Kánikulában kiszámlázott fűtésdíj, üres lakásban „elfolyó” víz miatt aggódnak egy szegedi nyugdíjaspark lakói, akik szerint jövőre alapdíjemelés is jöhet, amit egyelőre elnapoltak. A kormányhivatalhoz fordultak, ott mindent rendben találtak, legalábbis azt, amit volt hatáskörük megvizsgálni, ugyanis a vállalkozás nem kért, és így nem is kapott semmiéle szociális tevékenységre engedélyt, magyarul, egy tisztán magánvállalkozásról van szó. A tulajdonos szerint lejáratás indult ellenük, az idősek viszont pert fontolgatnak.

Negyvenfokos kánikulai időszakra számláztak ki ötezer forintot

– lobogtatja a számlát az egyik idős asszony, míg a másik éppen azt meséli el, hogy a testvére, aki szintén bérleti jogot vásárolt meg a lakóparkban, de még nem költözött be a lakásba, elugrott két-három napra, majd kiszámláztak neki öt köbméter vizet, amennyi még egy hónap alatt sem fogy el egy átlagos háztartásban sem.

Azután szervezkedtek a szegedi Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakópark nyugdíjasai, miután azzal állt elő a nyáron a tulajdonos, hogy harmincháromezerről hatvanezer forintra emelné, lényegében megduplázná az úgynevezett átalánydíjat, amit közös költségként fizetnek a lakók havonta, és ami a takarítást és a portaszolgálatot fedezi. A többi szolgáltatást külön térítés ellenében kapják a bentlakók, illetve az étkezést is maguk intézik, az alapvető rezsi és étkezés megfizetése után az alacsonyabb alapdíj mellett, közel százezer forint jön ki.

A duplájára emelt díj hallatán kitört a botrány, a helyi sajtót is megkeresték, ezek után visszavonulót fújt a lakópark tulajdonosa, de az idősek nem nyugodtak meg. Úgy tapasztalták, hogy nem biztos a helyzetük a szerintük követhetetlen számlázás miatt sem, úgy vélik, több szabálytalanság is történhet a lakóparkot üzemeltető cégeknél. Az intézmény felügyeletét ellátó Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalához fordultak panaszaikkal még a nyár végén, éppen csütörtökön kaptak választ, de egy cseppet sem nyugodtak meg, mivel a hivatal szerint minden rendben van, egy vállalkozás működésének felügyelete, vagy az egymás között kötött szerződések vizsgálata viszont nem tartozik a hatáskörükbe. A vállalkozás ugyanis nem végez szociális tevékenységet, arra nem is kért engedélyt, így felügyeletet sem látnak el a hatóságok. A tulajdonos szerint meg lejárató hadjárat indult ellene, holott a lakóparkban luxuskörülmények között élnek az idősek.

Két éve kezdődtek a gondok

„Ha duplájára emelik a díjat, többünknek ennivalóra sem marad pénze. Nem tudjuk, hogy mikor áll elő a tulajdonos ismét az emelés ötletével” – magyarázzák a nyolcvanat is betöltött lakók azt, hogy többeknek legfeljebb százezer forint körüli a nyugdíja, így nem megnyugtató számukra az, hogy az év végéig elnapolta a díjemelést a tulajdonos. „Azért jöttünk ide, hogy idővel, ha már nem tudjuk magunkat ellátni, akkor kulturált környezetben élhessünk és kapjunk ellátást” – magyarázza Beck Zoltán, aki két évvel ezelőtt döntött úgy, hogy feleségével beköltözik a luxuslakóparkba. Az idősek szerint két évvel ezelőtt kezdődtek a gondok, majd az idén nyáron kezdtek el aggódni igazán. Ekkor nézték meg alaposabban a számláikat, a mérőórákat, ez utóbbiak nincsenek hitelesítve, így szerintük bármekkora összeget is a nyakukba sózhatnak.

„A környezet valóban gyönyörű” – ismeri el Szeged egykori gazdasági alpolgármestere azzal, hogy aggasztja őket az, amit kiderítettek. A nyugdíjas jogászok, tanárok, informatikusok és közgazdászok csoportja ugyanis kiderítette, hogy a lakóparkot lényegében két magáncég működteti, a lakóparktól elkülönülten, de egybeépülve, van egy magánklinika is, annak az üzemeltetéséről egy harmadik cég gondoskodik. De van egy negyedik vállalkozás is, amelyik tulajdonképpen a beruházást bonyolította még tíz évvel ezelőtt. A cégek egy család kezében vannak, a lakópark koordinátora az egyik tulajdonos is.

A csapat tudomására jutott, hogy a négy közül kettő cég felszámolás alatt van. Ekkor döbbentek meg és fordultak a hivatalhoz. A csütörtökön kapott választól nem nyugodtak meg, abban a hivatal arról tájékoztatja a lakókat, hogy a számlázás a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelel, a közüzemi szolgáltatók a gazdasági társasággal kötöttek szerződést, az lakókkal való elszámolást nincs hatásköre vizsgálni a hivatalnak, mint ahogy a magánvállalkozások működését sem áll módjukban megvizsgálni. Most ott állnak, hogy a beköltözéskor mindenüket eladták, ha bedől a lakópark, vagy akár csillagászati összeget kér tőlük a cég, akkor nem tudják, hogy mi lesz velük.

Lakópark luxuskivitelben Egymilliárd forintos beruházásként készült el tíz évvel ezelőtt a Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakópark, 71 lakást alakítottak ki a pazar kivitelezésű épületben. A beköltözők egy része egy nagyobb összeget, 8-9 millió forintot is befizetett belépéskor, számukra a 33 ezer forintos alapcsomagban levő portaszolgálaton és a takarításon túl mindenért fizetni kell. Az ilyen bérleti jog mellett nagyjából 30-40 ezer forint a rezsi, szabott áron más szolgáltatást is igénybe vehetnek, az étkezésükről maguk gondoskodnak. Úgy is be lehet költözni a luxusparkba, hogy nem fizetnek beugrót a beköltözők, ez esetben a teljes körű ápolásért, takarításért, lakhatásért rezsivel együtt havi 200 ezer forintot kell fizetni, plusztérítésért étkezést is biztosítanak, és a gyógyszerekért is külön kell fizetni. A Szeged frekventált városrészében felépült luxuslakások épületében, azoktól elkülönítetten egy magánklinika működik, ez utóbbihoz kapcsolódóan egy másik profil kialakításába kezdhetett a tulajdonos. A lakóparkot megépítő és működtető vállalkozások nem vesznek igénybe állami támogatást, az ellátásért nem kapnak normatívát, magyarul, tisztán üzleti alapon működnek.

A tulajdonos szerint szándékos lejáratás folyik

„Megkaptuk a kormányhivatal vizsgálatának az eredményét, mind az ÁNTSZ, mind a fogyasztóvédelmi vizsgálat rendben találta a lakópark működést” – utasítja vissza a lakók egy részének panaszait Ambrus János, a Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakópark tulajdonosa, aki szerint éppen a hivatal vizsgálatának eredménye is azt támasztja alá, hogy például a nyugdíjasok által kifogásolt hitelesítés nélküli mérőórákra nincs is kötelezettsége a tulajdonosnak, így a nyugdíjasok szerint indokolatlan számlázások szabályosak.

Az egyébként ügyvédként is praktizáló vállalkozó szerint a lakópark címére bejelentett, nyár óta felszámolás alatt álló két céghez semmi köze nincs, annak ellenére, hogy azok jelenleg is családtagjai nevén vannak bejegyezve. Korábban alvállalkozóként szerződtek azokkal, de már évek óta a lakócentrum működtetője a Hag Invest Zrt., amelynek pedig nincsenek likviditási gondjai. 2012-ben ez utóbbi 438 millió forintos támogatást kapott, ez a beruházás szintén a lakópark címén épült, de az itt működő magánklinika részeként működik. A hatemeletes épület, amely a nyugdíjas lakótömbbel egy épületben, annak másik felén van, alsó része készült el az uniós pénzből, a felsőbb szinteket saját erőből fogják befejezni, így még az a feltételezés sem állja meg a helyét az üzletember szerint, hogy a teljes készültséghez szükséges pénz megszerzése miatt lett volna szükség a nyugdíjasok díjának megemelésére.

Sokkal inkább indokolt lenne a díjemelés a minimálbérek emelése miatt, de még ennél is nagyobb gond a munkaerőhiány, ami szintén az alkalmazottak fizetését hajtja fel, jóval nagyobb kiadásokat jelentve a lakóparkot üzemeltetőnek.

Lehetőségek

Egyre többen várnak arra, hogy bekerüljenek az idősotthonokba. A választék nem túl nagy, térítési díjakban és szolgáltatásokban is óriásiak a különbségek, a várólisták hosszúak. Az otthonok nagyobb része állami fenntartású, ezekben és az önkormányzatoknál, vagy azok társulásainál maradt intézményekben nem utolsó szempont a „fizetőképesség”, így ezekbe 70-80-100 ezer forint térítési díj mellett beköltözhetnek az idősek.

A jogszerűtlenül működő szociális intézményekről 2015 óta listát kell vezetni (ebbe beletartoznak az idősotthonok mellett pszichiátriai, illetve gyermekintézmények is), jelenleg 150 ilyet tartanak nyilván. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala időről időre végez ellenőrzéseket, legutóbb éppen a Csongrád megyei nagymágocsi kastélyotthonról írtak, nem túl hízelgő jelentést. Mindenesetre ezekbe olcsóbban lehet bejutni, és van szép számmal olyan is közöttük, ahol nem óriási hálótermekben kell élniük az időseknek, mint például a kedvezőtlen adottságú nagymágocsi kastélyban. Az önkormányzati fenntartású otthonban, Hódmezővásárhelyen egy 4-5 millió forintos belépési díj megfizetése után, havi 20 ezer forintos díjat kell megfizetni, persze itt is a rezsit, az étkezést külön számítják fel. Egy csongrádi önkormányzati társulás működtette intézményben havi 83 ezer forintos díjat kérnek, itt fontolgatták a belépési díj konstrukció bevezetését, de végül azzal vetették el, hogy ez diszkriminatív módon hozna hátrányos helyzetbe időseket.

A magánszféra már 15 éve belépett a szektorba. Szegeden egy ilyen magánotthon, amely szociális intézményként működik, magyarul ugyanolyan előírásoknak kell megfelelnie, mint az állami, önkormányzati otthonoknak, ellentételezésként normatívát is kap az ellátottak után, szép árat kér: a támogatott férőhelyekért 191 ezer forint havidíjat, a nem támogatottakért 247 ezer forintot kell fizetni. Itt van lehetőség a belépési díj befizetésére is, így 5-8 millió forint megfizetése után a havidíj az előbbiek felére jön ki.

A Gesztenyeliget Nyugdíjas Lakópark nem kért a normatívából, így végeredményben egy magánvállalkozásként működik, a névben a "nyugdíjas" csak a választott profilt jelöli. Akik belépési díjként befizették a milliókat, amit akár az addigi életüket felszámolva teremtettek elő, most lényegében a vállalkozó nyereségétől függenek, tulajdonképpen egy albérletet vásároltak a bérleti jog megvásárlásával.

A kormányhivatal tehát szakmai szempontból nem felügyelheti a vállalkozást, ha valami gondjuk akad az időseknek, akkor a bíróságon kereshetik az igazukat.