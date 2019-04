Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy videón is látható, ahogy fürdetés közben bántalmaznak egy magatehetetlen beteget, de az ombudsman szerint hivatala eszközeivel nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, mi történt.","shortLead":"Egy videón is látható, ahogy fürdetés közben bántalmaznak egy magatehetetlen beteget, de az ombudsman szerint hivatala...","id":"20190409_Sepruvel_mosdatjak_es_bantalmazzak_a_betegeket_egy_baranyai_szocialis_otthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58164de7-5e8c-48b5-98d5-67ee50a9ab10","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sepruvel_mosdatjak_es_bantalmazzak_a_betegeket_egy_baranyai_szocialis_otthonban","timestamp":"2019. április. 09. 09:35","title":"Az ombudsman nem tudta bizonyítani, bántalmazták-e a betegeket egy baranyai szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569dd6f9-8b24-41b9-a00e-b06b6484fa2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ameddig a szem ellát, csak fekete pusztaságot látni a nádas helyén. ","shortLead":"Ameddig a szem ellát, csak fekete pusztaságot látni a nádas helyén. ","id":"20190409_Mint_egy_holdbeli_taj_szornyu_latvanyt_nyujt_a_leegett_fonyodi_nadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569dd6f9-8b24-41b9-a00e-b06b6484fa2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afc3721-a08d-4f59-a632-f52b14d995df","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Mint_egy_holdbeli_taj_szornyu_latvanyt_nyujt_a_leegett_fonyodi_nadas","timestamp":"2019. április. 09. 20:43","title":"Mint egy holdbéli táj: szörnyű látványt nyújt a leégett fonyódi nádas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a06db28-f47d-4dc5-8bf5-f9ef1a521a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tökéletes bőrlenyomattal fedett dinoszaurusz-lábnyomokat fedezett fel a dél-koreai Csindzsu városa közelében a helyi egyetem kutatója. Először találtak a világon ilyen leletet.","shortLead":"Tökéletes bőrlenyomattal fedett dinoszaurusz-lábnyomokat fedezett fel a dél-koreai Csindzsu városa közelében a helyi...","id":"20190410_dinoszaurusz_labnyom_borlenyomat_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a06db28-f47d-4dc5-8bf5-f9ef1a521a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8985ed-dd5c-49c2-9cc9-57a2291f4a11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_dinoszaurusz_labnyom_borlenyomat_del_korea","timestamp":"2019. április. 10. 12:33","title":"Olyan dínóleletekre bukkantak Dél-Koreában, amilyeneket még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270f18ab-1fb4-46d3-8e31-f416218ed5ef","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A saját sírját ássa egy könyvtár, mikor tanfolyamokkal segíti az olvasóit, hogy ne vesszenek el az online térben? És hogyan lehet rábírni több száz kamaszt, hogy lelkesen olvassanak fél éven keresztül? Egyáltalán, a digitalizáció térnyerésével elavult intézménnyé válik a könyvtár? Megnéztük, miként veszik fel a kesztyűt a magyar könyvtárak a 21. századi kihívásaival szemben.","shortLead":"A saját sírját ássa egy könyvtár, mikor tanfolyamokkal segíti az olvasóit, hogy ne vesszenek el az online térben? És...","id":"20190409_Miert_ne_masirozhatnanak_legorobotok_egy_21_szazadi_konyvtarban_digitalizacio_olvasas_konyvtar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270f18ab-1fb4-46d3-8e31-f416218ed5ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c0336-f768-4988-84c5-a7b2d1a08f15","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Miert_ne_masirozhatnanak_legorobotok_egy_21_szazadi_konyvtarban_digitalizacio_olvasas_konyvtar","timestamp":"2019. április. 09. 17:30","title":"Túléli-e a 21. századot a könyvtár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nincs hely, ahol többet kellene dolgozniuk a részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, mint itt, és a teljes munkaidősök is csak két országban dolgoznak többet a magyaroknál.","shortLead":"Nincs hely, ahol többet kellene dolgozniuk a részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, mint itt, és a teljes munkaidősök is...","id":"20190409_Egy_europai_orszagban_sem_dolgoznak_tobbet_a_reszmunkaidosok_mint_nalunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7242a5-fdae-4bf7-8e79-57321f118566","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Egy_europai_orszagban_sem_dolgoznak_tobbet_a_reszmunkaidosok_mint_nalunk","timestamp":"2019. április. 09. 06:45","title":"Egy európai országban sem dolgoznak többet a részmunkaidősök, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb három időpontot kell megjegyezniük, egyelőre szerda estig.","shortLead":"Újabb három időpontot kell megjegyezniük, egyelőre szerda estig.","id":"20190409_Ujabb_Brexitdatumokat_dobott_be_az_EU_mar_2020_tavaszanal_tartunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0787f071-4dce-41c5-af60-540b453e8311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Ujabb_Brexitdatumokat_dobott_be_az_EU_mar_2020_tavaszanal_tartunk","timestamp":"2019. április. 09. 23:46","title":"Újabb Brexit-dátumokat dobott be az EU, már 2020 tavaszánál tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]