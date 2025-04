Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9525adb-3082-4d25-829a-d40793cf5ed2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elveszítette első mérkőzését a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elitvilágbajnokságon, mivel 2-0-ra kikapott Svédországtól.","shortLead":"Elveszítette első mérkőzését a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elitvilágbajnokságon, mivel...","id":"20250410_magyar-noi-jegkorong-valogatott-elit-vb-svedorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9525adb-3082-4d25-829a-d40793cf5ed2.jpg","index":0,"item":"35900fe2-7fed-434e-862c-3150e6f2c3ac","keywords":null,"link":"/sport/20250410_magyar-noi-jegkorong-valogatott-elit-vb-svedorszag","timestamp":"2025. április. 10. 19:26","title":"Megvoltak a helyzetei, de kikapott a svédektől női hokiválogatott az első vb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2fb91-8dd5-4480-b45a-3bd7d5381eb1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"III. Károly és felesége, Kamilla magánaudiencián járt a tüdőgyulladásból lábadozó katolikus egyházfőnél.","shortLead":"III. Károly és felesége, Kamilla magánaudiencián járt a tüdőgyulladásból lábadozó katolikus egyházfőnél.","id":"20250410_vatikan-ferenc-papa-III-karoly-kamilla-kiralyne-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e2fb91-8dd5-4480-b45a-3bd7d5381eb1.jpg","index":0,"item":"5b6730d1-0195-4940-a79f-d5da3734034e","keywords":null,"link":"/elet/20250410_vatikan-ferenc-papa-III-karoly-kamilla-kiralyne-latogatas","timestamp":"2025. április. 10. 11:01","title":"Meglátogatta Ferenc pápát a brit királyi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják az álláskeresőket a virtuális térben, a hvgallasborze.hu oldalon. Chatelhetsz a kiállítókkal, több mint ezer állásra pályázhatsz, a Jobline virtuális standjánál pedig szakértő ad tanácsot az önéletrajz-íráshoz.","shortLead":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják...","id":"20250411_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7.jpg","index":0,"item":"b56a93d1-0cdc-4cf8-a835-63f282fd54c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 11. 09:00","title":"Chatelj munkaadókkal ─ ma még tart az online állásbörze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az agrárminiszter szerint nincs újabb megbetegedés, az érintett gazdákat segíteni fogják.","shortLead":"Az agrárminiszter szerint nincs újabb megbetegedés, az érintett gazdákat segíteni fogják.","id":"20250411_nagy-istvan-jarvany-telep-mentesites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"994ebe1d-a72a-43b4-8c44-a913c8e27bb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_nagy-istvan-jarvany-telep-mentesites","timestamp":"2025. április. 11. 15:00","title":"Szombaton fejeződik be a mentesítés a két telepen, ahol a legutóbb megjelent a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, egyelőre elhárult az extravám veszélye.","shortLead":"Úgy tűnik, egyelőre elhárult az extravám veszélye.","id":"20250409_Durvan-erosodik-a-forint-Trump-bejelentese-utan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"cea5ea19-2515-40dd-b603-8c098c6b3948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_Durvan-erosodik-a-forint-Trump-bejelentese-utan-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 20:07","title":"Durván erősödik a forint Trump bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797e2af3-b094-4809-8cbb-a9b3c80d0dd4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biztonsági övnek és szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg a sofőr.","shortLead":"A biztonsági övnek és szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg a sofőr.","id":"20250411_arokba-borult-tartalykocsi-kiborult-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797e2af3-b094-4809-8cbb-a9b3c80d0dd4.jpg","index":0,"item":"5d43eafe-d90e-4222-8c6d-a2888c169efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_arokba-borult-tartalykocsi-kiborult-tej","timestamp":"2025. április. 11. 12:14","title":"Árokba borult egy tartálykocsi az M6-on, 23 ezer liter tej ömlött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781ad16e-5251-4fcc-8015-5d099d7b165a","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Négy éven át dühöngött az észak-amerikai kontinens máig legvéresebb háborúja, amelyben több amerikai vesztette életét, mint az összes utána kitört fegyveres konfliktusban, beleértve a világháborúkat is. A háború szimbolikusan 1865. április 9-én, délután ért véget a kihalófélben lévő kicsi, virginiai falu, Appomattox Court House egyik lakóházának szalonjában, ám az emlékezete máig kísérti az ország közvéleményét.","shortLead":"Négy éven át dühöngött az észak-amerikai kontinens máig legvéresebb háborúja, amelyben több amerikai vesztette életét...","id":"20250409_amerikai-polgarhaboru-vege-160-ev-appomattoxi-fegyverletetel-Lee-Grant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781ad16e-5251-4fcc-8015-5d099d7b165a.jpg","index":0,"item":"6d2700b2-b76f-41bc-95c1-87117d10d590","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerikai-polgarhaboru-vege-160-ev-appomattoxi-fegyverletetel-Lee-Grant","timestamp":"2025. április. 09. 20:00","title":"„Nem tehetek mást, fel kell keresnem Grant tábornokot, bár inkább halnék ezer halált” – 160 éve ért véget az amerikai polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiszűrheti a vízből a veszélyes nehézfémeket a tealevél, így aki teázik, kevesebbet vihet be a szervezetébe ezekből – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Kiszűrheti a vízből a veszélyes nehézfémeket a tealevél, így aki teázik, kevesebbet vihet be a szervezetébe ezekből –...","id":"20250409_teafogyasztas-tealevelek-nehezfemek-olom-kadmium-kiszurese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"afd9330d-88dd-4c70-ae1c-6a68ed79b67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_teafogyasztas-tealevelek-nehezfemek-olom-kadmium-kiszurese","timestamp":"2025. április. 09. 19:03","title":"Szokott teázni? Kiderült róla valami, és ez nagyon fontos az egészsége szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]