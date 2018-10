Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami egy tulajdonságával tűnik ki a piacon lévő kínálatból.","shortLead":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami...","id":"20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a8995-d1c7-44c6-a5a5-89d52b79938c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","timestamp":"2018. október. 16. 11:03","title":"Mint az IKEA-ban: kiadnak egy okostelefont, amit önnek kell összeszerelnie otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami támogatás megszüntetéséről szóló javaslat beterjesztője kedd este még arról sem tudott, hogy Áder János már alá is írta a törvényt, és arra sem tudott megnyugtató választ adni, hogy az eddigi megtakarítások biztonságban vannak-e.","shortLead":"Az állami támogatás megszüntetéséről szóló javaslat beterjesztője kedd este még arról sem tudott, hogy Áder János már...","id":"20181017_Banki_Erik_Biztos_lesz_valami_a_lakastakarekok_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef372dee-8e23-4ffe-9414-345e06742a52","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Banki_Erik_Biztos_lesz_valami_a_lakastakarekok_helyett","timestamp":"2018. október. 17. 09:02","title":"Bánki Erik: Biztos lesz valami a lakástakarékok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6269ce29-9e27-4821-9a15-a928bb6412c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig találtak üzemeltetőt Szombathelyre, és most a miskolci üzemletetését is házon belül oldják meg.","shortLead":"Alig találtak üzemeltetőt Szombathelyre, és most a miskolci üzemletetését is házon belül oldják meg.","id":"20181016_Nem_nagy_bizinisz_a_stadionuzemeltetes__csak_egy_Leisztingernek_eri_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6269ce29-9e27-4821-9a15-a928bb6412c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4ecd26-2007-4ca4-b029-11f12cf8713e","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_nagy_bizinisz_a_stadionuzemeltetes__csak_egy_Leisztingernek_eri_meg","timestamp":"2018. október. 16. 13:52","title":"Nem nagy bizinisz a stadionüzemeltetés – csak egy Leisztingernek éri meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre kényszerítették.","shortLead":"Makai Viktória az egyik legjobb és legeredményesebb ultrafutó itthon. Nemrég megtámadták, és szexuális cselekedetre...","id":"20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e64f8-76ff-406a-9282-cbaf915b8dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Ratamadtak_es_meg_akartak_eroszakolni_a_magyar_bajnok_futonot","timestamp":"2018. október. 16. 11:18","title":"Rátámadtak és meg akarták erőszakolni a magyar bajnok futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő évtizedekben 3-17 százalékkal zsugorodhatnak az árpamezők.\r

\r

\r

","shortLead":"A következő évtizedekben 3-17 százalékkal zsugorodhatnak az árpamezők.\r

\r

\r

","id":"20181016_Brutalis_aremelesre_kenyszerulhetnek_a_sorgyartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068707cc-fc1f-4ddb-86ec-d0828b495070","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Brutalis_aremelesre_kenyszerulhetnek_a_sorgyartok","timestamp":"2018. október. 16. 12:02","title":"Brutális áremelésre kényszerülhetnek a sörgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alexander Reben csak kíváncsi volt, mi történik, ha olyan gépet fejleszt, amely a szerencsesütikben található idézetekhez hasonlókat kreál. Az eredmény több mint félelmetes lett.","shortLead":"Alexander Reben csak kíváncsi volt, mi történik, ha olyan gépet fejleszt, amely a szerencsesütikben található...","id":"20181016_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_alexander_reben_coelho_idezet_szerencsesuti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cb3a01-cbb9-4506-9f58-fa13cea47e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_alexander_reben_coelho_idezet_szerencsesuti","timestamp":"2018. október. 16. 16:33","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligencia saját Coelhóját – és hátborzongató idézeteket írt össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08fe7d-a8d3-44ed-b239-817dba7596b4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A memóriafogas (peg system) segítségével hatékonyan memorizálhatunk olyan véletlenszerű listákat, mint a világ 10 legnépesebb országa vagy a 12 csillagjegy.","shortLead":"A memóriafogas (peg system) segítségével hatékonyan memorizálhatunk olyan véletlenszerű listákat, mint a világ 10...","id":"20181016_memoriafogas_modszer_memorizalas_peg_system","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d08fe7d-a8d3-44ed-b239-817dba7596b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dfac77-7c5e-4ad0-be14-20df8d2d31bd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181016_memoriafogas_modszer_memorizalas_peg_system","timestamp":"2018. október. 16. 13:15","title":"Nem tudja megjegyezni, mit kell vennie a boltban? Mutatunk egy szuper trükköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2400478e-4521-487b-9468-85219894a174","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Bloomberg Billionaires Index 2012-es indulása óta nem volt példa arra, ami tegnap történt; a világ 10 leggazdagabb embere közül mindegyiknek sikerült legalább 1 milliárd dollárral növelnie a vagyonát.","shortLead":"A Bloomberg Billionaires Index 2012-es indulása óta nem volt példa arra, ami tegnap történt; a világ 10 leggazdagabb...","id":"20181017_Fejenkent_1_milliard_dollart_kapott_tegnap_a_vilag_10_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2400478e-4521-487b-9468-85219894a174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3817e3-9296-459d-9902-c8f4284bd39b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Fejenkent_1_milliard_dollart_kapott_tegnap_a_vilag_10_leggazdagabb_embere","timestamp":"2018. október. 17. 12:39","title":"Fejenként 1 milliárd dollárt kapott tegnap a világ 10 leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]