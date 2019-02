Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 15 millió palackkal több sört ittunk, mint 2017-ben, és egyre jobbféle söröket választunk, derül ki a sörgyártók szövetségének felméréséből.","shortLead":"Tavaly 15 millió palackkal több sört ittunk, mint 2017-ben, és egyre jobbféle söröket választunk, derül ki a sörgyártók...","id":"20190218_Tobb_es_jobb_sort_iszunk_mint_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a971b11-e642-4fab-94d6-28950da9c870","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Tobb_es_jobb_sort_iszunk_mint_korabban","timestamp":"2019. február. 18. 08:51","title":"Több és jobb sört iszunk, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","shortLead":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","id":"20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b4714-5392-4827-bc66-ef04a529afdc","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","timestamp":"2019. február. 18. 11:13","title":"Plágium miatt kizárták Petruskát A Dal döntőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy olyan rendszerben, ahol nem lehet szabadon gondolkodni, nem jó élni – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. A 2018 nyaráig a kutatás-fejlesztési források elosztását felügyelő Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt is vezető fizikusprofesszor arról is beszélt, hogy miért nem jó stratégia az akadémiai alapkutatások beszántása, és hogy mi különbözteti meg a tudományt a propagandától. A tíz évig a Fideszben politizáló volt MTA-elnök szerint ma már biztosan nem kérné felvételét a mai Fideszbe, Orbán Viktor pedig hiába nyert egymás után három választást, ez nem jogosítja fel az arrogáns döntésekre.","shortLead":"Egy olyan rendszerben, ahol nem lehet szabadon gondolkodni, nem jó élni – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában...","id":"20190218_Palinkas_Jozsef_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59128d37-eb01-4932-a180-6b9523e31ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Palinkas_Jozsef_interju","timestamp":"2019. február. 18. 11:42","title":"Pálinkás József: Nem lehet tudománykampfot csinálni, a kormány nem érti, hogyan működik a kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8916c42a-9662-47d3-a1ac-18bd77c39a86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves férfit gyanúsítják azzal, hogy megölt egy 60 éves férfit vasárnap Zuglóban. ","shortLead":"A 26 éves férfit gyanúsítják azzal, hogy megölt egy 60 éves férfit vasárnap Zuglóban. ","id":"20190218_Esztergomban_fogtak_el_a_zugloi_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8916c42a-9662-47d3-a1ac-18bd77c39a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbfe44b-6a91-48fc-91cb-94989ab4d711","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Esztergomban_fogtak_el_a_zugloi_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2019. február. 18. 08:23","title":"Esztergomban fogták el a zuglói gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96e69b4-9356-4dec-9bef-396fa691f4cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy a fogselymet felejtsék el, vagy tessenek alposabban tájékozódni vásárlás előtt – ez olvasható ki egy amerikai kutatóintézet friss eredményeiből, melyek szerint sok használó több méreganyagot juttat szervezetébe.","shortLead":"Vagy a fogselymet felejtsék el, vagy tessenek alposabban tájékozódni vásárlás előtt – ez olvasható ki egy amerikai...","id":"20190217_fogselyem_pfa_anyagok_fluor_fluormentes_fogkrem_pfas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d96e69b4-9356-4dec-9bef-396fa691f4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b937b-9e0a-4d61-adb9-8a279c2472cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_fogselyem_pfa_anyagok_fluor_fluormentes_fogkrem_pfas","timestamp":"2019. február. 17. 09:03","title":"Használ fogselymet? Lehet, hogy nem (azt) kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves fekete palában olyan organizmus nyomát találták, amely önerejéből volt képes helyváltoztatásra.","shortLead":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves...","id":"20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499e8ae-d91c-4d0f-a2b3-8f3c3cb00319","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Megtaláltak egy 2 100 000 000 éves organizmus árulkodó „lábnyomait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kész megvétózni a szövetségi parlament határozatát, ha ebben a törvényhozók elutasítják a pénteken bejelentett rendkívüli állapotot - hangoztatta Stephen Miller, az elnök tanácsadója vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kész megvétózni a szövetségi parlament határozatát, ha ebben a törvényhozók elutasítják...","id":"20190217_Trump_kesz_megvetozni_a_kongresszus_hatarozatat_a_rendkivuli_allapotrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6107ff-4ad3-4011-b3cb-91424d3014c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Trump_kesz_megvetozni_a_kongresszus_hatarozatat_a_rendkivuli_allapotrol","timestamp":"2019. február. 17. 20:50","title":"Trump kész megvétózni a kongresszus határozatát a rendkívüli állapotról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18599990-64fe-4bcf-b9ac-66ebea4e0da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis az Európai Parlament mandátumbecslése szerint. A felmérésből az is kiderül: jól taktikázik a Fidesz, ha szeretne bennmaradni az Európai Néppártban.","shortLead":"Legalábbis az Európai Parlament mandátumbecslése szerint. A felmérésből az is kiderül: jól taktikázik a Fidesz, ha...","id":"20190218_EPvalasztasok_mandatumbecsles_ep_fidesz_epp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18599990-64fe-4bcf-b9ac-66ebea4e0da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3114a9f-ad53-449f-b632-aa23f45244f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_EPvalasztasok_mandatumbecsles_ep_fidesz_epp","timestamp":"2019. február. 18. 12:50","title":"EP-választások: nem jön össze a kétharmad a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]