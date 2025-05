Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68ff9208-26c1-4872-9812-a11ee40335c1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Május 1-re Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismételten tüntetést hirdetett a Kossuth térre „Nem hagyjuk abba” felkiáltással, ahol a kínai arcfelismerő rendszert engedélyező törvény ellen tiltakoztak. Percről percre tudósításunkat olvashatják.","shortLead":"Május 1-re Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismételten tüntetést hirdetett a Kossuth térre „Nem hagyjuk...","id":"20250501_hadhazy-akos-tuntetes-kossuth-ter-momentum-percrol-percre-elo-kozvetites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ff9208-26c1-4872-9812-a11ee40335c1.jpg","index":0,"item":"188c8878-de9b-472a-a80d-e5cc06d75874","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_hadhazy-akos-tuntetes-kossuth-ter-momentum-percrol-percre-elo-kozvetites","timestamp":"2025. május. 01. 15:10","title":"A közmédia riporterét hazaárulózták a Kossuth téren, a Momentum a Várba indult, de visszafordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"116 éves és 326 napos volt.","shortLead":"116 éves és 326 napos volt.","id":"20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"8f7103d8-0224-446a-92b3-fa2af915036c","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","timestamp":"2025. május. 01. 12:32","title":"Meghalt a világ legidősebb emberének tartott brazil apáca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A lap szerint a cél olyan hatalom megteremtése, amelyet nem korlátoz a törvényhozás és az igazságszolgáltatás. ","shortLead":"A lap szerint a cél olyan hatalom megteremtése, amelyet nem korlátoz a törvényhozás és az igazságszolgáltatás. ","id":"20250502_New-York-Times-Trump-pont-azt-az-autokraciat-igyekszik-bevezetni-amelyet-elutasitottak-alapito-atyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"dc8ec1d3-5510-4050-a510-761592c77073","keywords":null,"link":"/360/20250502_New-York-Times-Trump-pont-azt-az-autokraciat-igyekszik-bevezetni-amelyet-elutasitottak-alapito-atyak","timestamp":"2025. május. 02. 09:58","title":"New York Times: Trump pont azt az autokráciát igyekszik bevezetni, amelyet elutasítottak az alapító atyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae11e8c-1ef8-49f5-9e51-a015232807b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek a kvantumszámítógépek. 2021-től már Kvantum Nap (World Quantum Day) is van minden év áprilisában, ünnepelve a természet legkisebb részecskéit tanulmányozó kvantumtudományt. A Google idén ehhez a naphoz kapcsolódóan foglalta össze, miért is lesz jó a hétköznapi embereknek a kvantumszámítástechnika.","shortLead":"A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek...","id":"20250501_kvantumszamitas-elonyei-google-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae11e8c-1ef8-49f5-9e51-a015232807b9.jpg","index":0,"item":"eaa0abe4-2ba4-4a09-b6d1-bfb639ce899f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_kvantumszamitas-elonyei-google-szerint","timestamp":"2025. május. 01. 16:03","title":"Új gyógyszerek jönnek, az áram meg nem megy majd el annyiszor – mit hozhat még a kvantumszámítás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","shortLead":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","id":"20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b.jpg","index":0,"item":"f62d1569-13d4-4196-9220-fce3419d3215","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","timestamp":"2025. május. 02. 15:26","title":"Gázolás miatt leállt a vasúti forgalom Újpest és Aquincum között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30758e-ebbc-4bfc-a8ba-ad8c1d258e16","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Grúzia szenvedéstörténete a Németországban élő szerző magyarul megjelent előző könyve, A nyolcadik élet: Brilkának. Most szerelemről, szorongásról és halálos bosszúvágyról egyaránt szóló csecsenföldi sorstragédiával mutatja meg, mit tesz a háború az emberekkel, azokkal is, akik kirobbantják.","shortLead":"Grúzia szenvedéstörténete a Németországban élő szerző magyarul megjelent előző könyve, A nyolcadik élet: Brilkának...","id":"20250502_hvg-nino-haratisvili-gruzia-csecsenfold-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e30758e-ebbc-4bfc-a8ba-ad8c1d258e16.jpg","index":0,"item":"23ae29e5-c644-420e-8a7b-78767e55d219","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-nino-haratisvili-gruzia-csecsenfold-konyv","timestamp":"2025. május. 02. 13:00","title":"Bűnösök és áldozatok szemszögéből is bemutatja a csecsenföldi háború borzalmait Nino Haratisvili új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett technikának köszönhetően. A teljesítmény meghaladhatja az eddigi elméleti határt.","shortLead":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett...","id":"20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da.jpg","index":0,"item":"fb4f2562-057d-48ed-86fd-4a86d0fcfd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","timestamp":"2025. május. 03. 08:03","title":"133%-os napelem: úgy néz ki, hogy igenis túllépheti az elméleti határt a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c707e38-9652-44c0-b669-9fffb07e3658","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hidat többször megrongálták, méteres darabokat vágtak le belőle, lelopkodták a fedéldeszkáit. ","shortLead":"A hidat többször megrongálták, méteres darabokat vágtak le belőle, lelopkodták a fedéldeszkáit. ","id":"20250501_Osszeomlott-Erdely-egyik-legregebbi-fedeles-hidja-Maroshevizen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c707e38-9652-44c0-b669-9fffb07e3658.jpg","index":0,"item":"93e4a9a2-4f35-49f3-a378-2cf0d0cb0596","keywords":null,"link":"/kultura/20250501_Osszeomlott-Erdely-egyik-legregebbi-fedeles-hidja-Maroshevizen","timestamp":"2025. május. 01. 14:57","title":"Összeomlott Erdély egyik fedeles hídja Maroshévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]