Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c8fbc0-c6a2-4f1b-bc80-b87e13f0350f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sam Gyimah a hetedik.","shortLead":"Sam Gyimah a hetedik.","id":"20181201_Ujabb_ember_tavozott_a_brit_kormanybol_a_Brexitmegallapodas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c8fbc0-c6a2-4f1b-bc80-b87e13f0350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054ea580-e048-4f2b-8fb6-a5a4aeee6cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Ujabb_ember_tavozott_a_brit_kormanybol_a_Brexitmegallapodas_miatt","timestamp":"2018. december. 01. 15:19","title":"Újabb ember távozott a brit kormányból a Brexit-megállapodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást kifizetni; szinte biztos, hogy nem lesz karácsonykor Erzsébet-utalvány; nem sok jót várnak a rokkantak az ellátásaikról szóló törvény újragondolásától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást...","id":"20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fce44-ac75-45f7-ac8f-0dbbabaf8f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","timestamp":"2018. december. 02. 10:00","title":"És akkor hirtelen eltüntettek kétmillió szegényt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"Lévai Júlia","category":"itthon","description":"Az államnak semmi joga megbélyegezni, bármilyen módon is diszkriminálni egyetlen anyát sem azért, mert egyedül vállalta a szülést. Ez kizárólag a fundamentalista vallási alapon nyugvó rendszerekben szokott előfordulni. Vélemény.","shortLead":"Az államnak semmi joga megbélyegezni, bármilyen módon is diszkriminálni egyetlen anyát sem azért, mert egyedül vállalta...","id":"20181129_Harsogva_megveti_akikert_dolgoznia_kene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5610a267-890c-4b96-8b3a-4ec75e110acb","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Harsogva_megveti_akikert_dolgoznia_kene","timestamp":"2018. december. 01. 12:59","title":"Harsogva megveti, akikért dolgoznia kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","shortLead":"Tovább nőttek a kínaiak pénzügyi befektetései külföldön az év első felében, a legtöbb befektetést Hongkong vette fel.","id":"20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c725d4b9-7bd5-42db-af6a-207d91d5b37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee45a3c8-9444-4f79-8864-74d3e6f82202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Tovabb_nottek_a_kinaiak_kulfoldi_befektetesei_melyek_meghaladtak_a_felbillio_dollart","timestamp":"2018. december. 02. 16:12","title":"A kínaiak egy év alatt négyszer annyi pénzt fektettek be külföldön, mint amennyit Magyarország megtermel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila korábbi tiszti főorvost november 21-én mentette fel a miniszter, akinek helyére Szabó Enikő érkezett. Ő azonban csak ideglenesen látta el a feladatot. ","shortLead":"Kovács Attila korábbi tiszti főorvost november 21-én mentette fel a miniszter, akinek helyére Szabó Enikő érkezett. Ő...","id":"20181201_Kasler_megint_kinevez_egy_uj_tiszti_foorvost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5ae9bb-9867-4dec-8879-2863b29c0498","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kasler_megint_kinevez_egy_uj_tiszti_foorvost","timestamp":"2018. december. 01. 09:40","title":"Kásler megint kinevez egy új tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab4ff18-727f-44a7-b9e8-a27ed4bd9786","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George H. W. Bush többször találkozott Orbán Viktorral, először Kádár János halála után nem sokkal. ","shortLead":"George H. W. Bush többször találkozott Orbán Viktorral, először Kádár János halála után nem sokkal. ","id":"20181201_Orban_kozos_keppel_bucsuzik_Magyarorszag_baratjatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab4ff18-727f-44a7-b9e8-a27ed4bd9786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d17d90f-7f52-46c3-8b23-5bdc972ccd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Orban_kozos_keppel_bucsuzik_Magyarorszag_baratjatol","timestamp":"2018. december. 01. 17:11","title":"Orbán közös képpel búcsúzik \"Magyarország barátjától\", idősebb Bush-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti...","id":"20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e42c099-aa4b-463f-8d00-232eb0882210","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","timestamp":"2018. december. 01. 16:45","title":"Csunderlik a Fülkében: Az erős vezetők kultuszát építi a NER emlékezetpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjszakánként, alkalmanként legfeljebb 10 percre zárják le a 2-es utat Dunakeszin és Gödön, mert egy új, az M2-esre vezető összekötő út felüljáróját építik.","shortLead":"Éjszakánként, alkalmanként legfeljebb 10 percre zárják le a 2-es utat Dunakeszin és Gödön, mert egy új, az M2-esre...","id":"20181201_Vasarnaptol_ejszajkankent_tobbszor_lezarjak_a_2es_foutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343a3faa-d82c-4efb-b43c-9c61ab68540c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181201_Vasarnaptol_ejszajkankent_tobbszor_lezarjak_a_2es_foutat","timestamp":"2018. december. 01. 17:32","title":"Vasárnaptól éjszakánként többször lezárják a 2-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]