[{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","shortLead":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","id":"20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec274505-7073-436f-8e28-0b7a31bbba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","timestamp":"2019. május. 06. 21:46","title":"Nem csak Orbán, az MSZP is osztrák kapcsolatokat épített ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 22 éves nőt zavart annyira a Margit hídon lévő koronaszobrokon lévő kőkereszt, hogy lerúgta azt.","shortLead":"Egy 22 éves nőt zavart annyira a Margit hídon lévő koronaszobrokon lévő kőkereszt, hogy lerúgta azt.","id":"20190505_Mar_megint_lerugtak_a_Margit_hid_egyik_kokeresztjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c2c63d-8455-428f-93cd-62e22b875467","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Mar_megint_lerugtak_a_Margit_hid_egyik_kokeresztjet","timestamp":"2019. május. 05. 20:54","title":"Már megint lerúgták a Margit híd egyik kőkeresztjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket mutat, amelyekről sokan talán nem is gondolnák, hogy az ő fejükből pattantak ki. ","shortLead":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket...","id":"20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94169a-4986-44d5-9403-a75a5b6d07ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","timestamp":"2019. május. 06. 17:33","title":"Muzeális értékű Apple-videó került elő, ezt önnek is látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magasabb helyeken havazhat is.","shortLead":"A magasabb helyeken havazhat is.","id":"20190506_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7f077f-b905-4654-94ae-beda2d2881a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","timestamp":"2019. május. 06. 05:13","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést hét megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők azonban vitatják ezt. Az illetékes hatóság a személyzet felelősségét is vizsgálja.","shortLead":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők...","id":"20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49299a8-3706-4740-a6f5-06388e71e356","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","timestamp":"2019. május. 06. 22:12","title":"Megnevezték a moszkvai légikatasztrófa lehetséges okait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Az eset az észak-németországi Serengeti Parkban történt. ","shortLead":" Az eset az észak-németországi Serengeti Parkban történt. ","id":"20190506_Etetesi_idoben_ment_be_az_oroszlanokhoz_a_gondozo_nem_volt_jo_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48577b-dee0-44d2-87d7-25f7ed1c683d","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Etetesi_idoben_ment_be_az_oroszlanokhoz_a_gondozo_nem_volt_jo_otlet","timestamp":"2019. május. 06. 11:35","title":"Etetési időben ment be az oroszlánokhoz a gondozó, épphogy túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111deee-9d67-484b-86d9-5c47508e8c6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.","shortLead":"Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.","id":"20190505_Megdolt_a_majusi_svajci_horekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e111deee-9d67-484b-86d9-5c47508e8c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc90f5a-8e57-4260-b23a-ae65697aa415","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Megdolt_a_majusi_svajci_horekord","timestamp":"2019. május. 05. 22:07","title":"Megdőlt a májusi svájci hórekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, aki még örül is annak, hogy Orbán nem akarja Webert támogatni. ","shortLead":"Van, aki még örül is annak, hogy Orbán nem akarja Webert támogatni. ","id":"20190506_Nem_nagyon_hatotta_meg_a_Neppartot_Orban_szakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4f9839-d842-4f36-8e69-5617032c02ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_nagyon_hatotta_meg_a_Neppartot_Orban_szakitasa","timestamp":"2019. május. 06. 21:08","title":"Nem nagyon hatotta meg a Néppártot Orbán szakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]