Megszüntették a nyomozást a Mi Hazánk rendezvényén feltűnő náci jelképek miatt, a szombati Pride-on viszont büntethetnek a rendőrök

Hiába volt a momentumos Tompos Márton Facebook-posztja alapján karlendítés, horogkereszt és hitleres tetoválás is a Mi Hazánk Mozgalom majálisán, a rendőrség megszüntette az ügyben indult nyomozást – értesült a HVG.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint megindították az eljárást a történtek felderítése érdekében,

ezt viszont május 29-én lezárták a büntetőeljárásról szóló törvény egyik passzusára hivatkozva. Ez azt mondja ki, hogy „a cselekmény nem bűncselekmény”.

Ismételt megkeresésünkre, hogy ez azt jelenti-e, szabálysértés sem történt, megismételték: büntetőeljárást rendeltek el, amit megszüntettek. Ennek alapján semmilyen következménnyel sem járt az, ami a Mi Hazánk május elsejei rendezvényén történt.

Tompos Márton akkori posztjában több fényképet is közölt a résztvevőkről, akik valóban náci karlendítésre emlékeztető mozdulatot tettek, és volt példa hitleres, horogkeresztes tetoválásra is. A momentumos politikus kiemelte, hogy természetesen nem mindenki tekinthető nácinak, aki részt vett a Mi Hazánk rendezvényén, a tömeget ugyanis sok más – például oltásellenesség – is összetarthatta. „A kormánypropaganda is előszeretettel csinálja azt, hogy csak a legextravagánsabb felvonulókat mutatja be egy-egy tüntetésről, aztán úgy tesz, mintha mindenki ilyen lenne” – jegyezte meg. A momentumos politikus ugyanakkor azt is felvetette: „a náci szimbólumokkal mi ellen megy a tiltakozás, tessék mondani? Mi az üzenete annak, hogy néhány kopasz kart lendít az EU-s csatlakozásunk évfordulóján?”

Az eljárás megszüntetése annak fényében különösen érdekes lehet, hogy sokan arra számítanak: a rendőrség megbünteti (vagy legalábbis megpróbálja megbüntetni) azokat, akik részt vesznek a szombati LMBTQ-rendezvényeken.

Az ezzel kapcsolatos jogi helyzet igen bonyolult, jelenleg ugyanis két esemény engedélyeztetéséről folyik a vita: a szivárványos menet betiltását már a Kúria is jóváhagyta, a főváros által szervezett Budapesti Büszkeség rendezvényt pedig még csak a rendőrség nevezte szabálytalannak.

Utóbbi esetben viszont vitatja a rendőrség eljárását a több jogvédő szervezet és a Karácsony Gergely vezette önkormányzat is:

álláspontjuk szerint ugyanis ez egy fővárosi rendezvény, amire nem a gyülekezési törvény vonatkozik, ezáltal be sem jelentették azt. Következésképpen a rendőrség be sem tudja tiltani az eseményt.

A HVG megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk: mire számíthatnak a szombati programon résztvevők (bírság, figyelmeztetés stb.). Megkeresésünkre azt írták: „Budapest Főváros Önkormányzata és a Szivárvány Misszió gyűlésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság tiltó határozatot hozott. A rendőrség 2025. június 28-án is a hatályos jogszabályoknak megfelelően fog eljárni, biztosítja Budapest közrendjét és közbiztonságát, és ennek érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket”.

Tovább nehezíti a résztvevők helyzetét, hogy a Magyar Helsinki Bizottság közleménye szerint a szabálysértési törvény idén június 7-től hatályos módosítása lehetővé teszi: a rendőrség akkor is végrehajtassa a gyülekezési joggal való visszaélés miatt kiszabott bírságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, ha a bírságot kiszabó határozat még nem emelkedett jogerőre, és az érintett fél jogorvoslattal élt, például bírósághoz fordult.

A törvénymódosítás egyetlen szabálysértési tényállást érint: a gyülekezési joggal való visszaélést.

„A friss törvénymódosítás súlyosan sérti a tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz való alkotmányos jogokat. Az Alaptörvény és az Alkotmánybíróság gyakorlata is világosan rögzíti: végrehajtani csak jogerős büntetést lehet. De ezzel a módosítással a bírság végrehajthatóvá válik már azelőtt, hogy a független bíróság érdemben megvizsgálhatná annak jogszerűségét, a hatékony jogorvoslathoz való jog pedig illúzióvá válik” – közölte a jogvédő szervezet.