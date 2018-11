Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista EP-képviselő a testület elnökének azt írta: az ügy aláássa az Európai Unió egységét, amit az Európai Parlament nem nézhet tétlenül.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő a testület elnökének azt írta: az ügy aláássa az Európai Unió egységét, amit az Európai...","id":"20181121_Szanyi_Tibor_az_Europai_Parlament_allasfoglalasat_keri_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f5499-6dd5-4311-8960-6f5adc7d983b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Szanyi_Tibor_az_Europai_Parlament_allasfoglalasat_keri_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 21. 16:02","title":"Szanyi Tibor az Európai Parlament állásfoglalását kéri a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a5d4cb-3f00-46b6-9348-b863fa57fea4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Migrációs konferencián jártunk, de azt is megtudtuk Orbán Balázs államtitkártól, hogy a családvédelmi konzultáció kérdései nehezen megválaszolható kérdések, és hogy a kormányzati gyűlöletkampány és a kormányközeli média üdvözlendő, a pluralizmust elősegítő jelenség. A lengyelek pótolni tudják a kiáramló lengyel munkaerőt ukránokkal, az Európai Uniónak pedig példát kéne venni az Osztrák–Magyar Monarchiáról. ","shortLead":"Migrációs konferencián jártunk, de azt is megtudtuk Orbán Balázs államtitkártól, hogy a családvédelmi konzultáció...","id":"20181122_Ne_akarjon_az_EU_birodalomma_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a5d4cb-3f00-46b6-9348-b863fa57fea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604f24e-aaf2-4413-9d13-187aac6e3362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Ne_akarjon_az_EU_birodalomma_valni","timestamp":"2018. november. 22. 18:00","title":"A kormány szerint ha lesz is munkaerőhiány, majd a magyarok megoldják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad utasítást, hogy az újságírót a lehető leghamarabb el kell hallgattatni.","shortLead":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad...","id":"20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436b5b7-9a36-4ed8-bc72-3d57fc7898c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","timestamp":"2018. november. 22. 11:35","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: hangfelvétel bizonyíthatja, hogy koronaherceg rendelte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Washington kiberbiztonsági veszélynek tekinti a kínai cég termékeit.","shortLead":"Washington kiberbiztonsági veszélynek tekinti a kínai cég termékeit.","id":"20181123_kemkedes_Egyesult_Allamok_Kina_Huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef146ca-9fc0-46fc-a38c-22ecff0ef0c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_kemkedes_Egyesult_Allamok_Kina_Huawei","timestamp":"2018. november. 23. 06:20","title":"Kémektől tart, ezért azt kéri szövetségeseitől az USA, hogy kerüljék a Huawei eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tele van kultúrfinanszírozási ötletekkel L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális államtitkár, az illetékes bizottság alelnöke. Áfacsökkentés, a Nemzeti Kulturális Alap bezárása és a múzeumi ingyenjegyek megszüntetése – többek között ezek az ötletei.","shortLead":"Tele van kultúrfinanszírozási ötletekkel L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális...","id":"20181122_L_Simonnak_csalodast_okozott_Enyedi_Ildiko_dijnyertes_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894270e2-66e7-4340-98ba-1a6fb33799a0","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_L_Simonnak_csalodast_okozott_Enyedi_Ildiko_dijnyertes_filmje","timestamp":"2018. november. 22. 10:33","title":"L. Simonnak csalódást okozott Enyedi Ildikó díjnyertes filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint a felhasználókat idegesíti, ha egy hosszabb videót reklám zavar meg, ezért csökkentik ezek számát. Helyette viszont duplán kell majd kattintani a videó elején.","shortLead":"A YouTube szerint a felhasználókat idegesíti, ha egy hosszabb videót reklám zavar meg, ezért csökkentik ezek számát...","id":"20181122_youtube_reklam_hirdetes_atugorhato_hirdetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555ba9f0-ad17-463e-be08-f714dd43494a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_youtube_reklam_hirdetes_atugorhato_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 22. 10:33","title":"Megduplázza a reklámok számát a videók előtt a YouTube, de ennek csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d2deb4-2415-4254-91ec-f01aa621780e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stábtagok szerint az állatok külső segítség nélkül valószínűleg elpusztultak volna.","shortLead":"A stábtagok szerint az állatok külső segítség nélkül valószínűleg elpusztultak volna.","id":"20181121_Szabalyt_szegtek_a_BBC_termeszetfilmesei_amikor_pingvineket_mentettek_egy_arokbol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d2deb4-2415-4254-91ec-f01aa621780e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1af0dcf-73be-435a-a87b-5963e0a1f581","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Szabalyt_szegtek_a_BBC_termeszetfilmesei_amikor_pingvineket_mentettek_egy_arokbol__video","timestamp":"2018. november. 21. 17:03","title":"Szabályt szegtek a BBC természetfilmesei, amikor pingvineket mentettek egy árokból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Andy Vajna ellenség lett. A forradalom felfalja az aranyhörcsögét is.","shortLead":"Andy Vajna ellenség lett. A forradalom felfalja az aranyhörcsögét is.","id":"20181122_A_horcsog_es_a_rokatunder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d1439-8d79-4b53-bf82-1f88bfc10b85","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_A_horcsog_es_a_rokatunder","timestamp":"2018. november. 22. 09:30","title":"Tóta W.: A hörcsög és a rókatündér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]