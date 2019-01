Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","shortLead":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","id":"20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a131a-9240-4219-ac64-ab0474186e53","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 17:00","title":"A Fidelitas-alelnök is beszólt a köztévének a melegek gyógyításáról szóló műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 149 rabot végeztek ki 2018-ban Szaúd-Arábiában, hárommal többet az azt megelőző évhez képest, dacára annak, hogy Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös korábban azt ígérte, a halálbüntetést a lehető legkisebb mértékben alkalmazzák – közölte jelentésében az Európai-Szaúdi Emberi Jogi Szervezet (ESOHR).","shortLead":"Legalább 149 rabot végeztek ki 2018-ban Szaúd-Arábiában, hárommal többet az azt megelőző évhez képest, dacára annak...","id":"20190116_nott_a_kivegzesek_szama_szaud_arabiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb26d0f5-d8ae-4489-a788-9cef0204e67b","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_nott_a_kivegzesek_szama_szaud_arabiaban","timestamp":"2019. január. 16. 21:43","title":"Nőtt a kivégzések száma Szaúd-Arábiában 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában valamiért nem tolongtak a vendégek a börtön tematikájú étteremben.","shortLead":"Kínában valamiért nem tolongtak a vendégek a börtön tematikájú étteremben.","id":"20190117_Csodkozelben_a_bortonkosztot_kinalo_etterem_mert_senki_nem_akar_ott_enni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5f9b62-497a-4338-948c-9e868bedcd85","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Csodkozelben_a_bortonkosztot_kinalo_etterem_mert_senki_nem_akar_ott_enni","timestamp":"2019. január. 17. 19:14","title":"Csődközelben a börtönkosztot kínáló étterem, mert senki nem akar ott enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c0d7b-ff04-4d4e-b3a4-7e5128256c4d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bár a legtöbben érzik, hogy nem jó a magyar iskola, mégsem borul fel a rendszer, mert mindenki teszi a dolgát. És mivel ez nem egy atomreaktor, nem tud akkora katasztrófa lenni – mondja a hvg.hu-nak adott interjúban a nemrég a pécs-somogyi iskolától elköszönt Csovcsics Erika. A korábban 10 évig a Gandhi Gimnáziumot vezető pedagógus szerint együtt kell tanítani a roma gyerekeket a többségi gyerekekkel. Interjú.","shortLead":"Bár a legtöbben érzik, hogy nem jó a magyar iskola, mégsem borul fel a rendszer, mert mindenki teszi a dolgát. És mivel...","id":"20190118_Akkor_hiszik_el_valamirol_hogy_megtortent_ha_papir_is_van_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=266c0d7b-ff04-4d4e-b3a4-7e5128256c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfe7427-c3c7-437f-8635-f2ae2e6bde70","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Akkor_hiszik_el_valamirol_hogy_megtortent_ha_papir_is_van_rola","timestamp":"2019. január. 18. 06:30","title":"„Nem hiszek a tantervekben, nem ezek vezérlik az iskolákat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iszonyatosan fájt neki, és azonnal elzavarták a hajóról. ","shortLead":"Iszonyatosan fájt neki, és azonnal elzavarták a hajóról. ","id":"20190118_Hajo_leugrott_tizenegyedik_emelet_Nick_Naydev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef248862-0e9c-488d-865b-379979635daf","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Hajo_leugrott_tizenegyedik_emelet_Nick_Naydev","timestamp":"2019. január. 18. 14:35","title":"Tizenöt perc hírnevet akart, kiugrott egy luxushajó tizenegyedik emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb1d15-1df1-43ee-b1cb-0e6a8e991606","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebből a Volkswagenből konkrétan egyetlen darab létezik, és bár magyar kezek munkáját dicséri, egy távoli kis szigetről érkezett hazánkba.","shortLead":"Ebből a Volkswagenből konkrétan egyetlen darab létezik, és bár magyar kezek munkáját dicséri, egy távoli kis szigetről...","id":"20190117_igen_erdekes_helyrol_erkezett_szuperritka_vwbe_botlottunk_korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb1d15-1df1-43ee-b1cb-0e6a8e991606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5d8094-3bf6-4a10-8efd-31503a157063","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_igen_erdekes_helyrol_erkezett_szuperritka_vwbe_botlottunk_korbefotoztuk","timestamp":"2019. január. 17. 06:41","title":"Igen érdekes helyről érkezett szuperritka VW-be botlottunk, körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 18. 07:35","title":"Nálunk is okosabban költ bankkártyánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","shortLead":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","id":"20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f90d94-df79-4c3e-aaf2-b4b455b7d8e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","timestamp":"2019. január. 17. 11:57","title":"127 millió forintért aszfaltozhat Mészáros üzlettársának cége Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]