Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz átfogó képet alkotni arról, milyen ma az Egyesült Államokban élni, a HVG ennek ellenére igyekezett feltérképezni a helyzetet: megszólaltattunk egyetemistát, könyvelőt, világbankost és ablaktisztítót is. Bár továbbra is a lehetőségek országaként tekintenek az USA-ra, akadtak, akik attól tartanak, hogy épp azok a jelenségek szivárognak vissza a mindennapjaikba, amelyek elől egykor elmenekültek Magyarországról. Itt most az kezdődik, ami elől eljöttem – így élnek a magyarok Trump Amerikájában Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli "nagytakarítása" évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak. Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk De mik ezek és hogyan érdemes őket a mindennapok részévé tenni? Cikkünkben ennek járunk utána. Fenntartható bevásárlás: így csináld, hogy valóban az legyen! Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte. „A lehető legfenntarthatóbb módon" gazdálkodna újonnan vásárolt somogyi földjein Orbán Ráhel Rá egyébként nem vonatkozik az Olaszországban általános kezdőjogsis korlátozás. A Mercedes F1-es ifjonca, Kimi Antonelli suliba is 200 ezer eurós AMG-vel jár A Kung Fury 2-ben a szivart rágcsáló Schwarzenegger „náci seggeket rúgna szét". Arnold Schwarzenegger amerikai elnökként Hitlerrel kardozik az új filmjében Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig arról beszélt, az alkotmánybírói függetlenség nem azt jelenti, hogy egy lakatlan szigetről kell érkeznie, ahol semmi politikai befolyás nem érte és nincs politikai hovatartozása. A "szakmailag kiváló" Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá jelölését is támogatta az igazságügyi bizottság Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy. Az eredmény egyértelműnek tűnik, de a szakemberek árnyalják a képet. Összemértek két mindenkit lefogyasztó csodagyógyszert – íme az eredmények