[{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, milyen játékokat nem kedvelt a gyermek Robert Francis Prevost.","shortLead":"Kiderült, milyen játékokat nem kedvelt a gyermek Robert Francis Prevost.","id":"20250509_reagalt-az-uj-papa-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"02443fbc-811c-45ae-a312-21ddc9d30bfb","keywords":null,"link":"/elet/20250509_reagalt-az-uj-papa-testvere","timestamp":"2025. május. 09. 13:28","title":"„Te jó isten, Rob lett az” – így reagált testvére az új pápa megválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Lengyelország, Horvátország, Csehország, Szlovénia és Románia területéről három hónapig nem lehet behozni egyes állati termékeket.","shortLead":"Lengyelország, Horvátország, Csehország, Szlovénia és Románia területéről három hónapig nem lehet behozni egyes állati...","id":"20250509_importtilalom-ragados-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb.jpg","index":0,"item":"e68a1671-e20c-4462-a025-5677103729fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_importtilalom-ragados-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. május. 09. 08:35","title":"A kormány visszaüt: importtilalom a magyar termékeket kitiltó országokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798a1f1c-ddd9-4af0-a46b-1e58d84eb3bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"James Foley 71 éves volt. A rendező agydaganattal küzdött.","shortLead":"James Foley 71 éves volt. A rendező agydaganattal küzdött.","id":"20250509_Meghalt-hollywoodi-veteran-Madonna-es-Pacino-is-sokat-koszonhet-James-Foley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798a1f1c-ddd9-4af0-a46b-1e58d84eb3bd.jpg","index":0,"item":"3786b1f9-039c-4c5d-b3a2-b2527bc66171","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_Meghalt-hollywoodi-veteran-Madonna-es-Pacino-is-sokat-koszonhet-James-Foley","timestamp":"2025. május. 09. 08:38","title":"Meghalt a hollywoodi veterán, akinek Madonna és Pacino is sokat köszönhet. Meg a Szürke 50 árnyalata rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ideiglenes kormányzat vezetőjét Washington nevezné ki, és a közigazgatásba bevonnák a nem radikális helyieket is. Volt már ilyesmi a történelemben, van is, de jól sehol nem működik.","shortLead":"Az ideiglenes kormányzat vezetőjét Washington nevezné ki, és a közigazgatásba bevonnák a nem radikális helyieket is...","id":"20250507_Amerika-veheti-at-Gaza-iranyitasat-amig-stabilizaljak-a-teruletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"23e2459d-c989-4a0b-bb0d-43a342cccb97","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Amerika-veheti-at-Gaza-iranyitasat-amig-stabilizaljak-a-teruletet","timestamp":"2025. május. 07. 17:56","title":"Amerika veheti át Gáza irányítását, amíg stabilizálják a területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki világ országaira. Szemléltetésül elővett egy táblát, amelyik minden balatoni fagyizónak becsületére válna. Hogy miért állhatott az amerikai elnök érdekében így megbolygatni a világpiaci viszonyokat, KAP magyarázta el a Duma Aktuál közönségének. Kiderült, hogy ki rohant bele tátott szájjal a f*szerdőbe, hogy Trump le tudja-e nyomni Kínát péniszméregetéssel, valamint az, hogy lesz-e ettől még sz*rabb Magyarországon.","shortLead":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki...","id":"20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"eaa1cc63-30da-448e-8a66-93a99549a285","keywords":null,"link":"/360/20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 07. 19:30","title":"We can do it! We can do it! Donald Trumpnak is új, amit mond, ezért ismételgeti addig, amíg megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944093b-dfa2-4bfb-88a2-cb6dcb738a45","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Bár manapság már a szélesebb nyilvánosság előtt is ismert a felelős állattartás fogalma, sokan sajnos mégsem tartják be annak szabályait a gyakorlatban. Mit jelent a felelősség? Mi az, hogy társállat vagy családi kutya? Mi a megfelelő és egészséges táplálás? Mennyi az annyi, ha mozgásról vagy fárasztásról, játékról van szó? Cikkünkben a legfontosabbakat vesszük sorra.","shortLead":"Bár manapság már a szélesebb nyilvánosság előtt is ismert a felelős állattartás fogalma, sokan sajnos mégsem tartják be...","id":"20250508_SPAR-orszagos-allatvedorseg-allateledel-gyujtes-felelos-allattartas-kutya-macska-menhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c944093b-dfa2-4bfb-88a2-cb6dcb738a45.jpg","index":0,"item":"3a0a2105-15fc-4e57-b29d-5d197433320c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_SPAR-orszagos-allatvedorseg-allateledel-gyujtes-felelos-allattartas-kutya-macska-menhely","timestamp":"2025. május. 08. 11:30","title":"Már jobb a helyzet, de még rengeteget kell tanulnunk: így lehetünk felelős állattartók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"15a6c4ba-b3c8-4596-9d89-69acf0ffd00c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan akut fertőzések, amelyeknél a kórokozók gyors azonosítása dönthet az életben maradásról. Áttörést jelenthet az ilyen esetek diagnosztizálásában dél-koreai kutatók új módszere. Technológiájuk igen rövid idő alatt közel százszázalékos pontossággal képes a patogén mikrobák azonosítására.","shortLead":"Vannak olyan akut fertőzések, amelyeknél a kórokozók gyors azonosítása dönthet az életben maradásról. Áttörést...","id":"20250509_korokozo-bakteriumok-azonositasa-rovid-ido-alatt-diagnosztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15a6c4ba-b3c8-4596-9d89-69acf0ffd00c.jpg","index":0,"item":"eb91f147-f31a-41a1-bf2b-712ed1798e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_korokozo-bakteriumok-azonositasa-rovid-ido-alatt-diagnosztika","timestamp":"2025. május. 09. 14:03","title":"Áttörés a diagnosztikában: egy új módszerrel órák alatt azonosíthatók a kórokozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan fánkokat, burritókat, se hamburgereket, amelyeket más országokban gond nélkül megkóstolhatunk. Ön melyiket látná a legszívesebben Magyarországon?","shortLead":"Többen kivonultak, többen pedig nem lépték még át a magyar határt a nagy nemzetközi láncok közül, így nem ehetünk olyan...","id":"20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb45ecf-3bc6-4e03-be05-d282a47e7555.jpg","index":0,"item":"968a37d8-27b4-4845-a742-228fc5f28b83","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Five-Guys-Taco-Bell-Dunkin-Donuts-Popeyes-Costa-Wendys-Flying-Tigers-uzletek-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 08. 05:25","title":"Globális fánkozóban, csirkézőben és tacózóban sem ehetünk itthon, de Obama kedvenc gyorsétterme már közeledik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]