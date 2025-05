Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","id":"20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad.jpg","index":0,"item":"f531fd9c-3aaa-4668-b1fc-718fc44b8f9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Farmotorosként támad a VW legújabb izgalmas GTI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandó együttműködni.","shortLead":"Szerinte a miniszterelnök megnyilatkozása csak arról szólt, hogy a magyar kormány a román választók döntése nyomán...","id":"20250511_Kover-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"b90e2933-2795-4269-bafe-aa45b5e020bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kover-Laszlo","timestamp":"2025. május. 11. 21:45","title":"Kövér László magyarázza Orbán szavait az AUR elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfa7ee6-ffc2-4ce1-b459-3c33d33b4520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példátlan titkosszolgálati akciónak nevezte a miniszterelnök az elmúlt napok külpolitikai történéseit. ","shortLead":"Példátlan titkosszolgálati akciónak nevezte a miniszterelnök az elmúlt napok külpolitikai történéseit. ","id":"20250513_Orban-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot-Ukrajna-haboru-kemek-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfa7ee6-ffc2-4ce1-b459-3c33d33b4520.jpg","index":0,"item":"90a36efe-159d-4ed9-8585-495b58408cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot-Ukrajna-haboru-kemek-Zelenszkij","timestamp":"2025. május. 13. 15:22","title":"Orbán összehívta a Védelmi Tanácsot az ukrán–magyar kémbotrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","shortLead":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","id":"20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"06664a87-d955-468a-9073-2b67f93d1491","keywords":null,"link":"/sport/20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","timestamp":"2025. május. 13. 12:46","title":"Kis híján Milánóban kötött ki Szoboszlai – kiderült, miért hiúsult meg az átigazolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba helyezte az elbontását, korábban már ideiglenes védelmet adott az építési miniszter. Most műemlékké is nyilvánítaná.","shortLead":"Az eleve engedély nélkül felállított és sok vitát kiváltó szobornak, miután a kutyapárti új kerületvezetés kilátásba...","id":"20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203b519f-f94c-4663-800b-a41c81a15422.jpg","index":0,"item":"3f38ffb4-db79-4951-8ccb-b7072a574b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-Janos-nemzeti-emlekkent-muemleki-vedelmet-ad-a-hegyvideki-Turul-szobornak","timestamp":"2025. május. 13. 10:08","title":"Lázár János „nemzeti emlékként” műemléki védelmet ad a hegyvidéki turulszobornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd. Egy ideig ingyenes lesz.","shortLead":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd...","id":"20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026.jpg","index":0,"item":"f0cb34bf-71ca-4a74-8fb9-5feca585abf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","timestamp":"2025. május. 13. 12:03","title":"Képből készít videót a Google mesterséges intelligenciája, de kell hozzá egy új telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kedvezőbb ajánlatot adó céget ugyanis kizárták.","shortLead":"A kedvezőbb ajánlatot adó céget ugyanis kizárták.","id":"20250512_meszaros-lorinc-zaev-orszagos-akkreditalt-vizsgakozpont-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44.jpg","index":0,"item":"bce0bc06-a368-47ec-949c-a3b913d7ec3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_meszaros-lorinc-zaev-orszagos-akkreditalt-vizsgakozpont-kozbeszerzes","timestamp":"2025. május. 12. 15:01","title":"Hiába volt olcsóbb ajánlat, csak Mészáros Lőrinc nyerte a milliárdos állami megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]