[{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google régóta küzd az adathalászat ellen, ám egyes támadások annyira trükkösek, hogy szinte lehetetlen védekezni ellenük. A keresőcég szerint a legjobb megoldás a blokkolás. ","shortLead":"A Google régóta küzd az adathalászat ellen, ám egyes támadások annyira trükkösek, hogy szinte lehetetlen védekezni...","id":"20190427_google_adathalaszat_alkalmazason_beluli_bongeszo_protokoll_autentikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ecd48b-e679-4eca-a504-71ea94d5072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_google_adathalaszat_alkalmazason_beluli_bongeszo_protokoll_autentikacio","timestamp":"2019. április. 27. 12:03","title":"Bezárják a kiskaput, amivel könnyen lophatták mások a Gmail-jelszavainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan nyitott, újító szellemiségű szerzőket.\r

\r

","shortLead":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan...","id":"20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec09faf5-556d-401a-aeb5-260f7857cd8e","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","timestamp":"2019. április. 27. 20:10","title":"Fontos elismerést adtak át a Könyvfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd46f54b-7b37-4065-a8ee-1654dc47e29b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eset, ha nem is teljesen közvetlen előzménye, hogy PSG kétgólos vezetésről elveszítette a francia kupadöntőt.","shortLead":"Az eset, ha nem is teljesen közvetlen előzménye, hogy PSG kétgólos vezetésről elveszítette a francia kupadöntőt.","id":"20190428_neymar_szurkolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd46f54b-7b37-4065-a8ee-1654dc47e29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f280778-c835-405a-9968-a567ffebbe04","keywords":null,"link":"/sport/20190428_neymar_szurkolo","timestamp":"2019. április. 28. 13:14","title":"Beszólt egy szurkoló Neymarnak, aki nem bírta ki és odaütött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","shortLead":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","id":"20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bbd80d-18bc-4ebf-a9bb-0127cf5a4200","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","timestamp":"2019. április. 29. 10:38","title":"Ezrek búcsúztatták a nagykállói haszid rabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a közterhek további mérséklését, az intézményi bürokrácia visszaszorítását is fontosnak tartja érdekképviseleti munkájában - mondta Vadász György elnök az MTI-nek.","shortLead":"A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a közterhek további mérséklését, az intézményi bürokrácia visszaszorítását is fontosnak...","id":"20190428_Beremelest_es_adocsokkentest_javasol_a_Magyar_Iparszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63480951-defd-40f6-9f09-027c07115c91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_Beremelest_es_adocsokkentest_javasol_a_Magyar_Iparszovetseg","timestamp":"2019. április. 28. 07:28","title":"Béremelést és adócsökkentést javasol a Magyar Iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendőrségi vizsgálat zajlik a Humán Reprodukciós Intézet Kft., más néven Versys Klinika ellen – tudta meg az Index.","shortLead":"Rendőrségi vizsgálat zajlik a Humán Reprodukciós Intézet Kft., más néven Versys Klinika ellen – tudta meg az Index.","id":"20190428_lombik_rendorseg_human_reprodukcios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d1d72-102b-4023-afde-ea07639c594e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_lombik_rendorseg_human_reprodukcios","timestamp":"2019. április. 28. 10:38","title":"Megszállták a rendőrök az egyik ismert budapesti lombikklinikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjjelre akár 6 fokra is leűlhet a levegő.","shortLead":"Éjjelre akár 6 fokra is leűlhet a levegő.","id":"20190427_20_fok_is_lehet_vasarnap_de_azert_ne_nagyon_bizza_el_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada30857-aab4-4682-bb4f-047c613d8523","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_20_fok_is_lehet_vasarnap_de_azert_ne_nagyon_bizza_el_magat","timestamp":"2019. április. 27. 16:20","title":"20 fok is lehet vasárnap, de azért ne nagyon bízza el magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium (LIGO) és az olaszországi Virgo detektor egy héttel az után, hogy a két továbbfejlesztett és megújított detektor április elsején megkezdte működését. A gravitációshullám-források a tudósok szerint összeolvadó feketelyuk-párok lehetnek.","shortLead":"Valószínűleg két újabb gravitációs hullámot talált a lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium...","id":"20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fca3e7-1aa3-445f-80a1-08709ac67b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_ligo_virgo_detektor_uj_gravitacios_hullamok_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 27. 18:03","title":"2x2 fekete lyukat rejthetnek a most felfedezett gravitációs hullámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]