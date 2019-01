Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7a83b58-ee36-4473-9c34-068642f7dae9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A február 7-én kezdődő Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kihirdette a rövidfilmprogramját: 17 országból érkezett 24 rövidfilm kapott meghívást az év első A-kategóriás filmünnep versenyébe, köztük Buda Flóra Anna Entropia című MOME Animáció diplomafilmje, és Tóth Luca Lidérc úr című magyar-francia koprodukcióban készült alkotása. ","shortLead":"A február 7-én kezdődő Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kihirdette a rövidfilmprogramját: 17 országból érkezett 24...","id":"20190114_Berlinale_Buda_Flora_Anna_Toth_Luca_rovidfilm_Entropia_Liderc_ur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7a83b58-ee36-4473-9c34-068642f7dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f747046a-716b-4c36-952b-a32cdd9804eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Berlinale_Buda_Flora_Anna_Toth_Luca_rovidfilm_Entropia_Liderc_ur","timestamp":"2019. január. 14. 15:53","title":"Két magyar rövidfilmet is meghívtak a Berlinaléra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ő cégük építheti az új belgyógyászati tömböt Székesfehérváron.","shortLead":"Az ő cégük építheti az új belgyógyászati tömböt Székesfehérváron.","id":"20190114_18_milliardos_allami_megrendeles_landolt_Meszaros_Lorinc_gyermekeinel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1968fb50-dfa7-48b6-b6f9-e43ee069a01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_18_milliardos_allami_megrendeles_landolt_Meszaros_Lorinc_gyermekeinel","timestamp":"2019. január. 14. 19:44","title":"18 milliárdos állami megrendelés landolt Mészáros Lőrinc gyermekeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","shortLead":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","id":"20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8971cc8-af2d-4ad9-a5e5-6b8f957d609b","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","timestamp":"2019. január. 14. 07:29","title":"Megvan, mikor indul a Trónok harca utolsó évada és itt egy új előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan, kiszivárgott felvétel. A képeken láthatóan hideg van, a háttérben hó. Ez lehet a magyarázat Lomnici szerint.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan...","id":"20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79e111-28a9-41b4-b717-9220be349b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","timestamp":"2019. január. 14. 10:24","title":"A mostoha körülményekkel magyarázza a közmédia szakértője azt, hogy emlékeztetni kellett, mit mondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a244df0d-b058-47f5-8a6d-2f17de9d67ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futurisztikus külcsínű, tisztán elektromos hajtásláncú sportkocsi zöld jelzést kapott Ingolstadtban.","shortLead":"A futurisztikus külcsínű, tisztán elektromos hajtásláncú sportkocsi zöld jelzést kapott Ingolstadtban.","id":"20190115_alombol_valosag_sorozatgyartasba_kerul_a_775_loeros_villanyAudi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a244df0d-b058-47f5-8a6d-2f17de9d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39543381-6d04-4bf4-b0ff-1e9e9e0c100a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_alombol_valosag_sorozatgyartasba_kerul_a_775_loeros_villanyAudi","timestamp":"2019. január. 15. 08:21","title":"Álomból valóság: sorozatgyártásba kerül a 775 lóerős villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Logan Paul újraértelmezte az újévi fogadalmakat.","shortLead":"Logan Paul újraértelmezte az újévi fogadalmakat.","id":"20190114_Kiakadtak_a_YouTubesztaron_aki_egy_honapra_meleg_akar_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c62dd76-36bb-44cb-a201-d25ce617d647","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Kiakadtak_a_YouTubesztaron_aki_egy_honapra_meleg_akar_lenni","timestamp":"2019. január. 14. 10:31","title":"Kiakadtak a YouTube-sztáron, aki egy hónapra meleg akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belgyógyászati osztály vezető orvosa szerint a vírus gyors lefolyású, hamar \"lemegy\".","shortLead":"A belgyógyászati osztály vezető orvosa szerint a vírus gyors lefolyású, hamar \"lemegy\".","id":"20190114_Hasmeneses_jarvany_miatt_latogatasi_tilalom_van_a_BalcsyZsilinszky_Korhaz_ket_osztalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba06ea0c-25b8-46fb-8029-d6eece1576ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Hasmeneses_jarvany_miatt_latogatasi_tilalom_van_a_BalcsyZsilinszky_Korhaz_ket_osztalyan","timestamp":"2019. január. 14. 11:33","title":"Hasmenéses járvány miatt látogatási tilalom van a Bajcsy-Zsilinszky Kórház két osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok 73 méteren egy zacskó édességet és egy műanyag poharat találtak. De a kis Yulen még mindig nincs meg. ","shortLead":"A hatóságok 73 méteren egy zacskó édességet és egy műanyag poharat találtak. De a kis Yulen még mindig nincs meg. ","id":"20190114_100_meter_mely_kutba_zuhant_egy_kisfiu_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc9e87b-3d61-49b4-beda-49b764aefa69","keywords":null,"link":"/elet/20190114_100_meter_mely_kutba_zuhant_egy_kisfiu_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. január. 14. 19:06","title":"100 méter mély kútba zuhant egy kisfiú Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]