Meghalt Alexa György volt országgyűlési képviselő

Hatvanhét éves korában meghalt Alexa György kommunikációs szakértő, az MSZP volt országgyűlési képviselője – írja a Magyar Hang.

Alexa György 1990–1994 között a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ igazgatója, majd 1995-ig a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetségének főtitkára volt. 2002–2004 között egy marketingcég rendezvényüzletág-igazgatójaként dolgozott, 2004 és 2006 között a Vidám Park kommunikációs, üzemeltetési és marketingigazgatója volt.

1989-ben lépett be az MSZP-be, 1994-ben XIX. kerületi polgármesterjelölt volt. 1994–2002 között az MSZP budapesti szervezetének elnökségi tagja, 1998–2002 között alelnöke, 2005-től a XVII. kerületi elnöke. 2002-ben országgyűlési képviselőjelölt volt, 2002 és 2006 közt a XVII. kerületi önkormányzat képviselői tisztségét töltötte be. 2004-től a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs tanácsadójaként dolgozott. 2006 és 2010 között országgyűlési képviselő, a Kulturális és sajtóbizottság és a Média albizottság tagja volt. 2007 és 2009 között az MSZP frakcióvezető-helyettesi tisztségét töltötte be.

Nyitókép forrása: Youtube / ATV