[{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félévenként négymilliós tandíjjal a gazdagok egyeteme lehet a Corvinus, 2020-tól pedig nem hirdetnek majd állami helyet, mindenki fizet majd, aki ott akar tanulni.","shortLead":"Félévenként négymilliós tandíjjal a gazdagok egyeteme lehet a Corvinus, 2020-tól pedig nem hirdetnek majd állami...","id":"20181005_4_millios_tandij_es_tobb_kulfoldi__ilyen_lesz_az_uj_Corvinus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fbb217-76e4-493e-8433-c1ffd7f9fba5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_4_millios_tandij_es_tobb_kulfoldi__ilyen_lesz_az_uj_Corvinus","timestamp":"2018. október. 05. 08:12","title":"4 milliós tandíj és több külföldi – ilyen lesz az új Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai plenáris ülésen támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó részét is – közölte az EP sajtószolgálata szerdán.","shortLead":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai...","id":"20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff9b04b-461f-48c0-a469-bfc27259498d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 03. 17:51","title":"Döntött az Európai Parlament, csökkentené az áfát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a születésnapi ajándékuk a rajongóknak. ","shortLead":"Ez a születésnapi ajándékuk a rajongóknak. ","id":"20181003_Tankcsapda_whiskey_eletmu_kiadvany_pendrive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f31ffa-1ea0-47a7-8ba3-3e8af68a3fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Tankcsapda_whiskey_eletmu_kiadvany_pendrive","timestamp":"2018. október. 03. 19:34","title":"Hamarosan saját whiskey-vel és exkluzív kiadvánnyal jelentkezik a Tankcsapda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti...","id":"20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95971dd9-22b6-4a96-8136-e05672b97e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 03. 16:48","title":"Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi kormányrendelet engedélyezte. Az építőknek csak az utcai homlokzatot kell megőrizniük.","shortLead":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi...","id":"20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8af42-ff32-427a-98bf-51af916518e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Tiborczék megkapták a felhatalmazást egy belvárosi műemlék kibelezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe9c506-99ed-4ca3-9e2b-ea6ce7a5d3f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Handball-planet.com magyar forrásokra hivatkozva azt írja, új szövetségi kapitányt keres a Magyar Kézilabda-szövetség a férfiválogatott élére, és talán már meg is találta Xavi Sabaté személyében. A portál szerint tehát eldőlt, hogy a Telekom Veszprém után az MKSZ is kiadja az útját Ljubomir Vranjesnek. ","shortLead":"A Handball-planet.com magyar forrásokra hivatkozva azt írja, új szövetségi kapitányt keres a Magyar Kézilabda-szövetség...","id":"20181005_ljubomir_vranjes_xavi_sabate_telekom_veszprem_kezilabda_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe9c506-99ed-4ca3-9e2b-ea6ce7a5d3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893d73d0-76ee-4061-8220-0334969acd0d","keywords":null,"link":"/sport/20181005_ljubomir_vranjes_xavi_sabate_telekom_veszprem_kezilabda_valogatott","timestamp":"2018. október. 05. 11:17","title":"Régi ismerős válthatja Vranjest a kézilabda-válogatott kispadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem könnyíti meg a Facebook annak a dolgát, aki törölni szeretné magát a közösségi oldalról. Másként fogalmazva több idejük van azoknak, akik bár hirtelen felindulásból a törlés mellett döntenek, azonban – például környezetük nyomására vagy kíváncsiságból – mégis visszaszereznék aktív fiókjukat. Nagy segítség ez, csak az a kérdés, hogy kinek.","shortLead":"Nem könnyíti meg a Facebook annak a dolgát, aki törölni szeretné magát a közösségi oldalról. Másként fogalmazva több...","id":"20181004_facebook_profil_torlese_turelmi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6352c5a6-4fb5-4150-926b-0b9a1d883743","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_facebook_profil_torlese_turelmi_ido","timestamp":"2018. október. 04. 19:03","title":"Bevetett egy ügyes trükköt a Facebook, hogy még nehezebb legyen elszakadni az oldaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt.","shortLead":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió...","id":"20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce9fc8-0ca5-4704-8676-0cdc5563c956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","timestamp":"2018. október. 03. 13:51","title":"Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]