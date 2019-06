Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","shortLead":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","id":"20190603_papagaj_mosogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1807005-b91d-4d46-b126-930d5b1d7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_papagaj_mosogep","timestamp":"2019. június. 03. 18:33","title":"Rátették a papagájt a mosógépre, és valami egészen mulatságos történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése és a szexuális elnyomás ellen.","shortLead":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése...","id":"20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af1005-fcfd-47ef-8665-1b7b9261daa6","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","timestamp":"2019. június. 03. 15:59","title":"Elindult a magassarkú-ellenes mozgalom Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milyen következményei vannak annak, ha egy társaság elmulasztja, illetve a május 31-ei határidőt lekésve küldi be 2018. évi beszámolóját? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Milyen következményei vannak annak, ha egy társaság elmulasztja, illetve a május 31-ei határidőt lekésve küldi be 2018...","id":"20190605_Kapkodhatnak_a_figyelmetlen_cegvezetok_nem_viccel_a_NAV_a_legszigorubb_buntetessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6f3af-64da-4e37-b86f-102abfa37cf7","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kapkodhatnak_a_figyelmetlen_cegvezetok_nem_viccel_a_NAV_a_legszigorubb_buntetessel","timestamp":"2019. június. 05. 10:10","title":"Kapkodhatnak a figyelmetlen cégvezetők, nem viccel a NAV a legszigorúbb büntetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A néhány órája bemutatkozott új Mac Pro induló ára sem kevés, ha azonban extrákkal együtt vinné az ember, néhány dolgot biztosan át kell értékelni. Például, hogy mit eszik az elkövetkező hónapokban.","shortLead":"A néhány órája bemutatkozott új Mac Pro induló ára sem kevés, ha azonban extrákkal együtt vinné az ember, néhány dolgot...","id":"20190604_apple_mac_pro_szamitogep_arak_wwdc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e986fde-52aa-4175-9701-fb2fd8e36fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_apple_mac_pro_szamitogep_arak_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 12:03","title":"Egy lakás árába kerül az Apple új szuperszámítógépe, ha az ember mindent kér bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump Twitter-bejegyzésben arra kérte az AT&T előfizetőit, bontsanak szerződést a szolgáltatóval, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást a CNN-re.","shortLead":"Donald Trump Twitter-bejegyzésben arra kérte az AT&T előfizetőit, bontsanak szerződést a szolgáltatóval, hogy ezzel...","id":"20190604_bojkott_atandt_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c469ac-a63e-4345-a10e-2367db25c10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_bojkott_atandt_donald_trump","timestamp":"2019. június. 04. 09:03","title":"Az AT&T bojkottjára szólított fel Donald Trump, hogy megregulázza a CNN-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f157e4-87bf-49a3-879b-fde616f99263","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"15 hónapos büntetést szabtak ki rá és 20 ezer eurós kártérítésre kötelezték a spanyol videóst.","shortLead":"15 hónapos büntetést szabtak ki rá és 20 ezer eurós kártérítésre kötelezték a spanyol videóst.","id":"20190603_Fogkremmel_toltott_Oreot_adott_egy_hajlektalannak_bortonbuntetest_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86f157e4-87bf-49a3-879b-fde616f99263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeafbf1-522f-4819-ab87-d585e1433269","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Fogkremmel_toltott_Oreot_adott_egy_hajlektalannak_bortonbuntetest_kapott","timestamp":"2019. június. 03. 13:13","title":"Fogkrémmel töltött Oreót adott egy hajléktalannak, börtönbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252b9b07-d735-46d5-a498-1654d3450e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áttörte reggel az M3-as autópálya egyik lehajtóhídjának szalagkorlátját egy kamion. ","shortLead":"Áttörte reggel az M3-as autópálya egyik lehajtóhídjának szalagkorlátját egy kamion. ","id":"20190605_Egy_kamion_soforfulkeje_log_az_M3as_autopalyahidjan_Miskolcnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=252b9b07-d735-46d5-a498-1654d3450e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b369a1-479b-4bd1-8762-f9e82953b12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Egy_kamion_soforfulkeje_log_az_M3as_autopalyahidjan_Miskolcnal","timestamp":"2019. június. 05. 08:32","title":"Egy kamion sofőrfülkéje lóg az M3-as autópályahídján Miskolcnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Három miniszter közös javaslatára módosítanák a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályt – derül ki a birtokunkba került, még titkos előterjesztésből. A Hableány tragédiája után pár nappal készült tervezet lényege, hogy kivételes esetekben – kegyeleti okból – mellőznék a kötelező boncolást. Így tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén is rugalmasabb lenne a procedúra, hogy az áldozatok családjai mielőbb eltemethessék szeretteiket.","shortLead":"Három miniszter közös javaslatára módosítanák a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályt – derül ki...","id":"20190605_boncolas_torvenyalkotas_dunai_hajobaleset_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab679b3-d952-4099-b3ea-975b8ec6f2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_boncolas_torvenyalkotas_dunai_hajobaleset_del_korea","timestamp":"2019. június. 05. 06:30","title":"Nem lesz kötelező a boncolás: a hajótragédia miatt módosíthat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]