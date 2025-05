Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4bb64d11-645a-4c30-ad52-3bffc2c916d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Daniel Lalara egy örökletes betegség miatt már 10 éve nem tud megszólalni, a mesterséges intelligencia segítségével azonban most egy dalt költött a lányának – aki ugyanabban a betegségben szenved.","shortLead":"Az ausztrál Daniel Lalara egy örökletes betegség miatt már 10 éve nem tud megszólalni, a mesterséges intelligencia...","id":"20250512_mesterseges-intelligencia-betegseg-hang-zene-dal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb64d11-645a-4c30-ad52-3bffc2c916d3.jpg","index":0,"item":"e8020467-4328-4a99-a1b8-36bf615e7838","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_mesterseges-intelligencia-betegseg-hang-zene-dal-video","timestamp":"2025. május. 12. 19:33","title":"10 éven át nem tudott megszólalni a súlyos beteg férfi, a mesterséges intelligenciával most énekelt a lányának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","shortLead":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","id":"20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2.jpg","index":0,"item":"56d355ad-1b0e-4d8f-83b0-d2bb483c41d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","timestamp":"2025. május. 12. 14:15","title":"Újabb kínai autómárka jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","shortLead":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","id":"20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"d158c710-c01f-4394-9d6b-73a1e101864c","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 14:57","title":"Ha a nap végéig nem fogadják el az oroszok a tűzszüneti ajánlatot, a németek újabb szankciókat vetnek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3689db9e-8e98-4596-9782-a7e2085be1be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bank fennakadásokról tájékoztatta ügyfeleit.","shortLead":"A bank fennakadásokról tájékoztatta ügyfeleit.","id":"20250512_k-h-bank-nyugdij-technikai-problema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3689db9e-8e98-4596-9782-a7e2085be1be.jpg","index":0,"item":"404063e7-f610-436f-8520-14f1ee5e7eba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_k-h-bank-nyugdij-technikai-problema","timestamp":"2025. május. 12. 12:48","title":"Technikai probléma miatt később kapták meg nyugdíjukat a K&H ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipkebetoldásos Dolce&Gabbana nadrágnak megkérik az árát.","shortLead":"A csipkebetoldásos Dolce&Gabbana nadrágnak megkérik az árát.","id":"20250513_egymillios-nadrag-varkonyi-andrea-bentley-whitedog-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"586e1bea-cbb6-470d-a0b0-e4fea96721cf","keywords":null,"link":"/elet/20250513_egymillios-nadrag-varkonyi-andrea-bentley-whitedog-media","timestamp":"2025. május. 13. 08:27","title":"Egymilliós nadrág volt Várkonyi Andreán, amikor kiszállt a 120 milliós luxusautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3272804e-479a-46bb-8070-ea96eb5aaa10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz hazajutni a nyári koncertekről vagy épp elmenni az esti bulikba a BKK-járat módosításaival.","shortLead":"Könnyebb lesz hazajutni a nyári koncertekről vagy épp elmenni az esti bulikba a BKK-járat módosításaival.","id":"20250513_Juniustol-ejszaka-is-kozlekednek-majd-a-metrok-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3272804e-479a-46bb-8070-ea96eb5aaa10.jpg","index":0,"item":"e285b0ec-2e3b-4994-8414-cb05320206b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Juniustol-ejszaka-is-kozlekednek-majd-a-metrok-Budapesten","timestamp":"2025. május. 13. 12:25","title":"Nyártól késő éjszaka is hazavisz a metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586bd72-24a2-4fc5-82e8-0f395d5a1ede","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Van olyan kérdés, amelyben a nyugdíjasok komoly többsége sorakozott fel egy tiszás javaslat mögött – igaz, anélkül, hogy tudták volna, melyik párttól származik az adott ötlet.","shortLead":"Van olyan kérdés, amelyben a nyugdíjasok komoly többsége sorakozott fel egy tiszás javaslat mögött – igaz, anélkül...","id":"20250512_median-tisza-fidesz-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6586bd72-24a2-4fc5-82e8-0f395d5a1ede.jpg","index":0,"item":"d87a0845-6da1-4f8a-8244-8fcd6d70a78c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_median-tisza-fidesz-nyugdijasok","timestamp":"2025. május. 12. 12:17","title":"Medián: A Tisza eléri a nyugdíjasokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog utazni, ahol találkozik az amerikai elnökkel és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel.","shortLead":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog...","id":"20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a.jpg","index":0,"item":"22b63927-8434-49e7-bd44-0e53ddd1db2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","timestamp":"2025. május. 12. 20:47","title":"A Hamász átadta a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek Edan Alexander túszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]