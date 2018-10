Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","shortLead":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","id":"20181022_varpalotai_korhinta_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5acc672-5774-4c5e-b091-8c08c95ac966","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_varpalotai_korhinta_baleset","timestamp":"2018. október. 22. 19:28","title":"Másfél szobás lakásban nyolcan élnek - nem tudják hazavinni a várpalotai tragédiában megsérült fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ehelyett öt évbe tellett.","shortLead":"Ehelyett öt évbe tellett.","id":"20181024_Soroksari_gyilkossag_ha_a_rendorseg_nem_hibazik_akar_egy_honap_alatt_elfoghattak_volna_a_tettest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af0d599-5059-42b6-aaeb-6a9f0d50fbc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Soroksari_gyilkossag_ha_a_rendorseg_nem_hibazik_akar_egy_honap_alatt_elfoghattak_volna_a_tettest","timestamp":"2018. október. 24. 09:33","title":"Soroksári gyilkosság: ha a rendőrség nem hibázik, akár egy hónap alatt elfoghatták volna a tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben csökken a felhőzet, de 15 foknál nem lesz melegebb.","shortLead":"Napközben csökken a felhőzet, de 15 foknál nem lesz melegebb.","id":"20181024_Esovel_es_viharos_szellel_erkezett_meg_a_szerda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb7482a-464d-4ce2-9ccf-64091295283f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Esovel_es_viharos_szellel_erkezett_meg_a_szerda","timestamp":"2018. október. 24. 05:13","title":"Esővel és viharos széllel érkezett meg a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki...","id":"201842__kenyszertorles__torvenytelen_eltiltas__serelemdij__vesztes_nyertesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb83bca-a46c-489d-991b-ef9c1b81e795","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kenyszertorles__torvenytelen_eltiltas__serelemdij__vesztes_nyertesek","timestamp":"2018. október. 22. 12:00","title":"A jóhiszemű és a simlis cégvezetőkön is segít az Alkotmánybíróság döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","shortLead":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","id":"20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685c746-20bc-4010-a059-7339f480fd5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","timestamp":"2018. október. 24. 09:47","title":"Jövő nyáron startolhat az új \"Malév\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG Electronics elnöke és technológiai vezetője, I. P. Park nyitja majd meg beszédével a 2019-es CES szakkiállítást – közölte az elektronikai vállalat. Ez az első alkalom, hogy az LG nyithatja meg a technológiai szakkiállítást.","shortLead":"Az LG Electronics elnöke és technológiai vezetője, I. P. Park nyitja majd meg beszédével a 2019-es CES szakkiállítást –...","id":"20181023_ces_2019_nyitobeszed_ip_park_lg_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3178ea9-fe80-48eb-9d8b-e44dd900aed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_ces_2019_nyitobeszed_ip_park_lg_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 23. 15:03","title":"Hol marad a mesterséges intelligencia forradalma? Az LG ezzel nyitja a 2019-es CES-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és országszerte is több megemlékezést szerveznek ma. ","shortLead":"A fővárosban és országszerte is több megemlékezést szerveznek ma. ","id":"20181023_Oktober_23_Felvontak_a_nemzeti_lobogot_az_Orszaghaz_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd40bb3-c1e1-49dd-be38-c64e5b6a657c","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Oktober_23_Felvontak_a_nemzeti_lobogot_az_Orszaghaz_elott","timestamp":"2018. október. 23. 09:30","title":"Október 23.: Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","shortLead":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","id":"20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d917500-487f-4f1d-95b4-c5160e423695","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","timestamp":"2018. október. 24. 09:11","title":"Új egészségügyi államtitkár: Megoldhatatlan, hogy egy orvos ne dolgozzon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]