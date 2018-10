Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sajtó úgy láttatja magát, mint ami a valóság hiteles képét nyújtja, holott nem rendelkezik a valóság leírásának mindent átfogó képességével – véli Alain de Botton író-filozófus.","shortLead":"A sajtó úgy láttatja magát, mint ami a valóság hiteles képét nyújtja, holott nem rendelkezik a valóság leírásának...","id":"20181010_Miben_rejlik_a_media_tudatformalo_hatalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340d66a-0993-49c2-ad73-8fbd1a2abea4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_Miben_rejlik_a_media_tudatformalo_hatalma","timestamp":"2018. október. 10. 19:40","title":"Miben rejlik a média tudatformáló hatalma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27bf827-9271-40e0-ad39-f3f8f19aa2d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Győrújfaluban rendszeresen több százezer forintot dob össze a lakosság, a nyereményeket a falu fejlesztésére fordítják, de díszkivilágításra, defibrillátorra és karácsonyi zsebpénzre is futotta már.","shortLead":"Győrújfaluban rendszeresen több százezer forintot dob össze a lakosság, a nyereményeket a falu fejlesztésére fordítják...","id":"20181011_Milliokat_nyertek_az_egyutt_hazardirozo_falulottozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b27bf827-9271-40e0-ad39-f3f8f19aa2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2866f7b8-3781-482d-b097-3104745e3165","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Milliokat_nyertek_az_egyutt_hazardirozo_falulottozok","timestamp":"2018. október. 11. 14:50","title":"Milliókat nyertek az együtt hazardírozó falulottózók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22229b66-93db-4b3b-82de-b76f2907a990","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvatosságra inti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tökvásárlással kapcsolatban. Azt írják, az őszi időszakban a hazai piacok és áruházak kínálatában is egyre nagyobb számban jelennek meg a tökfélék, közülük azonban nem mindegyik ehető. ","shortLead":"Óvatosságra inti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tökvásárlással kapcsolatban. Azt írják...","id":"20181010_disztok_tok_nebih_halloween_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22229b66-93db-4b3b-82de-b76f2907a990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6469b341-12d0-46f9-a4e2-585ebcfb8237","keywords":null,"link":"/elet/20181010_disztok_tok_nebih_halloween_kereskedelem","timestamp":"2018. október. 10. 16:59","title":"Ne kóstolja meg a dísztököt, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","shortLead":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","id":"20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8e8dbf-ac82-4d2d-8f01-8ce259811b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","timestamp":"2018. október. 11. 14:29","title":"A hétvégéig biztos kitart a nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d236c1b-b3b8-488d-8516-fcafd4d0084c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az utóbbi pár évben több, Debrecenhez kötődő grafikusnak nyílt helyben tárlata, így például László Ákosnak és Szilágyi Imrének. De a reformáció 500. évfordulóját is grafikai pályázattal és csoportos kiállítással ünnepelte a város.","shortLead":"Az utóbbi pár évben több, Debrecenhez kötődő grafikusnak nyílt helyben tárlata, így például László Ákosnak és Szilágyi...","id":"20181010_Nyitott_viziok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d236c1b-b3b8-488d-8516-fcafd4d0084c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43606523-2125-4ad3-b85c-98e0525f2fc0","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_Nyitott_viziok","timestamp":"2018. október. 10. 18:14","title":"Nyitott víziók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault egyik vezető munkatársa talált némi párhuzamot az olcsó román SUV és az ikonikus amerikai izomautó között.","shortLead":"A Renault egyik vezető munkatársa talált némi párhuzamot az olcsó román SUV és az ikonikus amerikai izomautó között.","id":"20181011_a_nap_kijelentese_a_duster_a_roman_marka_ford_mustangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae77b1d2-034d-4746-bc5d-43ded9df4f51","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_a_nap_kijelentese_a_duster_a_roman_marka_ford_mustangja","timestamp":"2018. október. 11. 13:21","title":"A nap kijelentése: a Duster a román márka Ford Mustangja – ön szerint is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b68a-658e-4f50-ac68-affd0fed51a0","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Bár szinte naponta változik, hogy ki-mit gondol éppen Magyarországról, egy biztosan tudható: olyan helyzet nem nagyon fordulhat elő, hogy az unió teljes elzárja a csapokat és egyetlen pályázat sem lesz. Habár a mostani időszak (2014-20) nagyértékű kiírásai már bírálat alatt vannak, még így is naponta jelennek meg új források, amikért érdemes folyamatosan követni a híreket. Cikkünkben pályázóknak adunk tippeket.\r

\r

","shortLead":"Bár szinte naponta változik, hogy ki-mit gondol éppen Magyarországról, egy biztosan tudható: olyan helyzet nem nagyon...","id":"lenovo_20181008_71_tipp_palyazoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b68a-658e-4f50-ac68-affd0fed51a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eced9cf-4f1f-4cf3-9484-a510a35d9858","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181008_71_tipp_palyazoknak","timestamp":"2018. október. 10. 12:38","title":"7+1 tipp vállalkozásfejlesztési pályázatokhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy népszerűségnek örvend.","shortLead":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy...","id":"20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5640cd24-b23c-4688-9efe-707983de19c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","timestamp":"2018. október. 11. 08:11","title":"A kéményseprők örülnek Tarlósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]