-es-a-Matolcsy-klan-bortonbuntetese-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e929059c-6049-4744-800b-49be10d3ac53.jpg","index":0,"item":"4f278382-feb1-4e1d-8aa8-8f5013c2b08d","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Erosen-nyitja-a-hetet-a-Parlament-Poloskazas-hazaarulozas-es-a-Matolcsy-klan-bortonbuntetese-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 13:20","title":"Erősen nyitja a hetet a parlament: poloskázás, hazaárulózás és a Matolcsy-klán börtönbüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","shortLead":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","id":"20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"d9955237-5c85-4136-97f1-6950d2966b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","timestamp":"2025. április. 29. 06:46","title":"Négyen meghaltak, miután egy jármű áthajtott egy illinois-i napközis táboron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid időre tették elérhetővé.","shortLead":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid...","id":"20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be.jpg","index":0,"item":"ba7ac952-97c1-46c5-878d-5630b4c73595","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","timestamp":"2025. április. 28. 15:03","title":"Akkora siker volt a PlayStation konzolok retrósítása, hogy visszahozza a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","shortLead":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","id":"20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10.jpg","index":0,"item":"a790a447-a03e-460e-b47c-e7af24ed112d","keywords":null,"link":"/elet/20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","timestamp":"2025. április. 28. 07:00","title":"Ne stresszeljen a fehérjebevitelen, de ezt a néhány tanácsot érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]