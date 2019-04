Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","shortLead":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","id":"20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1c6e-9fa1-4ca2-8d03-34a9b4520396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","timestamp":"2019. április. 03. 15:09","title":"Nincs még vége: tovább drágul az üzemanyag pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik kereskedelmi bank vizsgálta a fiatalok fizetéssel, munkával kapcsolatos elvárásait.","shortLead":"Az egyik kereskedelmi bank vizsgálta a fiatalok fizetéssel, munkával kapcsolatos elvárásait.","id":"20190404_Vastagabb_boritekot_varnak_a_dolgozo_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9474f6b4-5e38-4878-bcf6-47f27549b5c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Vastagabb_boritekot_varnak_a_dolgozo_fiatalok","timestamp":"2019. április. 04. 10:45","title":"Vastagabb borítékot várnak a dolgozó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ef69ee-24fc-4c7f-8668-37716e6840f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színházi producer elfogadó, demokratikus, liberális embernek tartja magát, szeretné, ha a színháza is ilyen lenne.","shortLead":"A színházi producer elfogadó, demokratikus, liberális embernek tartja magát, szeretné, ha a színháza is ilyen lenne.","id":"20190404_Orlai_Tibor_producer_szinhaz_eloadasok_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ef69ee-24fc-4c7f-8668-37716e6840f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fc6051-d888-405e-9b53-0090914c4e0f","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Orlai_Tibor_producer_szinhaz_eloadasok_portre","timestamp":"2019. április. 04. 14:06","title":"Orlai Tibor: A mai Magyarország gyűlöletet szít, a kellemetlen dolgokat pedig a szőnyeg alá söpri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","shortLead":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","id":"20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e9a9eb-8224-44d1-9ed9-5198296fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","timestamp":"2019. április. 03. 15:10","title":"Pécsen is összefog az ellenzék, körzetenként egy jelöltet indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung vicces videói.","shortLead":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung...","id":"20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8276acfa-35fe-4986-a5ea-51e6c05c7b10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","timestamp":"2019. április. 03. 10:33","title":"A Samsung üzeni: ez az oka, ha rendetlenkedik a PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cee7e1-badd-4482-8540-9348d02267ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most derült ki, milyen áron jutott hozzá a Talentis az egykori Nap TV-székházhoz.","shortLead":"Most derült ki, milyen áron jutott hozzá a Talentis az egykori Nap TV-székházhoz.","id":"20190403_Egymilliard_forintot_fizetett_Meszaros_Lorinc_Gyarfas_Tamasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14cee7e1-badd-4482-8540-9348d02267ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8c916a-c575-4cf6-aacc-2c1a9c581d2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Egymilliard_forintot_fizetett_Meszaros_Lorinc_Gyarfas_Tamasnak","timestamp":"2019. április. 03. 07:52","title":"Egymilliárd forintot fizetett Mészáros Lőrinc Gyárfás Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","shortLead":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","id":"20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c525de9f-1c15-41df-84fe-c422cc49bd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","timestamp":"2019. április. 03. 11:21","title":"Még az idén jön az első teljesen elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB mostani lépései még nem igazán fognak fájni a lakáshiteleseknek, de reménykedniük kell, hogy az alapkamat emelése még arrébb van.","shortLead":"Az MNB mostani lépései még nem igazán fognak fájni a lakáshiteleseknek, de reménykedniük kell, hogy az alapkamat...","id":"20190403_Kiszamoltak_mennyivel_nohetnek_a_hitelek_torlesztoreszletei_a_kamatemeles_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56be0d8-6290-4e8d-ab4d-86eb8accb888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Kiszamoltak_mennyivel_nohetnek_a_hitelek_torlesztoreszletei_a_kamatemeles_utan","timestamp":"2019. április. 03. 05:36","title":"Kiszámolták, mennyivel nőhetnek a hitelek törlesztőrészletei a kamatemelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]